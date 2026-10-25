Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Ян повторил рекорд легчайшего веса UFC по победам в титульных боях

Дмитрий Сомов

Российский боец Петр Ян одержал четвертую победу в титульных поединках UFC в легчайшем весе. После успеха в третьем бою с Мерабом Двалишвили он сравнялся с рекордсменами дивизиона Алджамейном Стерлингом и самим Двалишвили.

Ян защитил пояс на турнире UFC 333 в Абу-Даби, победив грузинского соперника единогласным решением судей. Все три арбитра выставили счет 48:47. Россиянин уступал инициативу в начале пятираундового поединка, но во второй половине сумел навязать Двалишвили работу в стойке и забрал решающие отрезки.

Мовсар Евлоев и&nbsp;Петр Ян.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили, Волков — Куниев: онлайн-трансляция UFC 333

Перед турниром рекорд UFC в титульных боях легчайшего веса принадлежал Стерлингу и Двалишвили — по четыре. Новая победа довела показатель Яна до четырех и позволила разделить первое место в этой статистической категории.

Впервые Ян выиграл чемпионский поединок в 2020 году против Жозе Алдо. В 2021-м Петр завоевал временный пояс в бою с Кори Сэндхагеном, а в декабре 2025 года вернул полноценный титул после реванша с Двалишвили. Четвертый успех пришелся на первую защиту после возвращения чемпионства.

Ян также довел число побед в легчайшем дивизионе UFC до 13, сравнявшись по этому показателю с Двалишвили. Впереди остаются Стерлинг и Марлон Вера — по 14 побед. Общий счет личных встреч Яна и Двалишвили стал 2:1 в пользу россиянина.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мераб Двалишвили
Петр Ян
Хосе Алдо
UFC 333
UFC
Читайте также
«Это многое значит». Кучеров забрал рекорд бомбардиров «Тампы»
UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
UFC 333 — что осталось за кадром
UFC 333 — что осталось за кадром
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 333 Волкановски — Евлоев и Ян — Двалишвили: главные материалы о турнире в Абу-Даби
Волкановски провел 12-й подряд титульный бой в UFC после победы над Евлоевым
Петр Ян довел победную серию до пяти боев подряд в поединке с Двалишвили на UFC 333
Волкановски одержал первую досрочную победу в UFC за три года
Волкановски сообщил, что заболел перед победой над Евлоевым на UFC 333
«Мне хотелось блистать». Петр Ян — о победе над Двалишвили, шортах и возможном бое с Волкановски
Волкановски побил рекорд Альдо по победам в титульных боях UFC
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Волкановски обошел Алдо по победам в титульных боях полулегкого веса UFC

Ян хотел бы провести бой в Екатеринбурге
Новости
RSS RSS
Все новости