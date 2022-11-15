Дана Борисова снова наденет перчатки. Она сразится с известной экс-участницей «Дома-2»

В этот раз ведущая выйдет в боксерский ринг.

Телеведущая Дана Борисова продолжает непростой путь в единоборствах. После победы над блогером Екатериной Диденко в «Нашем деле» и поражения от порноактрисы Елены Берковой в шоу CarJitsu Дана приняла новый вызов.

1 декабря бывшая ведущая «Армейского магазина» встретится с участницей различных ТВ-шоу Олесей Малибу. Девушки договорились о поединке по правилам бокса. Бой пройдет в рамках благотворительного мероприятия «Спецоперация» в поддержку детского спорта на Донбассе.

Афиша боя Борисова — Малибу. Фото Соцсети

Малибу тоже уже выступала в единоборствах. Экс-участница «Дома-2» подралась с тик-токером Иришкой Чики Пики и победила единогласным решением судей на шоу Epic Fighting. Также Олеся вызывала на поединок депутата Госдумы Виталия Милонова. Хотела отомстить за оскорбления: на программе «Пусть говорят» чиновник назвал Олесю зэком.

Бой с Милоновым так и не организовали, зато Борисова уже начала трэшток в соцсетях. «Соперницу лишний раз даже и отмечать не хочется, назовем ее просто экс-участницей «Дома-2», которая продержалась на проекте всего один день», — написала Дана.

Дана Борисова. Фото Соцсети

Малибу, несмотря на ужасный бой с Иришкой, не сомневается, что победит одну из лучших участниц легендарного шоу «Последний герой». «Да содрогнется Земля. Только победа и полное доминирование по правилам бокса», — настолько уверена в себе Олеся.