«Тренера Кро Копа сейчас задушат!» Как Фабрисиу Вердума едва не усыпил ветеран-киллер Югославских войн

Самый странный семинар в жизни бразильца.

В ноябре 2003-го Мирко Кро Коп потерпел первое поражение в ММА, отдав руку на армбар Антонио Ногейре. Проигрыш вынудил хорвата затеять большую учебу джиу-джитсу, для чего он выписал из Бразилии чемпиона мира по этой дисциплине Фабрисиу Вердума.

Бразильца тогда в больших ММА не знали, дебютировал он в 2002 году и на момент сотрудничества с Мирко шел на рекорде 3-0-1. Хорват был настолько одержим развитием своих слабых сторон, что предложил Вердуму не просто длительные сборы, а полноценную жизнь в Хорватии у него дома. Проработали бойцы два года — Кро Коп с этого получил 10 лет иммунитета от джитсеров (в следующий раз он проиграет сабмишеном только в 2013 году Алексею Олейнику), Вердум здорово подтянул стойку и завязал полезные знакомства, которые открыли ему дорогу в Pride, ну а болельщикам смешанных единоборств достался ценнейший сборник баек из совместной жизни двух легенд.

Очередную из них Фабрисиу недавно рассказал на бразильском Youtube-канале «Flow-Podcast». История эта началась с двух тысяч евро, всученных Вердуму ветераном войны прямо на улице, и закончилась 4 часами брутальнейшего семинара, в конце которого бразильцу едва не оторвали голову (отрывок переведен Yotube-каналом «Brazilian MMA Legends»).

«...Я жил два года в Хорватии, где помогал Мирко Кро Копу. Помню, это был 2004 год, все хорватские газеты и ТВ постоянно трубили, что Кро Копу приехал помогать с джиу-джитсу знаменитый бразильский мастер, профессор БЖЖ и так далее. И вот я иду как-то по улице, и вдруг ко мне подходит какой-то мужчина. Говорит, что он ветеран Югославских войн (серия вооруженных конфликтов в 1991—2001 годах на территории бывшей Югославии. — Прим. «СЭ»). Спрашивает меня: «Вердум, ты можешь прийти и поучить джиу-джитсу наших солдат?»

Я был немного в шоке, потому что никто и никогда не подходил ко мне вот так, посреди улицы, с такой просьбой. Что-то ему сказал, он говорит: «Сколько тебе заплатить?» Я взял и сказал, что 2 000 евро. Он молча достал бумажник и вытащил из него четыре «Бен Ладена». Тогда купюру в 500 евро называли «Бен Ладен», была такая шутка. И вот он дает мне четыре купюры по 500 евро. Я точно помню, что купюры были розового цвета. Я был в шоке — человек сказал и сразу сделал. Причем посреди улицы, достал деньги, даже не думая. И вот я пришел, куда мне сказали. Народу куча! Я думал, что там будет просто несколько ветеранов, но они устроили целый ивент. Огромная толпа, камеры, фотоаппараты, журналисты...

Мирко Кро Коп и Фабрисиу Вердум, 2004 год.

И я начинаю семинар, грепплю с солдатами по очереди. Один желающий, второй, третий, и вот я уже грепплю где-то два часа. Вдруг все начинают шептаться, что на подходе к залу какой-то ветеран, самый знаменитый киллер на всю Хорватию. Мол, во времена этих войн он положил кучу народа, не было киллера опаснее. Они все наперебой шепчутся: «Он сильный, он умеет драться, вау, что сейчас будет». Ну болтают и болтают, я старался не отвлекаться, просто грепплил, и все. Через какое-то время я решил, что пора кончать, и сделал напоследок спарринги по боевому джиу-джитсу. Они образовали круг, я встал в центр и вызывал кого-то из толпы. Показывал пальцем. И так я отспарринговал где-то с 30 людьми. Тут снова все начали шептаться и сходить с ума — тот киллер, наконец, пришел.

И он не просто пришел, он зашел в центр круга, где я боролся с парнем, и сел рядом. Мы доборолись, я поблагодарил и повернулся к этому киллеру. Решил задеть его — повернулся к толпе и начал водить пальцем в поисках следующего партнера. А на него не смотрел. Вожу пальцем и говорю: «Итак, я выбираю...». И тут резко повернулся к нему и ткнул в него пальцем. И мы начали бороться. Тут же защелкали фотоаппараты, какой-то парень вытащил камеру, положил на плечо и стал снимать. И почти сразу же он поймал меня в гильотину. Я грепплил уже почти 4 часа и сильно устал. И он поймал меня, обвил обеими ногами, закрыл замок и заблокировал меня в гарде.

Гильотина была очень крепкой, давление на шею — просто ужасным. Я слышал щелчки фотоаппаратов, кто-то кричал: «Тренера Кро Копа сейчас задушат!» У меня начали сверкать звездочки в глазах, я как бы исчезал и уплывал куда-то. Обычно я нормально отношусь к тому, что меня могут засабмитить, но в этой ситуации я просто не имел права сдаться или уснуть. Я продолжал искать углы выхода шеей, вытаскивал голову, как мог. Вдруг я резко почувствовал, что его руки забились, и вытащил голову. Я был свободен!

Фабрисиу Вердум и Мирко Кро Коп.

После того как его гильотина не прошла, он начал вставать из-под меня, сказал: «Я устал, поборись пока с другим». Но я схватил его за ногу и перевел. Я хотел его проучить, что так не делается — вот так просто взять и уйти. И я преподал ему — даже не правила поведения, а правила элегантности. Назовем это так (смеется). Я перевел его и начал вдавливать жестко колено ему в живот. Потом жестко вдавливал колено в шею. Потом финишировал его. Он захотел побороться еще — и я финишировал его снова. Вот так я учил его элегантности.