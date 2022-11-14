«Наш бой — коррида. Как поединок быка и тореадора». Минеев раскрыл план на схватку с Родригесом

Минеев и Родригес встретились на пресс-конференции.

18 ноября в Москве чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга. На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» его соперником станет бразильский тяжеловес Фернандо Родригес. В преддверии поединка в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция с участием Минеева, Родригеса, а также Григория Дрозда и Бату Хасикова (по видеосвязи).

Дрозд: — Для меня с точки зрения техники Владимир является фаворитом. Видел последний бой Фернандо против Гаджи Автомата и скажу, что в нем скрыта большая мощь. Он умеет терпеть, держать удары, и он хорошо дышит. С Владимиром у них будет пятираундовый поединок по три минуты, что является достаточно длинной дистанцией в кикбоксинге. В целом это большой объем работы. Насколько функционально ты готов (обращается к Родригесу. — Прим. «СЭ»)? Насколько ты готов к скорости и технике Владимира?

Родригес: — Я готов. Я оставил дома семью, чтобы подготовиться, акклиматизироваться. Я привез с собой двух известных тяжеловесов из Бразилии, чтобы они со мной тренировались (один их них — боец UFC Маркос Рожерио да Лима. — Прим. «СЭ»). Конечно, я знаю, какое качество может показать Владимир, но я приехал сюда, чтобы шокировать российскую публику и уехать с победой.

Дрозд: — Гаджи Автомат бьет сильно. Например, Жене Орлову он сломал челюсть, когда они боксировали. А Фернандо стоял, пропуская сильные и чистые удары. К чему ты готовишься?

Минеев: — Все предельно просто — так же, как и в предыдущих поединках. Первые два раунда я буду уворачиваться, пытаться максимально его измотать, а третий и чемпионские раунды планирую забрать: встать в центре ринга, активно атаковать, проваливать, контратаковать и вывозить эту историю на классе, побеждать классом. Я не надеюсь на быстрое завершение поединка, не рассчитываю на то, что можно будет это сделать в первых раундах. Рассчитываю пройти всю дистанцию и тактически быть на голову выше. Это очевидно, потому что тут большая разница в весе. Ни для кого не открою секрет, что его можно досрочно победить ударом по печени, солнечному сплетению. Это одно из оружий, которое я готовил к этому бою.

Григорий Дрозд. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дрозд: — С каким весом хочешь выйти на бой?

Минеев: — 95-97 кг.

Дрозд: — А Фернандо?

Родригес: — 118 кг.

Дрозд: — Ух, неплохо.

Минеев: — Да, есть люди, которые говорят, что исход боя заведомо решен. Но это люди, которые не разбираются в единоборствах и не занимались ими.

Ведущий: — Зачем тебе такой бой? Ты теряешь больше, чем приобретаешь.

Минеев: — Подожди, не спеши. Это мы посмотрим в пятницу вечером. Риски большие, но это и рождает азарт, желание тренироваться и совершенствоваться, побеждать. Фернандо — яркий боец, который не скупится на слова, в частности в отношении наших соотечественников, россиян. И меня это, так скажем, где-то даже задело лично, чтобы выйти и реально с ним подраться.

Вопрос из зала: — Владимир рассказал о своем плане. Но на такой же вопрос не услышал ответа от Фернандо. Есть ли он? И еще ключевую роль здесь могут сыграть удары Владимира но ногам. Понимает ли Фернандо, что такое лоу-кики, и как он собирается от них защищаться?

Владимир Минеев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Родригес: — Не буду раскрывать стратегию, потому что это не совсем этично, учитывая, что мой соперник сидим рядом. А по поводу того, могу ли я защищаться от лоу-киков... Да, я знаю весь потенциал Владимира, знаю его удары, но, может быть, Владимир забыл о моих ударах руками?

Минеев: — Что значит... Во-первых, я видел его удары, во-вторых, руку ему пожал, и тут все очевидно: бешеный бык! Он бешеный бык, но наш поединок будет как коррида. Как поединок быка и тореадора. Вот в этом и будет заключаться все искусство. А по поводу его плана думаю, что он у него будет такой же, как в бою с Автоматом. Значит, он выйдет, пропустит пару ударов, начнет злиться, побежит на меня и попытается уничтожить.

Вопрос из зала: — Вы победили Гаджи Автомата, но потом результат поединка был изменен на ничью. Как это воспринимаете?

Родригес: — О какой ничьей говорите? Только сейчас об этом узнал...

Минеев: — Кстати, для меня это тоже новость.

Родригес: — Я не знал об этом, но кто видел бой, тот знает, что я победил.

Минеев: — Фернандо, ты здесь, потому что ты выиграл.

Вопрос из зала: — На своем веку ты повидал много соперников. Что в Фернандо удивило?

Минеев: — Фернандо действительно силен, как бык, и яростен. Физические качества бойцов можно перечислять до бесконечности, мы на самом деле все не из робкого десятка.

Все люди, которые достигают высоких спортивных результатов, они сильны, агрессивны, выносливы. Он взял и приехал с командой, приехал сюда, закрыв глаза на неудобства, связанные с долгим расставанием с семьей, родиной, и ответственно подготовился к бою уже у меня в стране. Это вызывает уважение, и на самом деле в этом и проявляется его борцовская суть и заточенность на результат. Видно, что парень готовится, чтобы побить меня. С одной стороны, это вызывает уважение, с другой — заставляет меня держать ухо востро, идти до конца и не расслабляться.

Фернандо Родригес. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ведущий: — Тем более Фернандо знает, что в случае победы проблем с деньгами в России у него точно не будет...

Родригес: — Да, моя семья сейчас нуждается в этом, поэтому, Владимир, думаю, ты поспособствуешь мне. Спасибо, что согласился на этот бой.

Минеев: — Мы уже поспособствовали этому, но мои планы на бой, Фернандо, различны с твоими. Но обещаю, что после нашего боя ты будешь оставаться на виду в России.

Поединок по правилам кикбоксинга между Минеевым и Родригесом станет главным событием нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 18 ноября. Билеты на турнир можно приобрести по этой ссылке.