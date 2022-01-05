Интервью с Венером Галиевым.

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Венер Галиев, 46 лет. Легкий вес. Статистика в ММА (согласно Tapology — с 2004 года): 35 побед, 14 поражений. На самом деле у Галиева больше 80 боев по правилам ММА — но значительная часть из них не внесена в статистику на сайтах Tapology и Sherdog. Первый бой провел в 2000 году.

Обычно долгожители в боевых видах спорта — это тяжеловесы. Они, за редким исключением, не истязают себя весогонкой. Бойцы из более легких весовых категорий до 40 лет выступают редко. А если и выступают, то зачастую поднимаются в тяжи. Венеру Галиеву же 46 лет — и он всю карьеру бьется в легком весе. Соответственно, перед каждым боем ему приходится гонять вес.

Конечно, ему не нужно скидывать так много, как, например, когда-то Хабибу Нурмагомедову или Али Багову, но все равно на его организм ложится солидная нагрузка. Тем не менее Галиев продолжает выступать, причем на высоком уровне — в самой конкурентной лиге России АСА. 17 декабря Венер победил: он задушил Артема Дамковского в третьем раунде на турнире АСА 134 в Краснодаре. Останавливаться ветеран ММА не намерен. Почему? Об этом Галиев рассказал «СЭ» спустя несколько дней после победы.

— Начну, наверное, с самого актуального: есть ли новости по поводу продления контракта с ACA?

— Нет, после турнира я никого из руководства ACA не видел. Просто все разъехались, и я сам поехал с друзьями отмечать победу. С утра же уже никого не было. Скорее всего, новости будут после Нового года.

— Вы сказали, что после поражения от Хердесона Батисты в АСА дали вам последний шанс. А как это выглядело? Бой с Батистой был заключительным по вашему предыдущему контракту с АСА.

— Да, это был последний бой по тому контракту, и после него у меня состоялся разговор с Алексеем Яценко (президент ACA. - Прим. «СЭ» ). Он сказал, что матчмейкеры заинтересованы в продлении контракта со мной. Вопрос заключался в том, завязываю я с боями или нет. Я ему сказал, что если будут хорошие условия, то я готов продолжать. Через какое-то время мне сообщили, что Майрбек Хасиев (основатель АСА. - Прим. «СЭ» ) сказал, что от таких ветеранов, как я, нужно избавляться. Они переживали за наше здоровье и не хотели продлевать [контракты]. Я уже подумал, что все — надо с другими лигами связаться или заканчивать. И затем поступил звонок, мне предложили бой с Дамковским с условием, что если побеждаю, то будет новый контракт, а если проигрываю, то все.

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— Интересный момент, потому что с Маратом Балаевым в АСА расстались...

— Да, раз они с Маратом Балаевым расстались, мне казалось... Все-таки [Балаев] для лиги более значимая фигура, он здесь с самого начала, с ACB, и тем более чемпионом был. Думал, что если они с ним так поступили, то со мной по-любому не станут продлевать.

— Поражаюсь, как вам все это не надоедает. Все-таки вы не тяжеловес. Вы вес гоняете и тем менее продолжаете выступать в 46 лет.

— Бывают периоды, когда все надоедает и хочется все бросить. Но проходит время, и я понимаю — чем я еще займусь? Вообще не представляю, чем могу еще заниматься. Я действительно люблю спорт, люблю бои, мне это приносит удовольствие. Так получилось, что мое любимое дело — это моя работа. Почему я должен заканчивать из-за возраста, паспортных данных?

Постоянно идут разговоры о моем возрасте, поэтому, хочешь не хочешь, об этом думаешь. И я же вижу, что на тренировках не хуже молодых работаю, даю им бой. Значит, могу еще выступать. Да и результат есть.

— В семье как смотрят на то, что вы все еще деретесь?

— Нормально. Родители, конечно, постоянно говорят: «Давай заканчивай». А дети и жена — они понимают, что мне это нравится.

— Как у вас с травмами? Год назад вы мне говорили, что от варикоза будете лечиться.

— На одной ноге избавился от этих проблем, а вот на второй — не получается ( улыбается ). Все времени нет. Надеюсь, этой зимой получится.

— А сколько переломов у вас?

— Переломы были только на руках — кистей... А так — надрыв связок еще был. В правой кисти две пластины стоят, в левой — одна. В левом предплечье спица стоит. Их вроде надо было вытащить со временем, но это повторные операции, делать их не хотелось, поэтому я так все оставил. Больше металлоконструкций во мне нет ( улыбается ).

— Они тревожат каким-то образом или не чувствуются?

— Не чувствуются. Единственное — указательный палец у меня до конца не гнется с 2010 года. Немножко неудобно бить — все время костяшку отбиваю.

— Это после какого боя у вас такое случилось?

— Я дрался в Уфе. Оппонентом был Гаэль Гримо, что ли. По-моему, в первом раунде я получил перелом, и до конца боя пришлось драться с такой рукой.

— А на ногах как?

— На ногах только связки на коленях рвал. Но не рвал, а надрыв был. И все. Когда мне операцию делали на венах, хирург сказал, что состояние вен на ногах такое, что там стенки уже разрушены. Говорит: «Видно, что ты бьешь голенью».

— Почему спрашиваю — чтобы у людей было понимание, что такое драться больше 20 лет.

— У нас в команде есть парни, им и 30 нет, а у них травмы намного серьезнее. Так что меня в этом плане Бог миловал, серьезных травм у меня не было.

— Что насчет диет? Есть же такое, что с возрастом человек прибавляет в массе.

— Я тоже, конечно, немножко прибавляю. Лет 10 назад мой вес был в районе 77 кг. Сейчас уже в районе 81-82 кг. Но я немножко и мышечной массы поднабрал за это время. Насчет диеты: за две недели до боя начинаю придерживаться правильного питания. А так ем свободно все, что захочу.

— Планируете продолжать выступать в легком весе или подниметесь в полусредний?

— Нет, в 77 кг я точно не поднимусь. Мне комфортно в 70 кг, я легко гоняю до этого веса. Особых проблем не испытываю.

— А ведь были времена, когда вы бились в 84 кг. Получается, с конкретным недовесом выходили.

— Ну да. По-моему, я в Киеве в турнире-восьмерке выступал. Все бойцы на взвешивании показывают 82-83 кг или под 84 кг, а я встаю на весы и показываю 76 кг. Я еще перед взвешиванием тренировку провел. Если бы не она, то, наверное, в районе 77 кг весил бы. А так — потренировался, хорошо вспотел и пошел на взвешивание. Я показал 76 кг, и все улыбаются — с ухмылкой. А потом я выиграл в этой весовой категории. Интересно было.

— Федор Емельяненко не скрывает, что есть вещи, которые сейчас он сделать не может, а раньше их делать мог. У вас так же?

— По-моему, нет такого, чего я не мог бы сделать из того, что раньше делал ( улыбается ). Все могу делать. Я ничего сверхъестественного никогда не делал, поэтому все так же и осталось.

— А есть ли что-то, в чем вы после 40 лет стали лучше, чем до 40?

— Сложно сказать. Может быть, в понимании самого боя, его рисунка, своих возможностей.

— У вас богатая карьера в боевом самбо, вы дважды выигрывали чемпионат мира.

— В боевом самбо, в универсальном бое я выигрывал «мир», «Россию» несколько раз, чемпионаты Европы. Также по рукопашному бою, по панкратиону чемпионом мира и Евразии был.

— Расскажите по какие-нибудь поединки в универсальном бою или в боевом самбо, которые для вас особенно ценны или памятны или, может быть, которые исключительно упорными получились. В общем — что самое крутое, что у вас было в любительской карьере?

— Ну, вот если связанное с травмами — я был как-то на чемпионате России в Уфе и в финальном бою сломал палец... Мне тогда показалось, что я большой палец выбил.

— Это по боевому самбо?

— Нет, по универсальному бою. Мне показалось, что палец выбил. И я подумал: «Что такого?» Бой выиграл, добился победы, просто реже бил, а чемпионат мира должен был быть через месяц-полтора. Я взял неделю отдыха, палец побаливал, и его аккуратно разминал, разрабатывал, а он не проходил и не проходил.

Думаю: «Да что такое-то?» Мне сказали сходить к врачу. Сделали снимок, сказали, что у меня перелом в суставе и еще в месте, куда крепится связка, кусочек кости оторвался, из-за чего эта связка ушла ниже. Ну и положили меня на операцию. В голове держу чемпионат мира, потому что очень хотелось выступить. Спрашиваю у врачей: «Через сколько восстановлюсь? Смогу поехать на чемпионат мира?» «Даже не думай! — отвечают. — Два-три месяца тебе даже бить ничего нельзя». Я говорю: «Ну ладно-ладно».

Сделали операцию, через десять дней швы сняли. До чемпионата мира где-то три недели. Я начал тренироваться, но на эту руку даже опереться четко не мог, рука не гнулась. А в универсальном бою есть полоса препятствий — ты лезешь по сетке, метаешь нож, ползешь. А кисть-то не работает. Мне даже висеть на руке было больно.

Приехал на чемпионат мира, там медицинская комиссия. Мне говорят: «Любой врач, как увидит этот твой шов, сразу поймет, что это послеоперационный шов. Тем более он у тебя свежий, не зарубцевался нормально, и тебя не допустят». Я залепил шов лейкопластырем и сказал, что поцарапался — отмазался таким образом. В итоге выступил там. По волчатнику ползешь, рука кривая, на пальцах висишь... Но получилось выиграть, стать чемпионом мира.

— Получается, что там сначала идет полоса препятствий, а потом бой?

— Да, потом два раунда боя в предварительных поединках, а в финале три или четыре раунда было. Но там, если ты промахиваешься в стрельбе, то получаешь штрафной круг. Если не попадаешь в метании ножа, то еще штрафной круг. Прибегаешь, и если отставание больше 30 секунд, то с тебя балл в раунде снимают, если минута — то в двух раундах. Если больше минуты, то тебя снимают с поединка.

— И когда вы с универсальным боем завязали?

— Чемпионат мира выиграл в 2006 году — потом еще один чемпионат России, но на следующий чемпионат мира не поехал, потому что мне бой профессиональный предложили, и я решил, что... Я получил звание мастера спорта международного класса и больше не выступал. А с 2008-го начал выступать по боевому самбо.

— А что у вас лучше всего получалось из полосы препятствий? Метание ножа или что-то другое?

— Нож метал я хорошо. В детстве любил кидать топоры, ножи. С метанием ножа не было проблем, а вот со стрельбой были. Причем мы приезжали, и где-то пейнтбольное оружие, где-то пистолет, где-то там... Всегда из разных видов оружия приходилось стрелять, а ножи стандартные были. Просто первое время мы метали с пяти метров, потом правила изменились — и начали с трех метров метать. С трех метров метать еще легче стало. С пяти метров особо проблем не было, а тут с трех метров — еще проще. Полосу препятствий я обычно всегда выигрывал.

— Наверное, не так много действующих бойцов осталось, с которыми вы пересекались в сборной по универсальному бою.

— Я могу назвать: это Сергей Харитонов, Олег Борисов — он сйчас в АСА выступает. Там в свое время был Гасан Умалатов, который в UFC дрался, но он уже не выступает. Много ребят было.

— А что касается сборной по боевому самбо?

— С Федором Емельяненко я был в сборной в свой первый год там. Вячеслав Василевский, Миша Заяц... Сергей Храмов, Андрей Разин. А, еще Али Багаутинов был в сборной, Расул Мирзаев, Мурад Мачаев.

— Еще многие в строю...

— Да-да. Еще Кирилл Сидельников был.

— А с Александром Емельяненко вы разве не пересекались?

— Да, Саша тоже был в сборной.

— На сборах в Феодосии?

— В Феодосии — да, был.

— И как он тогда тренировался?

— Так же, как и сейчас ( улыбается ).

— Вы мне сказали позвонить вам вечером, когда с хоккея придете. Вы на «Автомобилист» ходили или сами играли? ( Галиев живет в Екатеринбурге. — Прим. «СЭ»)

— Сам играл. У нас есть группа хоккеистов, и мы три раза в неделю в хоккей играем, я по возможности стараюсь все дни играть, но когда как. До этого в последний раз играл в субботу — за неделю до боя. Потом на бой уехал, и вот сейчас первая тренировка после боя — спустя пять дней после него.

— Обычно же спортсмены отдыхают...

— Хоккей я вообще не воспринимаю как тренировку. Для меня это удовольствие. Мне не хватает хоккея. Это удовольствие, а не тренировка.

— Ни с кем не деретесь во время игр?

— Мы аккуратно играем, без силовой борьбы. У меня, конечно, на автомате иногда получается — навыки, видимо, срабатывают на автомате. Но я стараюсь все аккуратно делать. У нас в команде ветераны под 60 лет, поэтому с ними, конечно же, аккуратно надо играть.

Но с молодыми иногда мы договариваемся и друг другу больше позволяем. А когда видишь, что... Не пожилые они. Не считаю их пожилыми. Они все в отличной форме, и у меня нет профессиональной хоккейной подготовки, поэтому я в играх с ними учусь и много для себя открытий делаю. А у многих из них за плечами хорошая подготовка, поэтому они даже при такой разнице в возрасте дают мне прикурить ( улыбается ).

— Я помню, что вы и за футболом, и за хоккеем следите. Есть ли хоккеисты, футболисты, которые своим долголетием в спорте подают вам пример?

— Сейчас таких уже нет. А раньше мне очень нравился Игорь Ларионов — тем, что он так долго в НХЛ играл. Его не зря Профессором называли. Павел Дацюк долго играл — тоже мне нравился очень. Тоже не имея особых физических данных, за счет головы играл. Мне нравятся игроки, которые за счет головы играют, а не за счет физических данных. Поэтому у них и дольше остальных получается играть, потому что физические качества с возрастом все равно сходят, а если у человека голова на месте, то он может долго играть.