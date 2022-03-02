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Сегодня, 14:45

Россияне как выступали, так и будут выступать в UFC. Для Даны Уайта бизнес — это главное

Российские бойцы продолжат выступать в UFC несмотря на политическую ситуацию
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Петр Ян.
Фото Getty Images
ММА вне политики.

Пока спортивные федерации исключают российские сборные одну за другой из своих турниров из-за ситуации на Украине, в профессиональных ММА все почти без изменений. Неспокойно только в любительских ММА. С них и начнем наш обзор, а потом уже перейдем к UFC и остальным промоушенам — будут ли они отстранять россиян по политическим мотивам или нет?

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IMMAF

Начнем с того, что Международная федерация смешанных боевых единоборств (IMMAF) приняла решение приостановить членство Союза ММА России и Белорусской федерации рукопашного боя в своем составе. Таким образом, российская сборная пропустит Суперкубок мира по ММА (8-12 марта), организованный Brave и санкционированный IMMAF. Отстранение пока безвременное.

Для IMMAF это больший удар, чем по российским ММА. Во-первых, сборная России, наряду с командой Бахрейна, сильнейшая в любительских смешанных единоборствах. То есть Суперкубок стал куда менее престижным, чем мог бы быть. Во-вторых, а много ли людей внимательно следят за любительскими ММА в России? Глобально индустрии ММА в России это вряд ли навредит. Но навредит Союзу ММА и его персоналу — люди попросту могут остаться без работы. Есть вариант вступить в альтернативную международную федерацию — GAMMA, но она менее представительная.

UFC

UFC — вот что действительно интересно людям. И, очевидно, президент промоушена Дана Уайт не собирается отстранять российских бойцов. Его позиция: политика не должна мешать бизнесу. За последние дни Уайт дал два интервью, в которых его спросили о том, смогут ли провести бой Александр Волков на UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта) и Петр Ян на UFC 273 в Джексонвилле (США, 9 апреля). Глава лиги дал понять: он очень не хочет, чтобы их поединки с Томом Аспиналлом и Алджамейном Стерлингом сорвались. Вот цитаты Уайта.

По поводу Волкова: «Это то, над чем мы работаем сейчас целыми днями. Над тем, как проводить все эти бои, турниры, как привозить ребят в другие страны. Всегда будет что-то происходить. Всегда. Мы справились с ковидом, а теперь эта ситуация. То, что происходит сейчас [на Украине], — это важнее, чем какие-то профессиональные цели, личные, но вы знаете меня. Я никогда не останавливаю шоу». (Из интервью YouTube-каналу The Underground)

По поводу Яна: «Сможет ли Ян въехать в США? Пока мы не столкнулись ни с какими проблемами в этом плане, все было нормально. Но я не знаю наверняка — посмотрим, что будет. Как я уже вам говорил — в тот момент, когда мы все подумали, что мир вернулся в норму, он стал еще безумнее». (Из интервью TSN)

У Волкова уже есть британская виза. Проблема в том, что сохраняется угроза ее отмены: 26 февраля Великобритания аннулировала визы белорусским баскетболистам. 28 февраля в Ньюкасле они должны были сыграть с британской сборной в отборочном матче Кубка мира-2023.

Также на турнире UFC в Лондоне планируются бои с участием еще троих россиян: Сергей Павлович и Шамиль Абдурахимов должны подраться между собой, а Тимур Валиев, как предполагается, встретится с Джеком Шором. Есть ли у них визы — неизвестно. Кто точно выступит в Лондоне (если не будет травм, коронавируса и т. д.) — так это уроженец Донбасса Никита Крылов. У Никиты — украинский паспорт, и он уже прибыл в британскую столицу, о чем сообщил в Instagram. «Я на месте и буду драться для своих людей», — написал Крылов. Кого имел в виду Никита под «своими людьми», мы, наверное, узнаем на медиадне. Ранее он неоднократно высказывался в поддержку Донбасса, а еще был занесен в список «Миротворца».

Попасть же в Лондон из России не проблема. Прямых рейсов нет, но можно полететь, например, через Стамбул.

Теперь о Петре Яне. Временный чемпион UFC в легчайшем весе в феврале продлил американскую визу в Банкгоке. Сейчас Петр находится на острове Пхукет (Таиланд), где готовится к бою против Алджамейна Стерлинга. Прецедентов с аннулированием американских виз россиянам из-за политической обстановки еще не было, так что на данный момент поединку Яна и Стерлинга ничего не угрожает. Петр полетит в США из Таиланда.

Вернемся к позиции Даны Уайта насчет того, что политика не должна мешать бизнесу. UFC — исключительно коммерческая организация. Здесь не играют гимны, а бойцы могут выйти с любым флагом, с которым пожелают. Например, Бенеил Дариуш выходит с флагом не страны, не региона, а народа (с флагом ассирийцев), а под фамилией Рафаэля Физиева нет никакого флага вообще — так ему захотелось после травли в интернете на религиозной почве (до этого он представлял Киргизию). На прошлой неделе в главном бою вечера бился Ислам Махачев (победил Бобби Грина). Ни на медиадне, ни на пресс-конференции после боя ему не было задано ни одного вопроса про ситуацию на Украине и про напряженную ситуацию в мире. Только спорт.

Появлялась неофициальная информация, что в 2022-м в России может пройти турнир UFC. Прямо сейчас шансов на это мало, но и отсутствие шоу UFC в России — уж точно не великая проблема. Первый турнир вызвал большой ажиотаж, два последующих — средний.

Bellator

Ровно та же ситуация, что и в UFC: очевидно, что президент лиги Скотт Кокер не собирается исключать российских бойцов из-за происходящего на политической арене. Например, 25 февраля в турнире Bellator в Дублине участвовали сразу трое российских граждан — Кирилл Сидельников, Хасан Магомедшарипов и Владимир Токов. Весной же будут большие бои — 15 апреля Вадим Немков будет защищать титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в бою с Кори Андерсоном (Сан-Хосе, США), а 13 мая Андрей Корешков сразится с Полом Дэйли (Лондон). У Немкова с американской визой все в порядке, а вот у Корешкова британской визы пока нет (и получить ее, видимо, будет непросто).

Что под вопросом — так это проведение шоу Bellator в России. А Bellator планировал устроить летом в Москве не местечковое шоу типа UFC Fight Night, а прощальный бой Федора Емельяненко.

Российские лиги

Прекратились полеты из России в Европу и из Европы в Россию, однако европейских бойцов мало в принципе (за исключением Польши) — тем более в российских лигах. Бразильцы будут добираться до России не через Европу, а через Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху (прямых перелетов и так не было). С США прямое авиасообщение не нарушено — но подобное не исключено, учитывая, что Америка закрыла небо для самолетов российских авиакомпаний и наверняка последуют ответные меры. Да и в любом случае российской публике куда интереснее бои россиян с россиянами.

Тревожит экономическая сторона вопроса — смогут ли лиги проводить соревнования так же часто, как в 2021-м? Что будет с гонорарами? Как расплачиваться с иностранцами? Экономика — вот что может отразиться на российских промоушенах. И на тех, где бьются профессионалы, и на тех, которые специализируются на поп-ММА.

***

Польская лига KSW отстранила от участия в турнире 19 марта россиянина Шамиля Мусаева — из-за ситуации на Украине. В UFC и Bellator мыслят более адекватно. Многие люди не считают ММА за спорт, но получается так, что именно ММА не идут на поводу у событий, не имеющих прямого отношения к спорту. Тот же UFC проводил турниры во время истерии с пандемией — когда их не проводил никто. А сейчас UFC не собирается поддаваться истерии политической и не будет отнимать у российских парней соревнования, которые они заслужили.

Александр Волков (единоборства)
Петр Ян
UFC
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