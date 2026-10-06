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Забит Магомедшарипов подписал контракт с RAF Wrestling и проведет схватку 14 ноября

Магомедшарипов подписал контракт с RAF Wrestling и выступит 14 ноября в Абу-Даби

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов подписал контракт с организацией RAF Wrestling. Россиянин дебютирует в промоушене 14 ноября на турнире в Абу-Даби, сообщил журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.

В августе Магомедшарипов выступил на турнире ACBJJ 22 в Стамбуле. В схватке по правилам джиу-джитсу он единогласным решением судей победил марокканца Юссефа Залала.

Для россиянина тот поединок стал первым соревновательным выступлением с ноября 2019 года. Тогда Магомедшарипов в UFC единогласным решением победил Кэлвина Каттара.

В смешанных единоборствах на счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

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Забит Магомедшарипов
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