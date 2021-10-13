Этот русский поразил Дану Уайта. Оформил глухой нокаут, станцевал вприсядку и получил контракт с UFC

У Славы Борщева есть все, чтобы стать любимцем российских фанатов. Веселый, начитанный, со свободным английским, а еще — нокаутер.

29-летний Вячеслав Борщев — волгоградский кикбоксер. Многократный победитель российских и международных соревнований по К-1 (рекорд в профессиональном кикбоксинге — 18-2). В 2017 году Слава приехал в США, пришел в зал Team Alpha Male, подошел к владельцу залу, бывшему чемпиону WEC Юрайе Фейберу, и сказал: «Я хочу драться». Борщев хорошо проявил себя в спаррингах. Настолько, что Фейбер сам решил выйти против него — и 15 раз задушил (это была схватка по грэпплингу). Тем не менее Вячеслав остался в Team Alpha Male. С 2018-го он в Сакраменто (там находится зал) на постоянной основе. Борщев начал работать тренером по ударной технике, а заодно развивать свою бойцовскую карьеру.

С Фейбером они подружились. Тут надо сказать, что Слава — парень компанейский, с отличным чувством юмора, а вдобавок еще и эрудированный. Незадолго до боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на канале «Боевые Ботаники» вышли разборы техник Хабиба и Конора. Борщев там сыграл главную роль. Получилось весело, рекомендуем:

В июне 2019-го Борщев провел первый профессиональный бой в ММА — и победил нокаутом другого дебютанта, Давида Маркеса. Потом, из-за пандемии, в карьере Славы наступил большой перерыв. По словам кикбоксера, с боя против него поочередно снялись 18 (!) человек. В итоге его возвращение в клетку состоялось лишь в октябре 2020-го — он победил единогласным решением судей Али Зебяна в американской лиге LFA.

Через два месяца Борщев проиграл раздельным решением судей Уилльяму Старксу, зато в 2021-м выиграл два боя в Titan FC — у Кори Дюлэйни (ТКО) и Кендли Сен-Луи (ТКО). Благодаря этим победам Славе удалось стать участником Dana White's Contender Series. Наверняка сыграли роль и хорошие отношения Фейбера с президентом UFC Даной Уайтом. Фейбер спрашивал у Уайта насчет Борщева еще давно, а тот в ответ слал смайлики с поднятым вверх большим пальцем. Сегодня же глава UFC респектовал уже лично Борщеву.

Dana White's Contender Series — это отбор в UFC. Осенью турниры проводятся каждую неделю. В карде по 4-5 боев. По итогам каждого турнира Уайт определяет бойцов, которым будет предложен контракт с UFC. Просто победить недостаточно. Например, недавно российский тяжеловес Ризван Куниев выиграл свой бой досрочно, но контракт с UFC ему не дали. Борщев же выиграл так, что сразу стало ясно — он будет бойцом UFC.

Соперником Славы был шотландец Крис Данкан с чистым рекордом 7-0. Уже в первом раунде стало ясно, что он нашему кикеру по зубам — Борщев уверенно разбивал его в стойке. У Славы интересная техника: руки он держит высоко — совсем рядом с головой, отличной работает на уклонах, активно использует джеб, атакует комбинационно — причем в связках присутствуют и прямые удары, и боковые, и апперкоты. Само собой, кики он тоже выбрасывает довольно часто. Борщев сыграл и на публику — нанес удар ногой через себя. С чем у него есть проблемы — так это с защитой от борьбы: например, изрядно побитый, потрясенный апперкотами Данкан сумел перевести его дважды.

Второй раунд продлился всего 28 секунд. Шотландец ринулся вперед, а Слава нанес великолепный левый боковой навстречу. Глухой нокаут. Дана Уайт аж с места вскочил, зааплодировал, а когла Борщев стал танцевать вприсядку — заулыбался. Потом Слава направился на флеш-интервью к самой красивой ММА-журналистке Лауре Санко, там что-то спел, рассмешил ее... В 2017-м, когда Борщев впервые приехал в Америку, он не знал по-английски ни слова. Теперь же говорит на нем абсолютно свободно. Таких русских парней в UFC определенно не хватало.