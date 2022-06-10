Как Магомед Исмаилов в армии нокаутировал курсанта из-за батона: «Дал ему в лицо — чап! Чисто за хлеб!»

Хотел съесть хлеба побольше, а тот не разрешил.

Суперзвезда российских ММА Магомед Исмаилов очень любит покушать. Его соцсети проникнуты культом еды: тут посты с поеданием и бутербродов, и бигмаков, и лобстеров, и том яма, и всевозможных десертов, и даже банана с пловом. Куда бы боец ни направлялся, везде он находит возможность попробовать что-то новое, вкусное и сытное.

Особая любовь у Магомеда выражается к хлебу. Он самозабвенно любит бигмаки, когда-то носил из-за этого кличку Биг Мага и однажды поставил личный рекорд, съев 7,5 бигмака за подход. При таких объемах пищи и страсти к хлебу Исмаилову особенно тяжело далась служба в российской армии. В части его по первости постоянно хотели ограничить в норме потребления хлеба, и однажды это завершилось грандиозной дракой. Сражаясь за батон, Мага нокаутировал курсанта, столкнулся с целой толпой других военнослужащих и остановил атаку огромной прапорщицы. Эту убойную историю в духе рассказов гашековского Швейка он как-то рассказал на YouTube-канале Fight Show.

«...Когда заходили в столовую, идет строй солдатов с подносами, как в фильмах, когда они в тюрьму приходят, я думаю: «А, вот этот момент». Это был мой первый прием пищи. Я прохожу, мне ставят супчик и два кусочка хлеба. А я на тот момент целый батон съедал на раз. С двумя яичками я мог батон растянуть, хлеб мне залетал так... Батон — это я так выражаюсь, еще могла и горбушка хлеба залететь. А тут мне дают [так мало], у меня голова закружилась. Я говорю раздающему: «Только не два кусочка, положи еще». Он: «Не положу». Я первый раз, не догоняю, думаю: «Ладно, не положишь». Я не понимал, что у него там на плече, что он ефрейтор.

И у меня потом начался жесткий кипиш за хлеб, я начал драться за него. Был момент... Где хлеборезы есть в армии, я туда забежал и с батоном убежал. И мы же курсанты, и там один говорит мне: «А ну зашел обратно, встал!» А я только за хлебом дернулся, поворачиваюсь, а оно знаешь, как бывает, он такое тебе зарядил, что оно превозмогает твое желание похавать хлеб. Я так остановился, мне шаг остается сделать, чтобы попасть в хлеборезку, в этот мир хлеба... тормознулся и говорю ему: «Ты мне не будешь говорить, что мне делать, понял!» — «Я буду говорить тебе!» — «Ты не понимаешь...» — «Я буду говорить!» И я ему такую пощечину даю, такую — чап! Чисто за хлеб! Когда я за хлеб дерусь, я газую, это другая ситуация.

Магомед Исмаилов с Камилом Гаджиевым. Фото из соцсетей бойца из соцсетей бойца

Я дал пощечину, и мне тут в обратку пролетел — фух! — удар, он тоже отбиваться начал. Я тах-тах-тах — много быстрых ударов делаю, и мы в сторону хлеба идем, хлеборезки. Я да-да-да-да — накидываю ему удары, иду на него. Мне из роты удары тоже бьют, ноги вылетают... Я ору: «Один на один! Не лезьте!» И все, что я закидываю, — все ему в лицо заходит, а он не падает. И мы зашли в хлеб, и я напоследок бью такой — в кончик ему попал [бороду], он падает, и хлеб, к сожалению, падает. Вся штука [полки с хлебом] на него падает, как в замедленном действии, на него. А на меня в этот момент бежала прапорщица, здоровая такая. Я не то чтобы хотел драться с ней, она большая, но на всякий — кто знает? — встал с ней в стоечку, остановил ее. И на тот момент все уже поняли, что у меня за ситуация с хлебом».