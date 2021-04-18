Харитонов стал бойцом на голых кулаках. С соперником-ноунеймом он разобрался как с ребенком

Самый слабый оппонент в карьере Сергея в единоборствах?

Сергей Харитонов хотел подраться на голых кулаках в российской лиге Top Dog в декабре 2020 года. Однако в ноябре на него напала Алдам Яндиев, сломал нос и лицевую кость, из-за чего бой сорвался.

Зимой Сергей полетел в Америку, где медобследование для Bellator показало, что ему не стоит выступать несколько месяцев. Однако длительные простои — это не про Харитонова, и в марте стало известно, что ветеран ММА заявился на турнир по кулачным боям блогера Амирана Сардарова. Сардаров 2020-й провел в Америке и в результате решил создать там собственный промоушен — или что-то вроде этого.

Турнир включал в себя не только бои, но и поединки по так называемым спортивным пощечинам. В 2019-м проект «Каменные лица» Сардарова и пауэрлифтера Кирилла Сарычева взорвал ютуб, и было бы странно, если бы Амиран не попытался возродить такую успешную историю. Начался турнир с жесткого нокаута — иммигрант из России, работающий в США фитнес-инструктором, жестко вырубил пощечиной иммигранта из Украины, артиста цирка в Лас-Вегасе. Потом было еще два поединка — и оба тоже закончились нокаутами. Вот такие жесткие американцы. Правда, били они с нарушениями правил — за ухо, ребром ладони — в «Каменных лицах» такие удары бы не засчитали.

Турнир показывался в записи. Состоялся он не 17 апреля, а несколько дней назад. Соперником Харитонова должен был стать экс-боец UFC Джеймс Максвини, но после взвешивания британец отказался от боя. Он обосновал это тем, что Харитонов превысил лимит на 12 кг: Максвини показал 120 кг, а Харитонов — 132 кг. Видимо, Сергей просто не знал о существовании ограничений. Или же Максвини не знал, что никаких ограничений нет. В итоге противником Харитонова стал некий Майк Кук (39 лет, рекорд в ММА 13-13). Рыхлый афроамериканец, тоже дебютировавший в голых кулаках.

Бой получился совершенно неконкурентным. Харитонов традиционно начал с ударов по корпусу, а где-то на 20-й секунде оформил первый нокдаун. Потом было еще два нокдауна, а после четвертого рефери остановил избиение. Харитонов доминировал полностью — несколько раз даже размахивал руками, призывая Кука идти вперед. Четвертая победа Сергея подряд — и снова над проходным соперником. Теперь хотелось бы посмотреть на него в бою с кем-нибудь посерьезнее — в Bellator.