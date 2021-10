Интервью с волгоградцем, который поразил Дану Уайта огненным боем и брутальным нокаутом.

Вячеслав Борщев, 29 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 5 побед, 1 поражение. С 2018 года живет в Сакраменто (США), где тренируется и работает в зале Team Alpha Male, который принадлежит бывшему чемпиону WEC Юрайе Фейберу.

Слава Борщев был отличным кикбоксером, а теперь претендует на то, чтобы считаться отличным бойцом ММА. На бой против Криса Данкана он вышел на коротком уведомлении. Соперник был небитым (7-0), считался перспективным, однако Слава его просто снес. Борщев изрядно потрепал его в первом раунде, а во втором нокаутировал левым хуком. Дело было на отборочном шоу UFC — Dana White's Contender Series. Слава на эмоциях начал танцевать вприсядку.

Президент UFC Дана Уайт вскочил с места, стал аплодировать, а потом распорядился наградить Борщева контрактом с UFC. Таких бойцов из России, как Слава, UFC не хватало — начитанный, яркий ударник, прекрасный рассказчик со свободным английским. Большое интервью с ним мы записали еще в октябре 2020-го — но выложили только на YouТube. Скоро сделаем расшифровку и опубликуем на сайте. Ну а пока — наш оперативный разговор через несколько часов после победы в контендере.

— Можно сказать, что ваша мечта сбылась?

— В принципе да.

— У вашего соперника был рекорд 7-0, но другой информации о нем особо не было. Что он представляет из себя как боец?

— Он шотландец, в Европе его вели. У нас есть человек из Великобритании, они чуть-чуть друг друга знают. Он говорил, что в клубе, где тренируется Данкан, хорошая борьба для Европы, но он — однозначный ударник с неплохим по меркам ММА боксом. Но мне кажется, его просто хорошо вели. Мы смотрели его старые бои, и там он вообще каких-то мертвецов убивал, прямо вообще слабеньких. Зато в двух в последних боях победил хороших ребят, причем досрочно. Видимо, на этом хайпе его затащили сюда. Он уверенно шел, но... Мне кажется, он психологически до боя подсломался. У него соперник здесь был не самый лучший. Но с соперником что-то случилось, он не сделал вес, возникли проблемы со здоровьем. Данкан попросил Дану обязательно сделать ему бой. Получилось удачно, потому что Юрайя все это время доставал Дану и Шона Шелби, чтобы меня засунули в Contender. Мои ребята тут [в Лас-Вегасе] как раз были, Юрайя был, потому что Майк Мэлотт дрался на предыдущем шоу. И меня засунули!

Юрайя — такой прикольный, не могу! Настоящий шпион! Он просмотрел весь Instagram, нашел все бои Данкана, все бои его соперников, сутками сидел и изучал. Вот не скучно ему заниматься этим! Видимо, это профессиональное. И он нашел пост в Instagram у этого чувачка. Тот так его написал, будто уже сдался. В духе: «Вот, теперь будет гораздо сложнее, соперника поменяли». Ну, мне так Юрайя передал, я сам, если честно, даже не смотрел.

— Что скажете насчет самого боя? Показалось, что в первом раунде вы его сильно потрясли, и ему пришлось выживать в партере.

— В итоге все получилось очень просто. Как мы и ожидали, я оказался намного быстрее. Все, что от меня требовалось, — не получать по голове. Мы подозревали, что он может сильно ударить, раз часто досрочно заканчивает бои. Ну, он большой, крупный, сильный физически. Когда боролись, я почувствовал это, хотя он и не борец — уровень борьбы у него невысокий. Когда я начал прощупывать его джебами, то понял, что он за мной просто не успевает. Я искал правильный момент, чтобы нанести нормальный удар. Когда я попал по печени, немного перевозбудился, подумал: «Сейчас я его закончу!» А у него в этот момент получилось меня повалить. И то я его сначала остановил, и он закряхтел. Я подумал: «Блин, бить его надо или от борьбы защищаться?» Пока думал, он меня повалил. А так, может, в первый раз и не повалил бы он меня. Вот во второй раз у него получилось круто — видимо, он уже продышался. Но я, слава богу, встал, контролировал все без паники.

— Опишите момент нокаута.

— Кстати, еще один интересный момент про Юрайю. Он всю дорогу бегал мимо его раздевалки и передавал мне: «Он делает то-то, а теперь вот это». Я думал: «Зачем он мне все это рассказывает? Я нормально справлюсь». Прикол в том, что Юрайю очень позабавило то, что Данкан делает обманку — по-английски называется marsh knee — когда ты поднимаешь колено и меняешь стойку. Юрайя рассказал, что он постоянно делает эту обманку. Я эту информацию быстро прокрутил в голове и забыл. В итоге, когда он сделал это в бою, это и оказалось роковым моментом. Он сделал это — а он же все медленно делает, руку на отвали бросает, — и я понял, что он будет бить ногой. Я просто ударил со смещением, даже не понял, как все произошло так быстро. Бам — и выкинул. Этот трюк, который он зачем-то для себя придумал, стал для него роковым. Хотя, думаю, я бы и так закончил его во втором раунде, я уже чувствовал, что нокаут близок.

— Потом были дикие эмоции.

— (Улыбается.) Если честно, надо уже начать себя контролировать. Но справедливости ради — у меня был очень тяжелый период. Перед этим боем я был очень близок к тому, чтобы сдаться. У меня был разговор с Юрайей. Я побрился налысо, сбрил бороду, подошел к Юрайе и сказал: «Все, мне уже почти тридцатник, сколько можно этой хренью заниматься? Давай уже хотя бы в Bellator или One FC, чтобы я хотя бы бойцом был, а то уже реально сил нет». Юрайя перебил: «Нет, я тебе говорю — мы будем в UFC!» И буквально через неделю-две он написал, что предлагают выйти на коротком уведомлении. У меня эмоции, естественно, просто вообще... С другой стороны, американцы-то не понимают, что я кричу.

— Кстати, а что вы крикнули? Я сразу не расслышал, а потом не пересматривал.

— Может, тогда лучше не будем об этом? (Смеется.) Как обычно, вскрываются всякие матерки, плохие слова.

— Дана Уайт был просто в шоке. Может, это и громко звучит, но сразу после нокаута он вскочил с места, зааплодировал...

— Да, он же выложил у себя на странице пост про меня. Отметил меня, написал, чтобы все обязательно посмотрели, что первый раунд — один из лучших раундов из тех, которые он когда-либо видел.

— Отдельно не подходил?

— Нет. Я, если честно, подозреваю, что... Конечно, хорошо, что у него еще какие-то эмоции есть, несмотря на то количество боев, что он отсмотрел. Видимо, поэтому человек и успешный, раз болеет этим делом. Но все равно кажется, что каждое его слово продумано. Он — бизнесмен. И я почему-то уверен, что он — хладнокровный бизнесмен. Я думаю, то, что он это сказал... Ну, справедливости ради — у меня и правда самый яркий бой получился в карде. Тем более я же от Юрайи. Кстати, пока все горяченькое, мне надо побыстрее провести бой в UFC. Он же как раз сказал, что ждет не дождется увидеть мой бой в UFC.

— Вы сейчас, наверное, уделяете много внимания защите от борьбы. Вот был бой с ударником, но он сделал два тейкдауна. Думаю, это проблема.

— Не знаю, сложно сказать. Второй проход у него получился грамотно, и тут даже дело не в том, что я что-то неправильно сделал. Он сделал все по уму. Но после того, как он сделал все по уму, он ни секунды меня не удержал. А первый тейкдаун — от моей неопытности, от глупости. Если честно, мой уровень борьбы в целом — в грэпплинге, в джиу-джитсу — уже выше, чем у него. Если бы я сам атаковал, то я мог бы его победить, просто я не хотел рисковать. Тем более зачем придумывать велосипед, если я очень хорош в своем деле? Вообще у меня есть мечта начать делать что-то а-ля Сен-Пьер, начать бороться. Я хорошо борюсь уже, намного лучше, чем может показаться. У меня хорошие знания, в том числе и атакующие, но в такие моменты просто не хочется рисковать. Да и люди больше любят, когда по мордасам как дашь, чтобы аж обделался.

— Не кажется, что такой человек, как вы, нужен сейчас Дане Уайту? Яркий славянский боец.

— Возможно. Что самое крутое — я трушный. Господи, сам уже начинаю выражаться как в интернете... Я настоящий! Моя история достаточно прикольная. Я понимаю, что у каждого есть своя история, но я считаю, что моя история в чем-то особенная. То, через что я прошел, — очень круто. Не было, да и сейчас нет крутых спонсоров, теневых людей, которые стоят за моей спиной. Вот он я, пришел и доказывал все кулаками каждый бой. Притом что я уже был чемпионом мира, а этот момент многие забывают. Я уже был чемпионом мира по кикбоксингу, у меня уже был неплохой рекорд. Извините меня, у меня 18 побед в кикбоксинге (имеется в виду профессиональный кикбоксинг. — Прим. «СЭ»), я явно не проспект там.

Плюс я понимаю, что это бизнес. Я пришел сюда и больше не хочу быть спортсменом, я хочу заниматься бизнесом в UFC. Поскольку я хочу заниматься бизнесом, я понимаю, что умение говорить и правильно выражаться на английском, может, где-то быть глупым, смешным или делать громкие заявления — это нужно, это часть работы, бизнеса. Я понимаю: что-то, чем я занимаюсь, — не спорт. Да, там есть очень большая спортивная составляющая, но это в первую очередь бизнес. По итогу это два 30-летних полуголых мужика, которые избивают друг друга на потеху публике. Нужно это компенсировать чем-то еще, какими-то словами, как-то подогревать интерес. Я этот момент понимаю. Как я сказал Дане: «Дана Уайт, я — сто процентов хороший бизнес».

— Вам, наверное, сейчас надо будет бросать вызовы, как в свое время это делали Хабиб и Чимаев. Хотя я не помню, чтобы от вас исходил какой-то трешток в адрес кого-либо.

— У меня был небольшой разговор с одним из представителей UFC. Думаю, мне нужно просто быть собой, не нужно выдумывать, играть в Макгрегора и так далее. Я сам по себе необычный, интересный человек. Знаете, что я им сказал на интервью? Не знаю, когда это покажут, но мне задали вопрос: «Чем вы отличаетесь от других бойцов?», а я ответил: «Я читал Достоевского и знаю на английском, что adjectives can't modify verbs» (смеется). И поэтому ты не можешь сказать «I'm doing good», ты должен сказать «I'm doing well». И они растерялись (смеется), потому что это правда. Наверное, многие американцы этого не знают.

— Тут надо напомнить, что в 2017 году, когда вы впервые поехали в Америку, вы не говорили на английском.

— Да, у меня нулевой уровень был.

— С кем из легковесов хотели бы подраться?

— Меня, если честно, интересуют исключительно деньги. Сейчас задача — заработать как можно больше, чтобы обеспечить всем необходимым свою семью. А остальное... Когда у меня появится столько денег, что я буду уверен в безопасности и достатке своей семьи, — уже по барабану, хоть против Нганну меня кидайте. Как только я пойму, что моя семья в безопасности, как только куплю себе относительную свободу, как гладиаторы в свое время, то будет все равно. Уже тогда и титул можно, и все остальное. В принципе я этот бизнес не очень хорошо знаю, я просто слушаю Юрайю, делаю так, как он говорит. Это привело меня к успеху. Буду продолжать делать так же. С кем скажет, с тем и буду драться.

— Офигенная у вас история, конечно. Разбирал бои Хабиба и Конора на «Боевых ботаниках», а спустя три года получил контракт с UFC. Могли тогда в это поверить?

— После первой поездки в США я именно это и планировал, это было моей целью. При этом я все равно в шоке, конечно. Офигел, конечно же. Как говорят, «бойся своих желаний». Когда я столкнулся с этим, то немного испугался, потребовалось время, чтобы взять себя в руки. Я даже Юрайе сегодня сказал: «Мог ты себе представить в тот момент, когда я приперся к тебе со своим гребаным английским, с этой советской шляпой, через что мы пройдем за четыре года?» Он ответил: «Да, интересная ситуация». Юрайя — мой фронтмен, number one в моей жизни. Если бы не он — ничего этого не произошло бы.