Пришлось добиваться.

В верхней пятерке рейтинга тяжелого веса UFC пока остается только один неженатый и бездетный мужчина — это чемпион Франсис Нганну. Камерунец живет один в Лас-Вегасе — в большом доме, который он приобрел пару лет назад на деньги со своих эпичных нокаутов.

У нашего же человека в топ-5 Александра Волкова с построением семьи все отлично. Уже пять лет он в браке с Витой (до женитьбы молодые люди встречались восемь лет), в феврале 2018-го у пары родился сын Мирослав.

Российские бойцы — в отличие от западных — крайне редко делятся своими историями любви, но в случае с Александром за него это сделала жена. Некоторое время назад Вита опубликовала любопытный пост в Instagram, по которому можно восстановить всю историю их отношений. Приводим публикацию полностью.

«Когда мы только познакомились, я решила, что Саша — это точно не то, что мне нужно! — пишет Вита на своей странице в Instagram. — Во-первых, он на полгода младше, а мужчина же должен быть старше. Во-2, он еще учился в институте, я закончила на год раньше. В-3, он носил в основном спортивные костюмы и рюкзак. Ну, студент же! Короче, все это никак не вписывалось в мои представления об идеальном мужчине. Но Саша умеет добиваться своих целей не только в спорте, и обо всех своих богатых ухажерах в дорогих «неспортивных костюмах» я быстро забыла. Кстати, мой папа сразу оценил Сашу по достоинству. Сказал: «Вот это настоящий мужчина, за ним ты будешь как за каменной стеной». Как в воду глядел... Когда мы начинали встречаться, я жила в небольшой однушке на Планерной (спасибо моим родителям, нам еще долго не пришлось платить за съем), у Саши своего жилья не было. Машин у нас не было, да и работы толком тоже.

Через какое-то время я довольно неплохо устроилась, а Саша стал развиваться в боях. Его гонорары тогда были около 5000 рублей. Свои первые 100 000 он отдал мне на машину. Сейчас эта сумма кажется совсем небольшой, но тогда для нас это были огромные деньги, и, поверьте, такие поступки не забываются даже спустя 11 лет. Не скажу, что все было гладко, мы и ссорились, и расставались (обычно не больше чем на 2 дня). И сейчас можем повздорить. Обручальное кольцо Саша у меня забрал после того, как я его пару раз выкинула. Хорошо, не в окно. Мы вообще далеко не идеальная пара. Друзья, которые знакомы с нами давно, говорят, что это кармическая связь. А мне кажется, просто любовь.

Одно я могу сказать точно, папа угадал на 100%. Рядом со мной настоящий мужчина! А еще очень круто проходить через взлеты и падения вместе! Конечно, всем хочется, чтобы рядом сразу нарисовался принц с 3-комнатной квартирой в центре города, но, поверьте, иногда купить квартиру вместе намного приятней, даже если она пока на окраине».