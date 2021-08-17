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«Надеюсь, Россия и Украина снова объединятся». Харитонов — про братьев Емельяненко, ложный патриотизм и сына-бойца

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 21:15
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В ночь на 21 августа Сергей Харитонов наконец проведет бой не с боксером-джорнименом, а с серьезным соперником — Чейком Конго, который после 40 лет стал драться лучше, чем до 40. Поединок пройдет на турнире Bellator 265. За несколько дней до поединка ветеран российских ММА дал большое интервью «СЭ».

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О своем здоровье после инцидента с Адамом Яндиевым

— Наконец-то я прошел обследование, медкомиссия Bellator меня допустила [до боев] спустя 10 месяцев [после инцидента с Адамом Яндиевым]. Мог бы за это время 2-3 боя провести. Ситуация с Яндиевым была общественная, а Bellator переживает за здоровье спортсменов. Это же Америка — страна законов и порядков. Это мы в России можем на что-то закрыть глаза.

По здоровью нет никаких проблем. Только нос как болел, так и побаливает немного. В целом неприятная была история, кое-какие изменения были... Но мы бойцы — идем дальше.

Сергей Харитонов (справа) нокаутировал Осборна Мачиману.Мешковая диета. Харитонов нокаутировал еще одного пузатого парня

О бое с Чейком Конго

— Конго — матерый, выносливый, корявый, бьет неудобные удары ногами. Корявый в том смысле, что может навязать грязную борьбу около сетки, где-то повязать или ударить коленом. Ну такой — физически крепкий. Хороший бой.

Ему 46? Ну а мне 41 уже завтра. Человек держит себя в форме. Он два года назад, в 44, выиграл у Виталия Минакова — что тут говорить? Я понимаю, что Виталик вышел не в лучшей форме, но я тоже на многие бои выходил не в лучшей форме. Например, против Джеффа Монсона в 2009-м с животиком вышел. Тем не менее факт остается фактом.

Я не сказал бы, что сейчас нахожусь в какой-то суперформе и подхожу к бою на сто процентов. Тем не менее я готов хорошо, в Америку приехал заранее, хорошо тут поработал и поспарринговал. По большому счету я готов к бою.

О сопернике Федора на первом турнире Bellator в Москве

— Тимоти Джонсон хороший выбор — очень достойный. Ни Джуниор дос Сантос, ни Фабрисио Вердум сегодня конкуренцию Федору [не составят]... Тимоти Джонсон сильнее этих бойцов. Это мое мнение, я могу ошибаться, но считаю, что сегодняшний Тимоти Джонсон круче сегодняшних Вердума и дос Сантоса. Поэтому Федор достоин уважения, посколько выбрал не самого простого соперника.

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О нынешней карьере Александра Емельяненко

— Я читал о желании Александра выступить на турнире Bellator в России. Ну куда ему? Он уже никому и нигде не нужен. Только если на бои с блогерами или певцами, пока есть имя.

Я бы согласился на бой с блогером или певцом, если бы перед поединком для меня были какие-то испытания. Например, пробежать 20 километров, столько-то раз подтянуться или отжаться, чтобы я вышел уже на пределе — без сил. Тогда был бы уже другой разговор, а просто так драться с такими людьми... Конечно, люди так деньги зарабатывают, и винить их за это нельзя. У каждого своя жизнь, дети, жены и матери, которых нужно кормить. Но вот для меня выйти с каким-то блогером можно если только после испытания, ну и не бить его сильно — подраться на технику. В общем, сделать так, чтобы было интересно зрителю. А если ты профессиональный спортсмен и вышел просто бить блогера за деньги — для меня это как-то непонятно.

Александр Емельяненко и&nbsp;Артем Тарасов.Емельяненко будет драться с Тарасовым. Что известно о бое

О бое Александра Емельяненко с Артемом Тарасовым

— Емельяненко ни в коем случае нельзя осуждать за бой с Артемом Тарасовым. Ему нужно жить, зарабатывать и кормить семью. А если он не будет драться, будет бомжевать. Представьте, человек, который когда-то выступал за границей, сейчас лежит где-то бомжом и допивает последнюю бутылку... Он правильно делает. Ему ничего больше не остается, поэтому приходится драться. Тем более там платят немалые деньги. Конечно, наши гонорары [в Bellator] больше, но для него сейчас 10 миллионов рублей за бой с блогером Артемом Тарасовым — почему бы и нет? Вышел, покривлялся, десятку в карман положил и бухай себе дальше — что нет-то?

Сможет ли Емельяненко вернуть бойцовские кондиции? Мне есть о чем подумать, а не о том, что он проснется и пересилит себя. Это его личная жизнь и его личное дело. В свое время он был хороший и перспективный спортсмен. Но все заканчивается, любая империя рушится. Как говорится, на каждого сильного найдется сильнее, а когда человек уже улетел на небеса, то тут уже...

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Об Александре Волкове и Сириле Гане

— На меня можно обижаться, но вот когда Саня Волков с Вердумом дрался, Вердум был не на самом пике, Оверим тоже был не на пике. Я скажу за себя, что если бы я дрался с Роем Нельсоном, когда он был на пике формы, был бы совершенно другой поединок (Харитонов нокаутировал Нельсона в 2017 году. Прим. «СЭ»). Да, у него есть имя, но я себе это в суперзаслугу не записываю. Или Мэтта Митриона я победил — он тоже был не в кондиции. Когда он дрался в UFC, это был другой Митрион.

Сане Волкову нужно немножко собраться. Вот то, что он проиграл Гану, — не надо сильно расстраиваться, надо собраться и выкинуть это из головы. Думаю, он немножко расслабился на той волне, что он Вердума победил и Оверима прошел. Откуда этот Ган? Корявый, неудобный — ничего особенного вроде бы. Сане нужно выкинуть все эти победы из головы, поскольку это было вчера, надо идти к новым победам. Я давно выкинул все эти суперпобеды, что я побеждал кого-то там: Оверима, Вердума, Педро Риззо в лучшие годы. Нужно жить сегодняшним днем. Вчера ты был таким, а сегодня — вот таким. А то, какой ты сегодня, — главное.

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О том, почему не считает себя патриотом

— Я не могу назвать себя патриотом своей страны. Я зарабатываю деньги не в России, а в Америке и Японии. А здесь я гол как сокол. Я люблю свою страну, я здесь вырос и воспитывался. В России у меня живут родители и дети. Как говорится, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Но зарабатывать... Я в России начал зарабатывать только тогда, когда поднялся за границей. Если бы я сидел в России и никуда не выезжал, то по-прежнему выходил бы драться за 200-300 долларов и подрабатывал таксистом, грузчиком или охранником.

Я уже достаточно давно уволился из армии, и мне от нее положена квартира. Но до сих пор мне ее не дали. Уже много лет жду в какой-то очереди. Хотя мне положена квартира трех- или четырехкомнатная, так как у меня шестеро детей. И вот я ее жду, жду, жду, звоню, говорят, что я на каком-то месте, у вас многодетная семья, вам должны что-то дать... Ребята говорили, чтобы я позвонил своим знакомым — я выступал в Ингушетии и у меня остались дружеские отношения с их бывшим президентом (Юнус-Беком Евкуровым. Прим. «СЭ»). Но зачем я должен кому-то звонить, если мне положена квартира от государства? Почему я должен это делать и говорить, чтобы мы прыгали через головы [в очереди]. Я так не привык, у нас считалось не очень уважительным, когда прыгаешь через головы. Я просто жду, когда мне наконец дадут квартиру.

Сергей Харитонов.Харитонов стал бойцом на голых кулаках. С соперником-ноунеймом он разобрался как с ребенком

О том, как работал таксистом

— Я окончил военное училище в 2002 году и попал по распределению в Тулу. Тогда же я попал в команду Russian Top Team. Денег особо не давали — зарплата в армии тогда была 100 долларов, и при этом нужно было снимать квартиру. Кстати, снимали мы ее не сразу, а изначально жили при части — в канцеляриях и так далее. Наша армия такая была. Это сейчас офицерам стали давать общежития, а вот раньше... Я как выпустился, мне ничего не дали, а когда я пришел в полк, мне сказали, что есть место в канцелярии, вот так мы и спали там вместе с офицерами (Харитонов — майор ВДВ. Прим. «СЭ»).

В 2001 году я выиграл 99-ю [ВАЗ-21099] в Ингушетии, тогда президентом там был Руслан Аушев. И вот я на этой 99-й по вечерам колесил по Туле, подрабатывая таксистом. Ну а что делать? Я тогда уже был чемпионом мира по любителям, дали какой-то гонорар, который быстро растратил. А тут 2-3 часа поездишь — купишь какие-то пельмени, молочко, батончик или колбаску. Еще таким образом изучал Тулу. Раньше нельзя было такси заказать, как сейчас. Вот меня останавливали по дороге, а я говорил, что отвезу бесплатно, если покажут дорогу. Иногда с девчонками так знакомился — бывало всякое, как у любого нормального человека. Даже хорошо, что в моей жизни был такой момент, после чего все хорошо начало складываться в карьере.

Сергей Харитонов&nbsp;&mdash; Оли Томпсон.Харитонов потушил стронгмена. Хороший год для ветерана ММА

О сыне-бойце

— С первой женой мы познакомились на сборах, я как раз готовился к бою против Антонио Родриго Ногейры в 2004 году. Это было в Крыму, в Феодосии, на динамовской базе. Тогда Крым был Украиной, а для меня украинский народ не просто братский — он как родной. У меня у самого корни с Украины. У деда по маминой линии фамилия Татарченко. Я на Украину приезжал и буду приезжать, тем более Киев для меня — самый лучший город в мире, в котором я хотел жить. Моя первая жена — Наташа — оттуда, и 13-летний сын у меня там растет. Кстати, он сейчас тренируется в одном зале с Ярославом Амосовым, у его тренера. Он борется и бьется — тяжеловес растет.

Об отношениях Украины и России

— Для меня Украина не просто братская страна, а одно целое [с Россией]. Русские и украинцы — единый народ. Поэтому очень больно то, что происходят какие-то политические катаклизмы, — это даже страшно. Я очень надеюсь, что все вернется на круги своя, и Россия с Украиной снова объединятся и будут вместе.

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