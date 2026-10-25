Волкановски обошел Алдо по победам в титульных боях полулегкого веса UFC

Австралиец Александр Волкановски победил россиянина Мовсара Евлоева на UFC 333 и одержал девятую победу в чемпионских боях полулегкого веса. Он стал единоличным лидером в истории дивизиона и превзошел достижение Жозе Алдо.

Главный бой турнира в Абу-Даби завершился техническим нокаутом на отметке 4 минуты 54 секунды второго раунда. Волкановски остановил соперника ударами в партере и сохранил пояс. Для Евлоева поражение стало первым в профессиональной карьере — к бою он подошел с 20 победами без неудач (включая десять побед в UFC).

До UFC 333 Волкановски и Жозе Алдо делили лидерство по количеству побед в титульных боях полулегкой весовой категории — по восемь. Девятый успех позволил 38-летнему австралийцу выйти на первое место. При этом победы в чемпионских боях и успешные защиты пояса — не одно и то же.

Волкановски впервые завоевал титул в 2019 году, впоследствии пять раз защитил его, потерял после поражения от Илии Топурии, а в 2025-м вернул. Победа над Евлоевым стала седьмой успешной защитой за два чемпионских периода.

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. Все десять предыдущих поединков в организации он выиграл решениями судей, а первая попытка завоевать пояс закончилась досрочным поражением. После UFC 333 профессиональный рекорд бойца составляет 20 побед и одно поражение.