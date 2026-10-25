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Петр Ян и Мераб Двалишвили получат по 100 тысяч долларов в качестве бонуса после боя на UFC 333

Ян и Двалишвили получат по 100 тысяч долларов в качестве бонуса после боя на UFC 333

Павел Лопатко

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 333. Поединок за титул в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили был признан лучшим боем турнира. Оба бойца в качестве бонуса получат по 100 тысяч долларов.

Ян сумел отстоять чемпионский титул: судьи единогласно отдали победу россиянину.

Петр Ян.Выдающийся бой Петра Яна. Проиграл первые два раунда, а потом разобрал Двалишвили

Отдельного признания удостоились и другие яркие выступления. Лучшими назвали победы австралийца Александра Волкановски над россиянином Мовсаром Евлоевым и британца Лонэ Каваны над представителем Узбекистана Рамазонбеком Темировым.

Предусмотрен дополнительный бонус: бойцы, одержавшие досрочную победу, не провалившие взвешивание и не получившие основной бонус, получат по 25 тысяч долларов.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
UFC
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