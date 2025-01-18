Чимаев ответил, способен ли Махачев конкурировать в среднем весе. 14 часов до боя

Непобедимый чеченский боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал о том, сможет ли действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев соперничать в категории до 84 кг.

«Мог бы Ислам Махачев конкурировать в среднем весе? Я в этом сомневаюсь. Если бы кто-то и мог подняться в 77 кг или 84 кг, то это был бы Хабиб. По поводу Ислама я сомневаюсь из-за крайнего боя. Он для него стал тяжелым. Хотя у меня был сложный бой с Гилбертом Бернсом в полусреднем весе. А потом поднялся в средний весе и тут уже чуть легче. Может быть, у него такая же ситуация. Только октагон покажет», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Бой между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано станет главным событием турнира UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января в городе Инглвуд, США. Мойкано заменил Армана Царукяна, снявшегося из-за травмы.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов сразится за титул чемпиона UFC в легчайшем весе с американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили.