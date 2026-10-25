Ян повторил рекорд легчайшего веса UFC по победам в титульных боях

Российский боец Петр Ян одержал четвертую победу в титульных поединках UFC в легчайшем весе. После успеха в третьем бою с Мерабом Двалишвили он сравнялся с рекордсменами дивизиона Алджамейном Стерлингом и самим Двалишвили.

Ян защитил пояс на турнире UFC 333 в Абу-Даби, победив грузинского соперника единогласным решением судей. Все три арбитра выставили счет 48:47. Россиянин уступал инициативу в начале пятираундового поединка, но во второй половине сумел навязать Двалишвили работу в стойке и забрал решающие отрезки.

Перед турниром рекорд UFC в титульных боях легчайшего веса принадлежал Стерлингу и Двалишвили — по четыре. Новая победа довела показатель Яна до четырех и позволила разделить первое место в этой статистической категории.

Впервые Ян выиграл чемпионский поединок в 2020 году против Жозе Алдо. В 2021-м Петр завоевал временный пояс в бою с Кори Сэндхагеном, а в декабре 2025 года вернул полноценный титул после реванша с Двалишвили. Четвертый успех пришелся на первую защиту после возвращения чемпионства.

Ян также довел число побед в легчайшем дивизионе UFC до 13, сравнявшись по этому показателю с Двалишвили. Впереди остаются Стерлинг и Марлон Вера — по 14 побед. Общий счет личных встреч Яна и Двалишвили стал 2:1 в пользу россиянина.