Принижал русских бойцов и отлетал от них в нокауты. С кем предстоит драться Минееву

Фернандо Родригес брал пояс престижной организации, но радовался недолго.

Вечером 18 ноября в Москве состоится турнир по профессиональному кикбоксингу, в главном поединке которого Владимир Минеев встретится с Фернандо Родригесом. Для Владимира схватка с 35-летним Родригесом станет второй за последние два месяца: в сентябре он нокаутировал боснийца Эрко Джуна. Родригес уже знаком российским зрителям — он несколько раз бился с представителями нашей страны.

В августе 2019-го Родригес сразился с Кириллом Корниловым на турнире S-70 и улетел в нокаут в третьем раунде, пропустив точный джеб. В начале 2020-го бразилец нарвался на Сергея Харитонова — мужчины встретились на турнире WTKF, где бились за пояс в супертяжелом весе. Там Фернандо дожил до второго раунда, и то упал уже через 10 секунд после перерыва. В мае 2022-го боец по прозвищу Санто Форте уступил Сергею Билостенному раздельным решением в RCC.

Фернандо Родригес. Фото Соцсети

Но одну победу над россиянином Родригес все же добыл. Спустя три месяца после поражения от Билостенного он встретился с Гаджи Автоматом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА, и Фернандо забрал победу раздельным решением судей (спустя время результат поединка изменили на ничью). Перед боем с Гаджи Родригес сильно разозлил российских фанатов, когда заявил, что русские не так сильны духом, как бразильцы и поляки. Позже он пытался объясниться и заявил, что считает всех вокруг ниже себя, — получилось не сильно лучше.

Почему Родригес вообще упомянул поляков? Почти три года (2016-2019) он выступал в этой стране и стал чемпионом KSW, самой сильной ММА-организации Польши. Фернандо взял пояс в тяжелом весе, нокаутировав местного ветерана Кароля Бедорфа — в декабре 2016-го. Перед боем в интернете завирусилась дуэль взглядов бразильца и поляка. Сначала эти двое сошлись, выражая неприкрытую агрессию друг к другу, но когда никто не стал их разнимать, превратили потасовку просто в чересчур экспрессивные братские объятия.

Титул Родригес потерял уже в следующем поединке. Татуированному буквально с ног до головы Марчину Розальскому хватило 16 секунд, чтобы наглухо вырубить Санто-Форте. В следующем бою Родригес отлетел уже за 26 секунд от Михала Андришака, после чего покинул польскую лигу. Потом бразилец проиграл в KSW еще и Сатоши Ишии, единогласным решением судей. «Бывший чемпион KSW» — звучит солидно, но если приглядеться, окажется, что Родригес стал чемпом в первом же бою, а затем потерпел три поражения подряд и покинул лигу.

Последний бой Родригеса перед Минеевым состоялся спустя пару недель после встречи с Новрузовым, когда Фернандо подрался с экс-бойцом UFC Карлосом Фелипе на голых кулаках, но по странному регламенту — семь раундов по две минуты. Поединок продлился всю дистанцию и закончился победой Фелипе решением всех судей.

Вполне вероятно, для российских единоборств Фернандо Родригес станет новым Марсио Сантосом — обрусевший средневес дружит с Санто-Форте и помогает ему адаптироваться в неизвестной стране. Правда, чтобы стать для промоутеров таким же ценным кадром, как Марсио, побеждать нужно почаще. А бой с Владимиром Минеевым по кикбоксингу — не лучшее решение этой задачи.

Поединок Минеева и Родригеса по правилам кикбоксинга в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 18 ноября. Телеканал покажет турнир в прямом эфире. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно купить по ссылке.