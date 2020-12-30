«Очень неприятно, что про меня выложили какую-то липу». Как живет Харитонов после скандала с Яндиевым

Большое интервью с ветераном ММА, которого уже месяц ненавидят в комментариях.

Если суммировать все заслуги в ММА, то Сергей Харитонов может претендовать на второе место среди российских тяжей после Федора Емельяненко. Он побеждал Сэмми Шилта, Педро Риззо, Алистара Оверима, Андрея Орловского, Роя Нельсона, Мэтта Митриона. Кроме Федора, ни у кого из наших тяжеловесов нет такого количества побитых звезд. В 2020-м Харитонов со звездами не дрался, но может считать этот год удачным в спортивном плане — он нокаутировал Фернандо Родригеса и Оли Томпсона в ММА, а Дэнни Уильямса в боксе (и за все это получил пять поясов).

Однако в ноябре Сергея едва не нокаутировали самого. Во время турнира по ММА, где Харитонов был почетным гостем, на него напал Адам Яндиев. Причина — финансовый спор: Харитонов говорил, что Яндиев ему должен, тот это отрицал и обиделся на то, что Харитонов якобы распространял о нем слухи. Сергей попал в больницу с переломом носа и орбитальной кости, дал несколько интервью с жесткой критикой Адама, написал заявление в полицию. Однако спустя 10 дней после атаки Яндиева было объявлено об их примирении. На видео Адам извинился перед Харитоновым и даже назвал его братом. Сергей извинения принял, после чего стал самым ненавидимым российским бойцом ММА — несмотря на все свои победы.

Мы связались с Харитоновым спустя месяц после того, как он пожал руку Яндиеву, и поговорили о его жизни в статусе короля дизлайков.

«Прошу прощения у своих фанатов...»

— Где сейчас находитесь?

— Сейчас я в Дубае. Переломы быстрее зарастают в море, так что мне нужны море и солнце. Решил поехать к теплу, подальше от всех этих коронавирусов-макаронавирусов. Я такой человек, не могу долго сидеть на месте, хочу поскорее в клетку. В декабре-январе у меня планировалась масштабная движуха, было много предложений, в том числе и от Bellator. Из-за этого инцидента не удалось подраться. Получилось как получилось, назад уже не вернуть. Надо залечить раны и скорее выходить в клетку.

— Операции не будет?

— Операцию нужно делать, но если ее делать, я выпаду на год. Мне 40 лет, будет 41. Было бы 20 — сделал бы операцию, полгодика погулял, отдохнул, и дальше драться. Я в этом спорте уже давно, были разные переломы, но я держусь, потому что если остановлюсь, то кто будет кормить мою семью, детей, помогать родителям? Спорт — это мой заработок. Хоть я и умею зарабатывать не только кулаками, на сегодня это мой основной хлеб. Хочешь-не хочешь, на определенное время у меня этот хлеб отняли. Ничего, мы — сильные люди, пройдем это и будем выступать дальше.

— То есть у вас такая же ситуация, как и после боя с Васселлом?

— Да, все так. Та травма до сих пор дает о себе знать. Закачали, уже три боя провел. Все будет нормально.

— Как изменилась ваша жизнь после инцидента с Яндиевым и примирения, которое вызвало много негатива?

— Никак не изменилась. Я живу так же, как и жил. Я не поменял своих принципов, каким был, такой и есть. Просто меня отнесло на несколько месяцев назад из-за травмы, не могу выступать. Я по-прежнему в строю, готов представлять свою страну на международной арене. Буду тренироваться. Да, потерял в финансовом плане, в рейтингах. Бывает, это жизнь, значит, такова судьба.

— В плане спорта понятно, что будет простой. Но до примирения с Яндиевым все вам респектовали, желали удачи, было много лайков. Сейчас все наоборот.

— Я ни под кого не подстраиваюсь. Если люди считают, что я сделал что-то неправильно... Я где-то понимаю людей. Я говорил, что пойду до конца, что все должно быть в рамках закона. Повторюсь, если бы мои травмы были несовместимы с продолжительностью моей работы, то я пошел бы до конца. Я посоветовался с врачом: да, перелом носа и перелом орбитальной кости, но через несколько месяцев я смогу выступать дальше. Да, согласен, может, для кого-то наше примирение показалось... Я прекрасно понимаю людей. Если бы не повлияли определенные факторы, вроде наших дружеских отношений с его братом и отцом... Мы встретились, поговорили. Если бы этого не произошло, может, все и продолжалось бы, но мы встретились. Я — человек адекватный. Адам признал, что совершил неправильные действия, я увидел в его глазах раскаивание. Плюс, я смогу дальше продолжать выступать. Поэтому я отпустил ситуацию.

Я могу извиниться перед своими фанатами за то, что не довел дело до конца. Я их понимаю, ведь говорил одно, а сделал как-то по-другому. Пусть не обижаются на меня сильно. Повторюсь, что не оправдываю действия Адама, но я увидел в его глазах раскаивание, плюс узнал, что могу дальше драться. Я простил его.

— Кто инициировал вашу встречу с Яндиевым? Кто на ней был?

— Неважно, кто на ней был, но мы нашли пути соприкосновения, чтобы встретиться и поговорить. Мы встретились, поговорили, извинились, пожали друг другу руки и инцидент был исчерпан. Согласен, что будет много негатива как с одной, так и с другой стороны. Люди будут долго негодовать, но мы идем дальше. Немаловажным для меня был и межнациональный конфликт. Я всю жизнь тренировался, был капитаном сборной ВДВ, у меня в команде было много ребят разных национальностей. Дагестанцы, чеченцы, ингуши, карачевцы, черкесы, осетины, армяне и так далее. В нашей стране куча национальностей, все всегда друг друга уважали. В команде были инциденты, но никогда у нас никто друг на друга ничего не говорил. Как сейчас любят говорить: «Ты зверь» и так далее. У нас такого не было, всей командой за такое отчитывали. Это был общеколлективный сбор, никто не имел права никого как-то неправильно назвать. Просто выясняли на татами, кто сильнее, кто поедет на чемпионат вооруженных сил. Там мы показывали, кто сильнее. Тех, кто вел себя неправильно, убирали из команды. В армии все жестко: если что-то натворил — 10 дней гауптвахты, и человек сразу приходит в себя. А кто не приходит — пойдет дальше, по наклонной.

— Общался с Денисом Лебедевым, с которым вы хорошо знакомы. Он за вас вступился и сказал, что у вас не было другого выбора, кроме как помириться с Яндиевым. У вас действительно не было другого выбора?

— Выбор есть всегда, но я уважаю старших, уважаю людей, с которыми иду по жизни. Многие факторы повлияли на этот конфликт. У меня были встречи с людьми, которых я уважаю, которых я представляю. Я объяснил свою ситуацию, мне сказали, как видят ее. Я встречался и с отцом, и с братом, и с Адамом лично, и со своими старшими товарищами. Мы все обговорили и пожали друг другу руки — конфликт исчерпан. Дойти могло до чего угодно — и до суда, и до личной неприязни. Я рад, что все произошло так, как произошло. Мы — спортсмены, можем натворить что-нибудь сгоряча, но хорошо, что у нас есть здравый ум.

«Писали: «Ты опозорил берет, тельняшку»

— Многие из ваших знакомых отвернулись от вас из-за ситуации с Яндиевым?

— Ни один из моих друзей не отвернулся. Все понимают. Подписчики — да, многие написали: «Позор» и так далее. Писали: «Ты опозорил берет, тельняшку».

— А это десантники писали?

— Я не знаю, кто именно писал. Может, десантники, может, еще кто-то. Мне пишут: «Отписка, отписка». Раз отписка — до свидания. Я никого не заставляю, не веду Instagram, чтобы зарабатывать на нем деньги. У меня бывают рекламные предложения, много раз ребята с Дагестана предлагали ножи рекламировать. Сказал им: «Ребят, подарите мне хороший нож — обязательно выставлю в сторис». Потом еще перстень рекламировал, мне понравился очень, подарили. Браслет подарили — тоже очень понравился, выставил его. Не брал никаких денег. Я не гонюсь за миллионом подписчиков, никогда не пользовался накруткой. Кто подписался — тот подписался. У меня подписчиков-то немного, 100 тысяч. Эти люди подписались сами. Смотрю у других — миллион, 3 миллиона подписчиков, а просмотров — 10-15 тысяч. Это же о чем-то говорит? У меня просмотров и по 100, и по 200 тысяч, люди сами приходят. Я ни за чем не гонюсь, в Instagram мне нравится общаться, за кем-то смотреть, узнавать какие-то новости. Те, кто пытается заработать, конечно, гонятся за подписчиками.

— Ваши спонсоры остались с вами после инцидента?

— Конечно, все, как и было. Я и сейчас в футболке «Парус». Этот турнир проводят мои друзья, в следующем году будет фестиваль в ноябре, я обязательно буду там биться. Скорее всего, у меня будет главный бой турнира, что-то громкое, интересное.

«Камила Гаджиева для меня не существует»

— О чем у вас был разговор по телефону с Камилом Гаджиевым? (Харитонов в период конфликта с Яндиевым рассказал в интервью журналисту Александу Лютикову, что Яндиев несколько лет назад избил президента Fight Nights Камила Гаджиева. Гаджиев это опроверг, а затем оскорбительно высказался в адрес Харитонова в интервью журналисту Азамату Бостанову)

— Скажу так: Камил мне набирал, говорил: «Давай подъеду в любую точку, в любое место». А я почувствовал, что он меня записывает. Я так и не понял, зачем он ко мне хотел приехать. Хотел что-то с меня спросить, или что-то еще? Камил такой храбрый почему? Может, потому, что с ним хотели еще человек 10 приехать? Я понимал: если он приедет, то будет конфликт. Тут было дело на одного человека уголовное, а здесь, если себя неправильно поведет та сторона, плюс я не один приеду на встречу, с друзьями... До хорошего не дойдет, вы прекрасно понимаете, о чем я. Я этого не хочу. Все, что связано с Камилом Гаджиевым, его имя и фамилия для меня не существуют. Это пустое место для меня. Встречаться с ним нет никакого желания, потому что я понимаю, что такая встреча закончится только чем-то нехорошим. Поэтому нашей встрече лучше не быть.

«Яндиев — боец не моего уровня. У него нет шансов против меня»

— Предлагал ли вам за этот месяц кто-либо бой с Яндиевым?

— Все хотели, писали: «Вызови его на бой, накажи его!», но это не боец моего уровня. Возможно, он смог бы биться со мной, но я — супертяжеловес, а он весит сколько? 95 кг?

— Это все же немало.

— Может, это немало, но я прошел огромную школу ММА, и, ни в коем случае не хочу обидеть Адама — в реальном бою у него нет со мной шансов. Вызвать на бой соперника ниже своего спортивного уровня — это не вызов для меня. Да, произошел конфликт, мы встретились и исчерпали его. Я понимаю, что люди хотят потешиться. Я понимаю, что в реальном бою Адам не сможет мне противостоять. Мы пожали друг другу руки, и я не хочу это продолжать. Никаких предложений о поединке с ним у меня не было.

— Виделись или переписывались с Яндиевым после примирения?

— Нет, мы помирились и все. Возможно, когда-то еще будем общаться и дружить. Жизнь такая штука, сегодня подрались — завтра помирились. Я — сторонник того, что все нужно решать в разговорах, а не распускать руки. Надеюсь, Адам это осознал. Если не осознал — все равно всплывет в другом инциденте. Если осознал — такого больше не будет. Тешить свое самолюбие я не хочу, я не такой человек. Я не хочу встречаться с человеком не из моей весовой категории. Может, сейчас интересно посмотреть на бои вроде того, что был у Маги Исмаилова с Александром Емельяненко, но у нас разные рейтинги и достижения. Просто взять и вызвать человека, который ниже тебя по спортивным достижениям — я от этого не получу никакого удовольствия. Этот бой мне неинтересен.

— Сколько вам нужно времени, чтобы забыть эту историю? Бывают случаи в жизни, которые сидят, как заноза...

— Нет, никакой занозы нет. Если бы на сегодняшний день не было переломов, я бы вышел драться уже в январе. Просто у меня переломы, сотрясения.

— Получается, об этой истории напоминают только переломы?

— Ну, вы мне напомнили об этой истории. Я не говорю, что она выпала у меня из головы окончательно. В Instagram вот кто-то пишет: «Я от тебя отписываюсь из-за этого», а кто-то пишет: «Ты мудрый человек, молодец». История где-то напоминает о себе, но я выкинул ее из своей головы. Вот если бы мы не помирились, то это сидело бы где-то внутри. Я бы, вместо того, чтобы восстанавливаться, был бы занят какими-то судебными делами. Мне это не нужно. Если бы моей карьере угрожала опасность, то я бы однозначно не оставил ситуацию. Я смогу драться через определенное время, поставил все на карту, чтобы прийти в себя и продолжать радовать своих фанатов, представлять свою страну и зарабатывать деньги.

— Как думаете, Александр Емельяненко вернется в бои?

— Вот о ком я не думаю, так это об Александре Емельяненко. Каждый вершит свою судьбу своими руками. Я говорил и говорю — этот человек неисправим. А так человек может совершить ошибку и исправиться. Я очень уважал своего тренера, Александра Сергеевича Федорова, к которому попал уже в зрелом возрасте. Он мне четко вбил в голову: человек может совершить в жизни одну ошибку. Если он не исправился — значит, он неисправим и наступит на эти грабли еще раз. Бывают и неисправимые ситуации, кто-то может убить человека и сесть в тюрьму на 15-20 лет. Может, человек и исправится, но будет уже поздно. Все мы ошибаемся, можем совершить что-то неправильное.

Мне вот стыдно за один случай. Когда-то давно, еще во времена Советского Союза, я знал, где у родителей хранятся деньги. Я был маленьким ребенком, попросил у мамы на мороженое, она мне отказала. Родители были небогатые. Мама отказала один раз, второй, третий, мне было обидно. Когда родителей не было, я залез и украл деньги на мороженое. Родители не заметили, само собой, сумма была маленькая, но я ходил с этим очень долго. Мне было стыдно за свой поступок. Года два назад я рассказал об этом маме и папе. Лет 30 прошло, а я только рассказал. Стыдно за этот случай до сих пор. Это со мной идет по жизни.

— Когда рассказали, стало легче?

— Конечно, стало легче. Сейчас родители уже не так строго отнеслись. Это тогда бы мне влетело так, что мама не горюй. Осознание, что я поступил неправильно, пришло сразу, как я съел то мороженое. Просто я не мог рассказать об этом. В нашей стране законы могут соблюдаться только тогда, когда человек боится что-то потерять, когда человек боится потерять свободу — самое ценное. Люди теряют деньги, вещи, отношения, но свобода для любого человека — самая дорогая вещь. Для каждого она выражается по-своему, но дорога всем. Когда человек боится, что его загонят в определенные рамки и ему будет плохо, тогда он будет соблюдать порядок и правила.

«Обидно, что Малыхин про меня такое написал»

— Я не меняюсь. Может, и вы, и другие люди осуждают меня в глубине души. Они, может, ждали чего-то другого, а я не могу быть другим. Я не могу носить маску, какой есть, такой и есть. Мне говорят: «Сергей, ты же потерял такое количество фанатов!». И мне был очень неприятен тот факт, что какой-то парень из Омска выложил какую-то липу (речь о блогере Даниле Мастаке, который выложил в инстаграм скрин входящего сообщения с угрозой якобы от Харитонова, скрин оказался фейком. — Прим. «СЭ») .

— Он же наврал.

— Очень неприятно. Я написал ему: «Зачем ты такое делаешь? Я вообще такого не мог написать». Было неприятно, что человек меня выставил в таком свете. Чтобы я такое сказал кому-то? А спортсмены, которые достигли определенного уровня и достижений...

— Имеете в виду Анатолия Малыхина?

— Да, я встречался с ним на турнире в Туле, позитивный парень, руки жали друг другу, разговаривали. А он потом выставил у себя в соцсетях: «Если ты задел одного сибиряка — пошел против всей Сибири». Когда мне это скинули, я был в шоке. Обидно, что наши ребята, спортсмены такое пишут. Ладно бы я действительно кому-то угрожал, а тут люди, не разобравшись, выставляют такие вещи. Я сам человек с севера, у меня много друзей из Сибири. Люди не разобрались в ситуации и начали хайповать. Это страшно. Вроде, нормальные и адекватные в общении ребята, а потом смотришь — выкидывают такие вещи...

— Тот омич-блогер ответил вам?

— Он написал что-то вроде того, что лежит в больнице с коронавирусом, все нормально и он ни при чем. Эти ребята делают такие вещи, что стыдно. Это все идет от неуважения к старшим и неправильного воспитания в детстве. Отсюда и появляются всякие хайпы и так далее.

— Вы, получается, оказались с Александром Емельяненко в одной лодке. С ним ведь этот блогер так же поступал.

— Что нас не ломает — то закаляет. Что-то объединяет даже с людьми, с которыми у тебя бывают конфликты. Надеюсь, что у того же Толика Малыхина что-то проснется в голове, он поймет, что был неправ, и сделает правильные выводы из ситуации. Таких вещей я никому не говорил, надеюсь, он правильно поймет.

— А самому Малыхину писали?

— Нет, не писал. Зачем? У нас не такие близкие отношения, чтобы писать ему, в чем-то разбираться. Я к нему отношусь как к молодому перспективному тяжеловесу. Повторюсь, виделись с ним на турнире в Туле, парень жизнерадостный, посидели, поговорили о чем-то. Может, он реально воспринял, что я могу кому-то что-то такое написать. Тем более, если бы я кому-то такое написал, у нас бы уже была с кем-то перепалка. А для меня было шоком, что такие вещи выставили напоказ. Это личное дело человека. Хотят позиционировать и продвигать себя такими способами, но это ниже моего уровня мировоззрения.