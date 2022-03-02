ММА вне политики.

Пока спортивные федерации исключают российские сборные одну за другой из своих турниров из-за ситуации на Украине, в профессиональных ММА все почти без изменений. Неспокойно только в любительских ММА. С них и начнем наш обзор, а потом уже перейдем к UFC и остальным промоушенам — будут ли они отстранять россиян по политическим мотивам или нет?

IMMAF

Начнем с того, что Международная федерация смешанных боевых единоборств (IMMAF) приняла решение приостановить членство Союза ММА России и Белорусской федерации рукопашного боя в своем составе. Таким образом, российская сборная пропустит Суперкубок мира по ММА (8-12 марта), организованный Brave и санкционированный IMMAF. Отстранение пока безвременное.

Для IMMAF это больший удар, чем по российским ММА. Во-первых, сборная России, наряду с командой Бахрейна, сильнейшая в любительских смешанных единоборствах. То есть Суперкубок стал куда менее престижным, чем мог бы быть. Во-вторых, а много ли людей внимательно следят за любительскими ММА в России? Глобально индустрии ММА в России это вряд ли навредит. Но навредит Союзу ММА и его персоналу — люди попросту могут остаться без работы. Есть вариант вступить в альтернативную международную федерацию — GAMMA, но она менее представительная.

UFC

UFC — вот что действительно интересно людям. И, очевидно, президент промоушена Дана Уайт не собирается отстранять российских бойцов. Его позиция: политика не должна мешать бизнесу. За последние дни Уайт дал два интервью, в которых его спросили о том, смогут ли провести бой Александр Волков на UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта) и Петр Ян на UFC 273 в Джексонвилле (США, 9 апреля). Глава лиги дал понять: он очень не хочет, чтобы их поединки с Томом Аспиналлом и Алджамейном Стерлингом сорвались. Вот цитаты Уайта.

По поводу Волкова: «Это то, над чем мы работаем сейчас целыми днями. Над тем, как проводить все эти бои, турниры, как привозить ребят в другие страны. Всегда будет что-то происходить. Всегда. Мы справились с ковидом, а теперь эта ситуация. То, что происходит сейчас [на Украине], — это важнее, чем какие-то профессиональные цели, личные, но вы знаете меня. Я никогда не останавливаю шоу». (Из интервью YouTube-каналу The Underground)

По поводу Яна: «Сможет ли Ян въехать в США? Пока мы не столкнулись ни с какими проблемами в этом плане, все было нормально. Но я не знаю наверняка — посмотрим, что будет. Как я уже вам говорил — в тот момент, когда мы все подумали, что мир вернулся в норму, он стал еще безумнее». (Из интервью TSN)

У Волкова уже есть британская виза. Проблема в том, что сохраняется угроза ее отмены: 26 февраля Великобритания аннулировала визы белорусским баскетболистам. 28 февраля в Ньюкасле они должны были сыграть с британской сборной в отборочном матче Кубка мира-2023.

Также на турнире UFC в Лондоне планируются бои с участием еще троих россиян: Сергей Павлович и Шамиль Абдурахимов должны подраться между собой, а Тимур Валиев, как предполагается, встретится с Джеком Шором. Есть ли у них визы — неизвестно. Кто точно выступит в Лондоне (если не будет травм, коронавируса и т. д.) — так это уроженец Донбасса Никита Крылов. У Никиты — украинский паспорт, и он уже прибыл в британскую столицу, о чем сообщил в Instagram. «Я на месте и буду драться для своих людей», — написал Крылов. Кого имел в виду Никита под «своими людьми», мы, наверное, узнаем на медиадне. Ранее он неоднократно высказывался в поддержку Донбасса, а еще был занесен в список «Миротворца».

Попасть же в Лондон из России не проблема. Прямых рейсов нет, но можно полететь, например, через Стамбул.

Теперь о Петре Яне. Временный чемпион UFC в легчайшем весе в феврале продлил американскую визу в Банкгоке. Сейчас Петр находится на острове Пхукет (Таиланд), где готовится к бою против Алджамейна Стерлинга. Прецедентов с аннулированием американских виз россиянам из-за политической обстановки еще не было, так что на данный момент поединку Яна и Стерлинга ничего не угрожает. Петр полетит в США из Таиланда.

Вернемся к позиции Даны Уайта насчет того, что политика не должна мешать бизнесу. UFC — исключительно коммерческая организация. Здесь не играют гимны, а бойцы могут выйти с любым флагом, с которым пожелают. Например, Бенеил Дариуш выходит с флагом не страны, не региона, а народа (с флагом ассирийцев), а под фамилией Рафаэля Физиева нет никакого флага вообще — так ему захотелось после травли в интернете на религиозной почве (до этого он представлял Киргизию). На прошлой неделе в главном бою вечера бился Ислам Махачев (победил Бобби Грина). Ни на медиадне, ни на пресс-конференции после боя ему не было задано ни одного вопроса про ситуацию на Украине и про напряженную ситуацию в мире. Только спорт.

Появлялась неофициальная информация, что в 2022-м в России может пройти турнир UFC. Прямо сейчас шансов на это мало, но и отсутствие шоу UFC в России — уж точно не великая проблема. Первый турнир вызвал большой ажиотаж, два последующих — средний.

Bellator

Ровно та же ситуация, что и в UFC: очевидно, что президент лиги Скотт Кокер не собирается исключать российских бойцов из-за происходящего на политической арене. Например, 25 февраля в турнире Bellator в Дублине участвовали сразу трое российских граждан — Кирилл Сидельников, Хасан Магомедшарипов и Владимир Токов. Весной же будут большие бои — 15 апреля Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в бою с Кори Андерсоном (Сан-Хосе, США), а 13 мая Андрей Корешков сразится с Полом Дэйли (Лондон). У Немкова с американской визой все в порядке, а вот у Корешкова британской визы пока нет (и получить ее, видимо, будет непросто).

Что под вопросом — так это проведение шоу Bellator в России. А Bellator планировал устроить летом в Москве не местечковое шоу типа UFC Fight Night, а прощальный бой Федора Емельяненко.

Российские лиги

Прекратились полеты из России в Европу и из Европы в Россию, однако европейских бойцов мало в принципе (за исключением Польши) — тем более в российских лигах. Бразильцы будут добираться до России не через Европу, а через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху (прямых перелетов и так не было). С США прямое авиасообщение не нарушено — но подобное не исключено, учитывая, что Америка закрыла небо для самолетов российских авиакомпаний и наверняка последуют ответные меры. Да и в любом случае российской публике куда интереснее бои россиян с россиянами.

Тревожит экономическая сторона вопроса — смогут ли лиги проводить соревнования так же часто, как в 2021-м? Что будет с гонорарами? Как расплачиваться с иностранцами? Экономика — вот что может отразиться на российских промоушенах. И на тех, где бьются профессионалы, и на тех, которые специализируются на поп-ММА.

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Польская лига KSW отстранила от участия в турнире 19 марта россиянина Шамиля Мусаева — из-за ситуации на Украине. В UFC и Bellator мыслят более адекватно. Многие люди не считают ММА за спорт, но получается так, что именно ММА не идут на поводу у событий, не имеющих прямого отношения к спорту. Тот же UFC проводил турниры во время истерии с пандемией — когда их не проводил никто. А сейчас UFC не собирается поддаваться истерии политической и не будет отнимать у российских парней соревнования, которые они заслужили.