Наследники Паука. Сыновья Андерсона Силвы вырубают соперников в кикбоксинге и думают над карьерой в ММА

Папа доволен.

Андерсон Силва — легендарный боец смешанных единоборств, который благодаря своей персоне и неповторимой манере боя привел в спорт миллионы людей. Его достижения восхищают до: 45 поединков в трех эпохах ММА, 10 защит титула чемпиона UFC в среднем весе, 13 бонусов и самая длинная серия побед в истории промоушена (16) — и это далеко не все рекорды бразильца.

Но Силву постигла участь большинства великих бойцов — он вовремя не остановился и стал часто проигрывать. В ноябре прошлого года Паук покинул UFC, проиграв три боя подряд, — ему было уже 45. А до победы над Дереком Брансоном в феврале 2017-го Силва выдал серию из четырех поражений.

Его фамилия в последние годы все реже стала появляться на афишах топовых ММА-событий. Однако это скоро может измениться: двое сыновей Силвы пошли по его стопам.

Всего у Андерсона пятеро детей — две дочери и три сына. 23-летний Габриэль и 22-летний Калил — старшие из них. Силва никогда не навязывал им любовь к боям и тем более не пытался воспитать из них бойцов. Тем не менее парни всю жизнь тренировались в зале вместе с отцом, всячески его поддерживали и переживали за него.

Восемь лет назад, когда Силва сломал ногу во втором бою против Криса Вайдмана, именно Калил впервые заговорил о завершении карьеры отца. «Надеюсь, что он уйдет на пенсию и вернется домой, — сказал он MMA Junkie. — Я устал от того, что мой отец тренируется целыми днями, а потом уезжает на 2—3 месяца. Теперь этот перелом... Скажу как и всегда: ты мой папа и всегда будешь моим отцом-чемпионом. А Криса поздравляю с победой».

После этого Силва провел еще семь поединков, а победил, как уже было сказано, всего лишь в одном. «Он переполнен боями, — сказал Калил пресс-службе UFC в 2017-м. — Раньше я хотел, чтобы он ушел, но это его частичка. Мой папа занимается боями с 15 лет, вся его жизнь в этом. Я не хочу, чтобы он перестал заниматься тем, что любит больше всего».

Габриэль и Калил с детства занимались футболом, Калил даже играл за команду LA10 в американской Объединенной премьер-лиге. Но гены взяли свое.

15 июня 2019 года Габриэль провел первый любительский поединок по тайскому боксу на WCK 35 в Бербанке (Калифорния), где во втором раунде техническим нокаутом победил Ника Наварро. Андерсон Силва тогда с гордостью опубликовал видео боя и поздравил сына.

«Я очень горжусь, — написал Силва в Instagram. — Сегодня я в тебе многое увидел. Я счастлив и думаю, что скоро я действительно могу остановиться. Люблю тебя, сын мой».

Через несколько месяцев Габриэль подрался на турнире калифорнийского промоушена FightersRep 8, где раздельным решением судей победил Дениса Ковалева. Спустя полгода, 28 февраля 2020-го, на FightersRep 9 Габриэль завоевал титулы IKF Southern California и FightersRep в среднем весе, нокаутировав в третьем раунде не знающего до этого поражений Кристиана Уильямса. Силва-младший продемонстрировал выступление в лучших традициях отца: опускал руки, насмехался над соперником и работал на публику, а главное — ярко победил.

«Каждый раз, когда я выхожу на пробежку утром, я вспоминаю строчку из фильма о сыне, который продолжил историю отца: «Имя будет жить вечно», — сказал Габриэль MMA Fighting. — Даже если я буду делать хотя бы то же самое, что и отец, то наше имя сохранится в спорте. Это моя цель».

Конечно же, триумф сына легенды UFC не мог остаться незамеченным — сразу пошли разговоры о его будущем в смешанных единоборствах. «Не думаю, что если мой отец был одним из лучших в UFC, то я тоже должен что-то сделать там, — сказал Габриэль MMA Fighting. — В уме я хочу туда попасть, поскольку там дерутся лучшие бойцы мира. Если я хочу проявить себя среди лучших, то должен метить в UFC. Я бы не сказал, что для меня не важно доказать, что я так же хорош, как и мой отец. Но это точно не то, что постоянно приходит мне в голову. Мой отец построил свою историю, а теперь я должен построить свою».

Но, как оказалось, в семье Силвы бойцовские амбиции есть не только у старшего сына. 13 августа первый поединок в кикбоксинге провел Калил Силва — на турнире FightersRep 10.

Исход боя: нокаут на 12-й секунде — красиво, но неоднозначно. Калил быстро (и красиво) вырубил соперника и не успел ничего показать.

Что касается остальных детей Андерсона Силвы — 25-летней Каори, 20-летней Кауана и 16-летнего Жоао, — то о них мало что известно. Супруга Андерсона — Даяна — в прошлом была спортсменкой, выступала за сборную Бразилии по спортивной гимнастике на Олимпийских играх (2000, 2004). Она не любит внимание и старается держать семейные дела в секрете. За многолетнюю успешную карьеру мужа Даяна всего раз высказалась публично — когда Чейл Соннен ради раскрутки второго поединка с Андерсоном сказал, что отшлепает ее по заднице. В ответ Соннен получил лишь приглашение на шашлыки.

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Силва ушел из UFC, но по-прежнему остается активным бойцом, выступает на боксерских вечерах. 19 июня Андерсон победил экс-чемпиона мира Хулио Сесара Чавеса-младшего, а 11 сентября проведет боксерский поединок с экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Тито Ортисом.