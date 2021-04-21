«Победил со сломанной рукой, после турнира потерял сознание от голода». Как Харитонов бился на голых кулаках в 19 лет

Рассказ ветерана ММА.

18 апреля Сергей Харитонов провел бой на голых кулаках — в лиге Амирана Сардарова он легко нокаутировал никому не известного Майка Кука. Это был не первый кулачный поединок Сергея — не на улице, а на турнире. В 2000 году он, 19-летний, бился без перчаток по правилам ММА — в Краснодарском крае и в Крыму. Как выиграл турнир-восьмерку со сломанной рукой, как потерял сознание после боев от голода и как специально проиграл другу, Харитонов рассказал в интервью «СЭ».

«Мой первый бой был в Сочи — в цирке. С Романом Зенцовым, в начале августа 2000 года. Я дрался голыми кулаками. Я учился в военно-воздушном училище в Рязани, и у меня начался курсантский отпуск. Я тогда окончил третий курс. Мне к отпуску прибавили пять суток за то, что выиграл чемпионат вооруженных сил по рукопашному бою. Все уезжали в отпуск 31 июля — 1 августа, а я выехал из Рязани в Сочи 26-27 июля. Выписал себе требование до Сочи. Как военный человек, еще отметился в сочинском военкомате.

Добрался до Сочи на поезде. Сотовые телефоны тогда уже были, но у единиц. У меня не было. Приехал на вокзал, вышел, бои без правил вычислил по объявлениям. Знал, что в Сочи они проводятся каждую неделю. Поехал в цирк — на автобусе или на троллейбусе. Подошел к кассам, сказал, что я боец, хочу биться. Дождался организатора — парня-армянина. То ли брата, то ли близкого друга Андраника Ашугяна. «Высокий, белобрысый, крепкий паренек. Поставим тебя с Зенцовым», — вот что сказали. У Ромки тогда то ли не было соперника, то ли тот снялся.

Гонорар: 500 рублей — если проиграл, 1000 рублей — если выиграл. Разместили меня в небольшой гостинице, показали ресторанчик, сказали: «Тут будешь жить, а тут можешь кушать — завтрак, обед, ужин, бой у тебя будет такого-то числа». Вроде бой состоялся через три или четыре дня после того, как я приехал. Помню, в ресторане в день ел на большие деньги, чем у меня гонорар был. Голодный курсант. Зарплата в армии у меня тогда вообще копеечная была, так что 1000 рублей для меня были хорошими деньгами.

Вышли с Ромкой, подрались. Суперущерба он тогда не получил, никаких сотрясений не было, но лицо я ему посек здорово. Все-таки голые кулаки. Сам бой плохо помню. Я выиграл остановкой. Остановили из-за сечек, крови много было. Ромка мне тоже накидал. Или он был в перчатках... Но я точно был без перчаток. Интересно было этот бой посмотреть, а в интернете его нигде нет. Ромка хороший парень, мы и сейчас дружим. Но за 1000 рублей я тогда был готов... Да еще и в ресторане покормили. По большому счету я дрался за еду.

Сергей Харитонов (второй слева) и Роман Зенцов (второй справа) после их боя. Фото Фото из архива тренера Андраника Ашугяна

Потом провел бой в Анапе, а затем мне позвонили и сказали, что будет турнир в Ялте — там снялся боец из-за травмы, можно выйти вместо него. Я сел на автобус и поехал туда — с пересадками. Андраник Ашугян меня в Ялту отправил. Я там Анапу представлял. С Андраником и его братом Ашотом давно не виделись. Пожал бы им руки при встрече!

Мне предлагали договорняк в Ялте. У меня был бой, когда я проиграл специально, но не там. У Мартина Малхасяна снялся соперник, и Андраник с Ашотом предложили мне с ним подраться. Я сказал: «Мы с Мартином дружим, как я буду с ним драться?» Мы вышли на бой — он был главным боем вечера, и Мартин мне сделал прием «канарейка», отработанный на тренировке. Это был мой единственный бой, где я договорился с другом. Никаких денег, ничего такого.

В Ялте же ко мне Роман Савочка перед финалом подошел и сказал: «Серый, давай драться не будем, у тебя все равно нет шансов. Выйдешь, я тебе сделаю болевой прием или что-то типа того». А у меня же рука была сломана. Но я не согласился. Вот если бы он предложил отдать мне большую часть гонорара за свою победу — я бы согласился, не вопрос. На тот момент это не было для меня принципиальным. А он: «Что тебе драться, я все равно выиграю, давай я тебе просто руку отломлю». Я ответил: «Ром, давай подеремся, а там посмотрим, кто выиграет». В итоге я выиграл (Харитонов победил в связи с тем, что Савочка отказался от продолжения боя из-за травмы руки. — Прим. «СЭ»).

В первом бою турнира-восьмерки я дрался с Замиром Сыргабаевым, во втором — с парнем с Украины... с Виктором Колесником! Вот об него правую руку и сломал. На руке до сих пор бугорок остался (показывает руку на камеру). С ними я бился на голых кулаках, даже не бинтовался. А вот с Савочкой дрался уже в перчатках.

Если бы бой был на следующий день, то из-за перелома было бы сложно. А тут бой с Колесником прошел, и уже через 30 минут — с Савочкой. Рука не успела отойти, только начала опухать. Я ее забинтовал, запихнул в перчатку и все. Да и левая рука у меня отличная. Был готов биться.

После турнира мне стало плохо — в тот же день. Меня позвали на мероприятие отмечать победу, а у меня такое состояние было — не очень хорошее. Я пошел на берег, а там потерял сознание, вырубился. Не оттого, что напропускал, а от усталости и голода. Когда приехал в Ялту, денег у меня было на бутылку молока да батон хлеба. А уехал я с двумя тысячами долларов. Я отключился и очнулся утром. Хорошо, что призовые деньги лежали в кармане, никто не украл. Шорты у меня тогда такие были — с замочками. Затем поднялся и пошел в гостиницу".