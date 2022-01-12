Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:45

«В Волгограде сервис лучше, чем в Сакраменто. Тут все супервежливые, но еду подают как свиньям». Небанальный взгляд русского бойца UFC

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Вячеслав Борщев.
Фото Instagram
Новичок UFC, который точно заслуживает вашего внимания.

Вячеслав Борщев, Россия, 30 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 5 побед, 1 поражение.

Вячеслав Борщев. Этот русский поразил Дану Уайта. Оформил глухой нокаут, станцевал вприсядку и получил контракт с UFC

Первым российским бойцом, который проведет бой в UFC в 2022 году, будет Вячеслав Борщев. В ночь на 16 января на турнире UFC on ESPN 32 он выйдет против Дакоты Буша. Борщев получил контракт с UFC, в октябре на Dana White's Contender Series брутально нокаутировав левым хуком Криса Данкана (до этого тот обладал рекордом 7-0). Дана Уайт вскочил с места и начал аплодировать, а Борщев в это время по традиции танцевал вприсядку.

Слава родом из города Волжского, что совсем рядом с Волгоградом. Построил мощную карьеру в кикбоксинге (чемпион мира-2011 в разделе К-1, 18 побед и 2 поражения в профи). В 2017 году Борщев приехал в США, пришел в зал Team Alpha Male, подошел к владельцу зала, бывшему чемпиону WEC Юрайе Фейберу, и сказал: «Я хочу драться». Борщев хорошо проявил себя в спаррингах. Настолько, что Фейбер сам решил выйти против него — и 15 раз задушил (это была схватка по грепплингу). Тем не менее Вячеслав остался в Team Alpha Male. С 2018-го он в Сакраменто (там находится зал) на постоянной основе. Борщев начал работать тренером по ударной технике, а заодно развивать свою бойцовскую карьеру.

Можно сказать, что такого российского бойца, как Вячеслав, в UFC не хватало: очень общительный, с чувством юмора, эрудированный. Борщев не только классно анализирует бои, но и в красках рассказывает о жизни в США, подмечая как позитивные, так и негативные моменты. На днях мы записали со Славой большое интервью, и его ответ на вопрос, в чем Волгоград лучше Сакраменто, удивил. «Сервисом», — уверенно заявил Борщев.

— Чем Волгоград лучше Сакраменто? — вопрос Борщеву.

— Это мой родной город. (Улыбается.)

— А помимо этого?

— Нельзя сказать, что город лучше, — наверное, тут дело привычки... У нас намного лучше развит общественный транспорт. В Сакраменто его, можно сказать, практически нет. Ну, он есть, но он практически бесполезен, и им пользуются только самые-самые бедные ребята. Еще мне удобнее административное деление Волгограда — более понятно, где какой район и прочие нюансы. Плюс Волга, разве с ней может что-то сравниться? Наверное, только океан, да и то, океан — не Волга.

Конечно, мне очень нравится Мамаев курган, музей-панорама [Сталинградской битвы]. Нравится, что у нас много памятных мест, в Сакраменто таких немного. Опять же, памятные места, которые есть в Волгограде, — это не просто что-то вроде: «О, этот чувак основал город или что-то здесь сделал».

— В Волгограде есть места, которые могут на слезу пробить.

— Конечно, это же места, которые изменили весь мир. Когда ты стоишь на высоте 102 и понимаешь, что там на один квадратный метр чуть ли не по 1500 пуль приходилось... Как там вообще люди выжили? Просто подняться до «Родины-матери»... Пока ты идешь, там играет музыка, очень грамотно поставленная, памятники, на которые ты смотришь, — если реально вдуматься, что все это значит, что значит каждый рисунок, что это значило для людей и почему они отдавали свои жизни... Я в последнее время никак не мог отделаться от мысли: хорошо, я понимаю, почему советские люди так воевали, но почему нацисты такой бой давали? На кой хрен им это было нужно? Что нужно было положить людям в голову, чтобы они так дрались на чужой территории? А так, Волгоград все беднеет, заработок хуже. Город большой, есть много чего интересного, но вся моя любовь к Волгограду необъяснима. Я там все знаю, мне там все нравится... А, точно! Даже в Волгограде в кафешках сервис лучше, чем в Сакраменто!

— Да ладно...

— Здесь плохой сервис.

— В чем это выражается?

— Официанты долго работают, часто путают заказы. Кроме суперэкстремальной вежливости больше нет ничего. Приносят все как свинье — когда подают еду, все вместе намешано. Часто в помещениях бывает грязно. Здесь очень сильное разделение между крутым рестораном и обычной кафешкой. Если в Волгограде ты пойдешь в крутой ресторан или в обычную кафешку — везде будет примерно одинаково чисто. Ну, может, в крутом ресторане будут какие-то нюансы или обстановка лучше, чем в обычных, средних местах. А здесь, если ты идешь в среднюю кафешку, даже нормальную, не суперкрутую, но дорогую, то вполне возможно, что будет грязно. Могут на грязный стол накрыть. Может, так не везде, но я с таким часто сталкивался. А в Канзасе была вообще жесть. Когда мы туда приехали, там все было как в кино про Дикий Запад, разве что в лицо не кидали. Но при этом все очень вежливые!

— Еще в Америке есть такая тема, что помимо фастфуда там поесть особо и негде. Даже в том же Лас-Вегасе. Так или иначе, там большинство заведений — фастфуд.

— Даже если это не фастфуд, то они обязательно добавят туда кучу всяких соусов, всякой фигни, чтобы это было максимально жирно, сладко, солено и так далее. Не знаю, можно ли тут сказать, что конкретно Волгоград в этом лучше, или это в целом разница между Америкой, Россией и другими странами... А, ну и, конечно же, в Волгограде самые красивые девчонки!

***

А вот еще несколько любопытных замечаний Борщева — из интервью, которое он дал «СЭ» в октябре 2020 года (в тексты мы его не переводили, есть только на видео).

«В Лос-Анджелесе есть целые города бомжей. Тысячи людей живут в палатках на улицах, какают и писают прямо там, где живут. В Лос-Анджелесе есть места, где уже сейчас бьют панику ученые, что там чума может начаться, как в Средневековье. Если не решить эту проблему, то может начаться чума. Даже в Сакраменто уже не рекомендуют купаться в Сакраменто-ривер, потому что бомжи гадят в речки, и там уже какие-то бактерии появились».

«Black Lives Matters? Это настолько мутная тема... я лично считаю, что это внутренние разборки демократов с республиканцами. Здесь основная причина не черных с белыми, а бедных и богатых. Просто так сложилось, что среди бедных большинство черных, ну так сложилось исторически, потому что все они когда-то были рабами. Ну не могут рабы за одно-два поколения все стать капиталистами и буржуями. А так — расизм здесь всегда был жесткий. Один из наших тренеров по борьбе Ли Кэмп помнит время, когда ему в автобусе нельзя было на одних местах с белыми сидеть.

Это, кстати, ответ всем антисоветчикам. В 1961-м черный не мог зайти в бар, где были белые, и выпить там. Полная сегрегация была. И в этом же году советский человек полетел в космос. И кто? Сын крестьянина полетел! Жесть здесь была с расизмом, расизм был жесточайший. Но сейчас это проблема бедных и богатых. Средний класс в Америке? Он есть, в отличие от России, социальные лифты работают лучше, чем даже в Европе. Но пропасть между богатыми и обычными людьми все равно огромная. В Америке, если теоретически пахать изо всех сил, даже обычной работягой, можно почти каждому до среднего класса дотянуться. Выше — уже сложно, в элиту пробиться практически нереально. Но бедных в США, конечно, больше, чем среднего класса и всех остальных, но это везде так в мире".

Интервью с Борщевым о его предстоящем дебюте в UFC читайте скоро на сайте «СЭ».

UFC
ММА
2
0
Читайте также
Особняк за 26 миллионов долларов и трое детей: как живут Курникова и Иглесиас
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ты продался за семь лайков». Ковингтон vs Масвидаль: как развалилась самая крепкая дружба в UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...