Проверка водосточных желобов, страх ступенек и телевизор. Как живет на пенсии легендарный Мэтт Хьюз

Чемпион, выживший после страшной аварии.

В июне 2015-го один из величайших чемпионов в истории UFC Мэтт Хьюз был протаранен поездом в городке Монтгомери, Иллинойс, когда пересекал железнодорожный переезд на своем грузовике.

Он провел в коме 19 дней и, выйдя оттуда, услышал тяжелый диагноз — шансов на то, чтобы снова ходить, нет, впереди у него только инвалидская доля. Тем не менее, Мэтт выкарабкался и теперь не только ходит, но и систематически тренируется. Прежние 100 процентов организму вернуть не удалось — у Хьюза нарушены навыки речи и — в небольшой степени — память, но и сейчас это все равно мобильный и здоровый человек.

На днях подкаст «MMA Roasted» сумел вытащить его — далеко не самого разговорчивого — и сделал довольно любопытное интервью. Мы подрезали оттуда самую интересную часть — Мэтт рассказал о том, чем сейчас занимается, вспомнил аварию, самые яркие моменты карьеры и поделился чудной историей о Тиме Сильвии.

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— Как выглядит сейчас ваш день?

— Сегодня я проснулся утром и отправился в городскую администрацию. Там у меня работа — мы ходим по домам и проверяем водосточные желобы. Со мной работает еще трое ребят. Зимой у меня мало работы. Стараюсь тренироваться каждый день. Плохой день для меня — это когда я весь день смотрю телевизор.

— Я слышал от Пэта Милетича, что когда Тим Сильвия был в вашем зале, его все избивали. Никто не мог предположить, что он станет чемпионом. Вы тоже били его?

— Когда он оказывался на земле, он был моим (смеется).

— Вы были удивлены, когда он стал чемпионом?

— Это единственный раз в жизни, когда я не смог заснуть ночью. Я не мог поверить... Я был для него кем-то вроде ментора.

— У вас сохранились с ним отношения?

— Тим — хороший парень, но... Как-то был случай, он работал тогда в баре. И в зал пришел один парень, который хотел, чтобы мы ему помогли в тренировках. Он платил на 2 доллара больше, чем Тим зарабатывал у себя в баре. Я звоню Тиму, говорю: «Я помогу парню, не беспокойся, работай». Но он бросил работу и прибежал в зал, чтобы потренировать того парня и забрать его деньги. Тим никому не мог позволить заработать деньги, которые он мог бы заработать сам.

— Когда вы попали в аварию, ходило много слухов, что же все-таки произошло. Насколько я понимаю, вы стояли на железнодорожных путях и помогали вашему соседу встроить дизель в грузовик. А потом поехали и вас врезался поезд?

— Там был железнодорожный переезд, на котором не стояло шлагбаумов. Из грузовика неудобно было смотреть назад, плохой обзор был. Следующее, что я помню — я проснулся в больнице, не понимая, что произошло. Врачи говорили, что я не смогу ходить, было кровоизлияние в мозг... Но я делал и делал терапию, и в итоге я все лучше и лучше себя чувствовал. Врачи — умные ребята, но... я христианин, и Господь взял меня в свои руки после этой аварии.

— Я слышал, что сейчас — после аварии — вы счастливее, чем были до нее? Стали по-другому смотреть на жизнь.

— Все упирается в какие-то маленькие детали. Например, когда я залезаю в ванну или вылезаю из нее — я счастлив, что мне достаточно одного шага. Мне не нужно держаться за что-то, опираться. До аварии я сбегал по лестнице, не держась за перила, сейчас... Все упирается в маленькие детали. Когда я захожу домой, поднимаюсь по крыльцу, там всего четыре ступеньки. Но я все равно держусь за перила.

— Из всех боев, что у вас были, победами в каких вы гордитесь больше всего?

— Два боя приходят в голову. Хаято Сакурай. Потому что комментатор говорил до боя и в бою, что я проиграю. А я надирал ему зад весь бой со старта и до финиша. Второй бой — это Рикардо Алмейда. Я усыпил черного пояса. Все говорили, что я проиграю бой (Хьюз был андердогом за 2,60 — прим.), но в итоге помню, как я поднялся и пошел, а он все еще спал. Я задушил его борцовским приемом. Это фронтальный захват головы. В колледже я использовал его, чтобы выигрывать два очка. А тут задушил им. Я нарабатывал этот борцовский прием как удушающий последние три года.

— Вы когда-то победили молодого Сен-Пьера армбаром. Было тогда понятно, кто из него получится?

— Нет. Он был просто моим соперником, и я искал путь, как победить его.

— Что было особенного в Деннисе Холлмане, который дважды финишировал вас? Почему вы не смогли найти к нему ключ?

— Первый бой с ним — я тогда еще ничего толком не умел. Это был мой третий бой в профессионалах. А второй бой — он был слишком ловок в грэпплинге. Его техника превзошла мою силу.