«Были слышны разговоры, что из-за меня гибнут люди». Звезда казахских ММА завершила карьеру после атаки ОМОНа

Куат Хамитов, который на днях был задержан правоохранительными органами Казахстана и избит, сделал откровенное заявление.

Новость о задержании Хамитова появилась 11 января. Вот как процедуру задержания спортсмена прокомментировала его мать: «Зашли десять человек ОМОНа и два человека в гражданской одежде. Мой сын сидел на диване, на котором сейчас сижу я. Они связали ему руки, положили на пол и начали избивать. Муж выскочил из другой комнаты и спросил: «Почему вы его бьете? Вы можете его и так увезти». Они сказали, что он зачинщик, и, ни в чем не разбираясь, увезли его. В доме также находились мой младший сын и сноха. Она вышла из туалета, ее повернули в угол этого туалета автоматами и запретили смотреть куда-либо. И так они забрали моего сына. Мы сами ничего не поняли. Сказали, что он только зачинщик и все, хотя все эти дни он был дома» (YouTube-канал БАСЕ).

Причиной задержания, очевидно, стало то, что Хамитов участвовал в митингах (правда, боец подчеркивал, что митингует мирно). «Я всегда с народом! — писал он в Instagram. — Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с ценами на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают. Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!»

Хамитов выражает недовольство действиями казахстанской власти уже не первый год. Например, в 2020-м он призывал бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам, «которые летают и распыляют». Тогда дело дошло до суда. Тюрьмы боец избежал, хотя поначалу и был наказан полугодичным сроком. Также Куат известен своей радикальной нетерпимостью к людям нетрадиционной сексуальной ориентации («Эти люди хуже, чем собаки», — написал он в Instagram в мае 2020-го).

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Хамитова освободили, и 12 января он выступил с видеообращением, которое опубликовал в Instagram. Свою речь он закончил неожиданным заявлением о завершении бойцовской карьеры. Вот полная расшифровка:

«Как все начиналось? Мы с ребятами собрались на заправке «Космо». Всех собрали... Получается, мы собрались, никто никого не ломал, ничего не нарушал. Как только народ начал собираться, приехала милиция, замы, начальники, начальник МВД, РУВД, приехал сам аким района, замакима города, прокуратура — все они были там. Весь этот митинг, весь этот процесс проходил мирно. Никто никого не избивал, не сжигал. Мы там были около пяти-шести часов. Записали видеообращение к государству, наши требования. В основном эти требования были экономического характера — чтобы продукты питания, бензин, газ, чтобы все это не повышалось [в цене], чтобы государство взяло это на контроль и чтобы те, кто поднял цены, ушли со своих постов.

Конечно, без стычек, без спорных моментов не прошло. Я как мог — защитил. Ни одного сотрудника милиции, полиции, прокуратуры, государственных органов ни один житель, ни один митингующий пальцем не тронул. Мы все провели мирно, хорошо.

Как только я стал выезжать оттуда, мне позвонил замакима и попросил, чтобы я помог успокоить народ, так как народ меня слушает, уважает, по его словам, и я решил поехать и поговорить с народом. Я очень... Спасибо народу, что они меня тепло встретили. Там я сказал речь.

Так вот это все закончилось, я вернулся домой и все эти дни был не у себя дома — я был за городом. Ни интернета, ни связи в эти дни не было, я был недоступен. Через день-два через моего друга мне позвонили сотрудники КНБ, спросили у меня: «Почему ты в бегах?» Я объяснил, что я не в бегах, что у меня здесь сеть не ловит и поэтому я недоступен, я ни от кого не убегаю. У меня спросили: «Почему ты не в городе?» Я ответил, что когда я оттуда выезжал, у меня с собой не было никаких документов, и если я сейчас попробую пройти в город, меня начнут обвинять в том, что я нарушаю закон.

И мы с ним договорились, что в 4 часа в городе (Алма-Ате. — Прим. «СЭ») в здании КНБ на Байзакова, 275а, встретимся. Он сказал, что я нигде не в розыске, что никто меня не ищет — «Просто приедь, мы с тобой проведем беседу полчаса, и ты спокойно сможешь ехать куда хочешь». Я спокойно зашел домой после этого разговора. Переоделся, помылся. Только собирался обедать и поехать к ним на встречу, и тут ко мне врываются по непонятным причинам омоновцы, спецназовцы, без никакого объяснения, без никаких документов... Вообще по непонятным основаниям задерживают меня, избивают. Отца моего побили автоматом. И вот так упаковали и забрали нас. Забрали, привезли в ДВД. Как только мы зашли в ДВД, никто ничего не предъявил, никто не объяснил, в чем нас обвиняют, что мы сделали. Без ничего начали нас избивать. Пока мы там находились — около пяти-шести часов, — они применяли против нас силу. И никто ничего не объяснил. Были слышны разговоры, что из-за меня люди гибнут, что из-за меня они потеряли сотрудников.

Если вы все такие герои, все такие дерзкие, почему, когда народ был беспомощным, когда народ был на улице, то почему вы от террористов или еще от кого-то его не защитили? Почему вы все убежали, а когда все это закончилось, вы применяете, показываете нам силу? Что вы хотели этим доказать — что пока у вас есть власть, вы можете кого-то бить, избивать? Я вот этого понять не могу. Если бы из-за меня все это случилось, если из-за меня погибли ваши сотрудники, если у меня изначально было плохое намерение, то я бы ни одного из вас не отпустил бы с заправки — потому что народ, и вы все это видели, хотел вас просто сожрать. А я один стоял между народом и вами и всем говорил, что «это (милиция. — Прим. «СЭ») не наши враги», что «они пришли, чтобы защитить вас». Я же не дал пальцем вас тронуть. Почему начальник ДВД... Почему все начинают просто избивать людей, которые лежат на полу в наручниках? Вот этого я не понял.

И что для меня неясно, так это то, что если мы виновны, если к нам приезжают домой без документов, без предъявления обвинения забирают, избивают, часами держат голодными в РУВД, то почему нас просто так отпустили — если мы виноваты? Мне это неясно. Зачем тогда весь этот цирк? Зачем тогда было ловить, если мы договорились с вами встретиться, все обговорить и мирно решить? Какое право дало вам государство так обращаться не только со мной, а в целом с народом?

И вы все знаете, что я выступаю не только в Казахстане, но и в СНГ, защищаю честь страны, меня там знают. На каком основании вы снимаете видео, делаете фото, где я избитый, весь в крови, нос разбит, губа разбита? Какое право вы имели снимать и выставлять это в социальной сети? Почему в здании ДВД такой бардак происходит? Кто это может объяснить мне?

И в конце мне бы хотелось сказать, что... Я, вообще, планировал выступать еще лет пять. Продолжать карьеру, прославлять страну. Но так как случилась вся эта ситуация — не без участия правоохранительных органов, — я решил завершить карьеру. Я официально завершаю спортивную карьеру, и у меня начинается новая глава, новая карьера в моей жизни".

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Хамитову 33 года. Первый профессиональный бой в ММА он провел в 2011 году. Сейчас на его счету 23 победы, семь поражений и две ничьи. В России в основном выступал в промоушене Fight Nights. Его последний бой датируется 24 сентября 2021-го — Куат проиграл раздельным решением судей Марифу Пираеву. У Хамитова 470 тысяч подписчиков в Instagram — это больше, чем у какого-либо другого бойца из Казахстана.

Беспорядки в Казахстане

В Казахстане в начале января резко обострилась ситуация из-за повышения цен на топливо. Люди вышли на улицы с призывами снизить их. Однако когда власти пошли на уступки, волна протестов приобрела новую силу в нескольких городах. Например, В Алма-Ате начались массовые беспорядки: протестанты не давали проехать каретам скорой помощи, пожарным службам. Некоторые нападали на силовиков, чтобы завладеть их оружием. Погибло 17 сотрудников правоохранительных органов (двоих обезглавили), сотни силовиков пострадали.

Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для стабилизации и нормализации обстановки в стране. 12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции. Вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января и завершится в течение 10 дней.