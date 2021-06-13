Мешковая диета. Харитонов нокаутировал еще одного пузатого парня

В субботу в Белоруссии он провел второй бой в профессиональном боксе — и снова легко победил.

Сергей Харитонов как никто в России умеет зарабатывать деньги на боях. С февраля прошлого года, то есть во времена ковида, он умудрился провести теперь уже пять поединков по разным правилам и со слабыми соперниками. Разумеется, во всех он победил.

В феврале 2020-го Харитонов нокаутировал во втором раунде некоего Фернандо Родригеса на турнире лиги WTKF. Правила: бой в стойке в перчатках для ММА, 20 секунд дается на борьбу/добивание, если кто-то из соперников оказался внизу.

В сентябре 2020-го Харитонов дебютировал в профессиональном боксе. Его противником был 47-летний Дэнни Уильямс, который в 2004-м побил Майка Тайсона, а теперь — джорнимен. Уильямс приехал в Россию не победить, а просто заработать деньги, и во время боя будто бы искал подходящий момент, чтобы упасть. В результате поединок закончился во втором раунде. «Уильямс показал какую-то клоунаду», — расстроился Харитонов.

В ноябре 2020-го Харитонов, наконец, подрался по правилам ММА. И это был его самый серьезный соперник за эти пять боев — бывший британский стронгмен, экс-боец Bellator Оли Томпсон. Сергей вырубил его в первом раунде.

Харитонов за поединки с Родригесом, Уильямсом и Томпсоном получил сразу пять чемпионских поясов — два пояса РЕН ТВ, два пояса WTKF и пояс Parus (на турнире Parus он бился с Томпсоном). Самый титулованный боец России 2020 года!

В 2020-м Сергей мог провести даже четыре боя, но нападение Адама Яндиева все испортило. Харитонов тогда получил переломы скулы и носа. В январе Сергей полетел на обследование в США, где медицинский штаб Bellator (у него контракт с этой лигой) не разрешил ему выступать на турнирах промоушена. Однако Харитонов остался в Америке, где нашел более комфортный вариант — бой на голых кулаках на турнире, организованном блогером Амираном Сардаровым.

Дело было в апреле. Противником Харитонова должен был стать экс-боец UFC Джеймс Максвини. Но Максвини отказался от боя, поскольку Сергей превысил лимит тяжелого веса на 10 кг (российский боец о лимите не знал вообще). В итоге против Харитонова вышел никому не известный Майк Кук. Ветеран ММА разобрался с ним словно с ребенком: четыре нокдауна и технический нокаут. Такое ощущение, будто матчмейкеры искали оппонента для Сергея на улице и Кук оказался первым, кто был готов драться за деньги, — настолько плохи его боевые навыки.

Новый соперник Харитонова — Осборн Мачимана — выглядит даже более неспортивно, чем Кук. Вес южноафриканца не объявляли, но это совершенно точно не меньше 150 кг. Пузо у него больше, чем у Роя Нельсона. На счету 42-летнего Мачиманы 23 победы, 15 поражений и 2 ничьи. Поражение от Харитонова стало для него пятым подряд. Вроде бывают неудачные серии и похуже. Однако у Мачиманы особая карьера: если он побеждает, то только на родине — в ЮАР. За границей же Осборн всегда проигрывает, причем обычно нокаутом (11 из 15 поражений). При этом однажды Мачимана нокаутировал человека, который когда-то нокаутировал Владимира Кличко. В 2008-м он сразил ударом в корпус Кори Сандерса. Это был последний бой в карьере Сандерса.

Боя в полном понимании этого слова не получилось. Мачимана делал робкие попытки атаковать, но не нанес ни одного значимого удара. Пропускал же довольно много, тем не менее продержался почти девять минут. В первом раунде Сергей потряс южноафриканца апперкотом (в концовке, запрягал он долго), во втором отправил в нокдаун многоударной серией в углу ринга (апперкоты в голову и по пузу, боковые в голову и по пузу). Все кончилось в концовке третьего раунда. Мачимана пошел вперед, Харитонов выбросил левую руку, после чего Осборн упал. Угол африканского боксера тут же выбросил полотенце. К сожалению, повтор не показали, так что детально разобрать момент нокаута сложно. Но это 100 процентов был не самый сильный удар Харитонова.

Сергей снова разбил бойца из тех, кого принято называть мешками. Без урона для себя. Критиковать его за это точно нельзя. Наоборот, можно похвалить — за то, что знает, где и как можно заработать, — большинство ветеранов единоборств мечтали бы о таком завершении карьеры. Претензии тут могут быть только к матчмейкерам.

Теперь Харитонова ждет очередное обследование для Bellator, и если на этот раз оно пройдет положительно, то, скорее всего, следующий бой он проведет в Америке. Потенциальный соперник — Чейк Конго. Тут уже придется драться изо всех сил.