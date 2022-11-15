Наглухо вырубил гиганта и победил на глазах у Сергея Зверева. Самые яркие победы Минеева в кикбоксинге

Владимир был зрелищным нокаутером и до ММА.

Вечером 18 ноября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном поединке которого Владимир Минеев встретится с Фернандо Родригесом (билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке). Минеев проведет второй бой по кику за два месяца — перед победой над Эрко Джуном он не выступал в этом виде единоборств с 2014-го. Восемь лет назад Владимир дебютировал в ММА, но его кикбоксерская карьера не менее интересна и богата на горячие бои. Вспоминаем пять самых крутых поединков Минеева, которые стоит посмотреть.

Бой против Зелинского

В декабре 2009-го Владимир проводил четвертый профессиональный поединок в профессионалах. Соперником был белорус Сергей Зелинский, кикбоксеры бились за вакантный титул чемпиона мира WAKO Pro K-1 в первом тяжелом весе (до 94,2 кг). 19-летний Минеев был ниже Зелинского на восемь сантиметров — белорусский спортсмен выглядел гигантом на фоне Владимира. При этом Минеев был более титулованным бойцом — уже успел стать двукратным чемпионом России и взять золото ЧЕ.

Зелинский работал первым номером, много атаковал, пытался застать Минеева врасплох, но ничего не получалось. Владимир находил противоядия от всех выпадов белорусского соперника. А когда тот выбросил фронт-кик в корпус, Минеев ответил контратакой в виде левого хука. Удар прилетел прямо в челюсть Зелинскому, и тот рухнул лицом на канвас.

Бой против Нарджиссса

Владимир Минеев стал ценным активом Fight Nights еще до перехода в ММА — когда промоушен организовывал поединки по кикбоксингу. На турнире «Битва чемпионов 3» Владимир встретился с марокканцем Абдесламом Нарджиссом, а за боем, сидя за VIP-столиками, наблюдали Влад Топалов, Сергей Зверев, Доминик Джокер и другие знаменитости.

31-летний Нарджисс в трусах красно-зеленого цвета внешне напоминал Сирила Гана, болеющего за «Локомотив». Минеев стоял в углу в традиционных для муай-тай повязках на бицепсе в цветах российского флага. Владимир весь первый раунд перебивал Нарджисса, который выглядел намного медленнее россиянина. Во втором раунде марокканец активизировался, стал навязывать Минееву рубку и жестоко поплатился.

За минуту до конца раунда Минеев выбросил красивый хай-кик с разворота, который прилетел точно в голову соперника — тот упал, но затем все же смог продолжить бой. Однако Владимир сразу отправил Нарджисса во второй нокдаун правым сбоку. Абдеслам уже еле стоял, но все равно поднял руки, показав, что готов продолжать. Марокканец снова полез в рубку — и Минеев быстро уронил его в третий раз.

Бой против Радеффа

8 марта 2012-го состоялся турнир Fight Nights «Битва под Москвой 6», где Владимир встретился с французским ветераном Дэвидом Радеффом. Тот всерьез полагал, что опыт поможет ему справиться с молодым, но более классным соперником. Минеев появился в ринге под живое рэп-исполнение трека о нем самом (сейчас идентифицировать артиста не удалось).

Радефф пытался вывести Минеева из себя — он кривлялся в ринге и что-то говорил Владимиру. Несмотря на это, первый раунд россиянин забрал. Минеев полностью перебил француза и во втором отрезке. Лучшее, что мог сделать Радефф, — уходить от ударов. Но в третьем раунде не получалось и это: Минеев стал действовать агрессивнее и организовал Радеффу два нокдауна. Когда француз с трудом стоял на ногах, а Минеев забивал его в углу, судья остановил бой.

Бой против Блокланда

Спустя год в Fight Nights приурочили турнир «Битва под Москвой 10» не к женскому дню, а к мужскому. 23 февраля Владимир Минеев встретился с голландцем Риваньо Блокландом. Соперник был выше ростом, но без больших регалий — вряд ли к таким можно отнести золото чемпионата Дании по боксу.

В первом раунде Блокланд оказался на настиле после комбинации Минеева, закончившейся мидл-киком в корпус. Голландец встал, но после этого чувствовал себя совсем беспомощно, пытаясь спрятаться от ударов Владимира в клинче. А закончилось все в начале второго отрезка после хлесткого левого сбоку — Риваньо сразу упал лицом вперед. Блокланд поднялся после того, как судья начал обратный отсчет. Казалось, голландец готов продолжать, но он недостаточно высоко поднял руки, поэтому рефери остановил бой. В любом случае шансов у Риваньо в этом поединке практически не было.

Бой против Чеобану

Последний бой в прошлом десятилетии по правилам кикбоксинга Минеев провел на турнире «Новый поток» против румынского бойца Себастьяна Чеобану. В первом раунде Владимир действовал от соперника, больше оборонялся, но все равно сумел уложить того на настил в результате своевременного попадания лоу-киком.

Второй отрезок начался с жесткого размена, итогом которого стало попадание от Минеева апперкотом справа. Чеобану упал, но без проблем продолжил бой. Возможно, Владимиру не понравилось, что он не смог срубить соперника таким мощным выстрелом. Поэтому россиянин набросился на соперника и принялся осыпать его всеми возможными ударами. Чеобану не знал, что делать, и засел в глухую оборону. Судья наблюдал за избиением, но понял, что долго так продолжаться не может, и остановил поединок.