Ян и Двалишвили получат по 100 тысяч долларов в качестве бонуса после боя на UFC 333

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 333. Поединок за титул в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили был признан лучшим боем турнира. Оба бойца в качестве бонуса получат по 100 тысяч долларов.

Ян сумел отстоять чемпионский титул: судьи единогласно отдали победу россиянину.

Отдельного признания удостоились и другие яркие выступления. Лучшими назвали победы австралийца Александра Волкановски над россиянином Мовсаром Евлоевым и британца Лонэ Каваны над представителем Узбекистана Рамазонбеком Темировым.

Предусмотрен дополнительный бонус: бойцы, одержавшие досрочную победу, не провалившие взвешивание и не получившие основной бонус, получат по 25 тысяч долларов.

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