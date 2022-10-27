Владимир Минеев: «После боя с Родригесом пойду на фронт. Я так воспитан»

Эксклюзивное интервью чемпиона Fight Nights в среднем весе.

18 ноября Минеев проведет поединок по правилам кикбоксинга против бразильского бойца ММА, тяжеловеса Фернандо Родригеса. Основную часть подготовки Минеев провел в Ульяновске, затем отправился в Москву, а потом — в Мариуполь, где будет тренироваться в ближайшие недели, а также контролировать восстановление спортивных объектов. Владимир не подпадает под критерии частичной мобилизации, но после боя с Родригесом пойдет на военную службу добровольцем.

Мы встретились перед его отъездом в Мариуполь в зале бокса Российского государственного аграрного университета. Там Минеев провел тренировку под руководством Арсена Эльдарханова.

— В вашем исполнении понравился бэкфист. Сейчас он хорошо он залетал.

— Ну, по лапам все хорошо залетает. Главное, чтобы в бою так же происходило. (Улыбается.)

— А на какие удары делаете ставку против Родригеса?

— Безусловно, на лоу-кики. Буду использовать стопинги, прямые, чтобы сдерживать его натиск. Думаю, Фернандо побежит на меня, станет много бить с рук, и моя задача, конечно, защищать голову и работать в корпус. Не так много ключей к победе в этом поединке, так как Родригес агрессивный, выкидывает много ударов и может просто тоннажем снести, ведь у него вес большой. Бразилец тяжелее меня примерно на 30 килограммов.

Все равно буду подходить к этому бою в весе 94-95 килограммов. Мне нет смысла весить сотку, так как в таком случае и скорость, и функционал понизятся. Моя оптимальная форма — от 91 до 94. Но 94 — прямо край. Это же биомеханика: если набрал вес, то бьешь по-другому. Есть такие понятия, как чувство удара, чувство перемещения, зрения в пространстве, и, когда ты набираешь лишние килограммы, все это пропадает.

— Вес уменьшается в процессе тренировок? Или приходится и диету держать?

— Да, приходится. Диета, режим, восстановление, сон — и все само уходит.

Владимир Минеев. Фото Соцсети

— В интервью РЕН ТВ вы привели много аргументов в пользу Родригеса.

— Да, у него опыт, фармакологическое сопровождение...

— Это и запомнилось больше всего. Вы по фактуре успели заметить, что человек принимает какие-то препараты?

— Запрещенные. Но я так понимаю, что в Бразилии они легальны.

— А это поможет в поединке с вами?

— Посмотрим. Преимущество может дать, но единоборства — такая дисциплина, где недостаток реально компенсировать множеством других составляющих. Все зависит от боевого интеллекта и, конечно, от воли Божьей.

— Можно ли назвать нынешнюю ситуацию уникальной для вас? Ведь с одной стороны, идет подготовка к бою, с другой — военная служба.

— В прямом смысле слова — да. Чтобы расставить все точки над i и чтобы у людей возникло понимание — некоторые пишут: «Как?! Минеев же ушел на фронт», — скажу, что это произойдет, но после боя с Родригесом. В нашей семье уже есть потери...

Я получил повестку, пошел в военкомат, люди меня узнали, сказали: «Слушай, как же так? Принеси справку о смерти». Говорю: «Понятно, принести — принесу, но, пока шел сюда, для себя решение уже принял». И старший брат, двоюродный, меня отговаривал, и матушка плакала, но никогда не гнался за тем, чтобы кому-то понравиться, или для кого-то быть примером, или хайповать. Я всегда такой, какой есть, и в этой ситуации не могу спокойно сидеть дома. Выхожу на бои в берете, всегда занимаю патриотическую позицию и не могу просто так взять и отсидеться, несмотря на законную бронь. Вот такой у меня характер, так воспитан матерью, поэтому, когда она начинает отговаривать, говорю: «Ты меня так воспитала, поэтому просто помолись за меня».

— При этом в Москве уже завершилась частичная мобилизация.

— Так понимаю, что на территории города собрали нужное количество людей, но, так как у меня есть договоренности с офицерами части, куда попал по распределению, для меня она закончилась еще тогда. Когда договорился и принял решение.

— Вы попросили повременить с отправкой в войска в связи с тем, что подпишете армейский контракт уже после боя с Родригесом?

— Я не в военкомат приду, а подпишу контракт уже в части.

Владимир Минеев. Фото Соцсети

— Запомнилась фраза «попросил дать возможность напоследок хлопнуть дверью». Можете ее расшифровать? Означает ли это, что предстоящий поединок позиционируется как прощальный?

— Как заключительный в этом году. Никому из нас не известно, что произойдет в следующем, дорогие мои друзья. Потому что есть такая пословица: «Мы предполагаем, а Бог располагает». Вот не понимаю: идет мобилизация, специальная военная операция, для наших новых субъектов это в полной мере война, а люди где-то в Москве на Патриках сидят и пьют кофе, беседуют, у них-то все нормально. Думаю, мы должны в едином порыве быть, и, естественно, если начнется вторая волна мобилизации или, не дай Бог, что-то не так поменяется, вообще никаких турниров-то не будет. Ничего не будет. Нормальным мужикам чем заниматься? Наверное, только Родине помогать. Кто-то трудиться станет на заводах, а кто-то — с оружием в руках.

— А если ситуация останется на прежнем уровне?

— Прежний уровень — это какой? Это то, что военные действия продолжатся?

— На таком же, как сейчас. В таком случае возможно ли, что в Мариуполе вы подготовитесь к Шаре Буллету?

— Да, этот бой анонсирован. Насколько я помню, договаривались о каких-то условиях с организацией. Через плечо Родригеса не заглядывал, но, наверное, в Мариуполе подготовиться к Буллету сложнее, чем к Родригесу, и объясню почему.

Во-первых, это кикбоксинг — этому виду спорту я отдал много времени. В жизни для меня это ближе. Во-вторых, в моем лагере сейчас Арсен — тренер по кикбоксингу, мои спарринг-партнеры — их габариты как раз... Омар Алиев — высокий и большой, как Родригес. Гаджимурад Багаудинов — чемпион в категории 120 кг — тоже, и скоростной.

А если говорить про ММА и Шару, то нужно искать оппонентов, которые легче меня, чуть-чуть быстрее, такие же искусные в ударных единоборствах. Плюс я уверен, что у Шары есть пара борцовских козырей в рукаве, все-таки он дагестанец. Это совсем не глупый парень, чтобы в бою со мной надеяться только на ударку. Так что к такому поединку нужно готовиться в Махачкале. Я-то думал провести и этот сбор там — Расул Магомедалиев до сих пор надеется, что приеду к нему. Но не смогу физически, так как всего месяц остается до боя, а переезды негативно отразятся на подготовке. Расул подключится ко мне на последней неделе, а пока буду работать с Арсеном.