Мнения очевидцев.

30 октября Петр Ян сломил Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всех обладателей поясов можно грубо разделить на две категории — тех, кто просто чуть-чуть сильнее остальных и удачно использовал свои шансы, и тех, кто к этой чемпионской перекладине подтянулся на одной руке.

Ян примыкает ко второй категории. Он стал чемпионом меньше чем за два года, не проиграл по пути к титулу ни единого раунда (и вообще ни в одном из 9 боев UFC не отдал больше одного раунда за поединок), уронил всех оппонентов по титульникам — Альдо, Стерлинга и Сэндхагена, всегда сверхуверенно забирал вторые половины поединков. Все это говорит о том, что за Петром чувствуется большой запас. И чем сильнее чемпион, тем индивидуальнее и ярче его статистические рекорды.

К примеру, как вам такой факт: Ян набрал 10 нокдаунов в UFC за 9 поединков. Быстрее него в истории промоушена с этой задачей справился только средневес Исраэль Адесанья — он уронил соперников 10 раз за 7 боев. Ян ронял соперников и локтями (Фэйбера), и киками (Фэйбера), и бэкфистом с вращением (Сэндхагена), и ударом, идущим снизу, — апперкотом (Альдо), и сверху — полубоковыми и оверхендами (Ривера).

Яну принадлежит самый поздний нокаут в истории легчайшего веса UFC (на 23:24 поединка с Альдо), он делит самую длинную победную серию в истории этой категории вместе с Рафаэлем Ассунсао — 7 выигрышей кряду (и если бы не глупая ошибка со Стерлингом, это была бы 9-я победа подряд).

Но помимо сухой статистики есть мнения людей, и они передают индивидуальность Яна гораздо доходчивее. Мы собрали самые интересные наблюдения бойцов, тренеров и менеджеров, кто работал или находился с Петром рядом и увидел в нем то, чего нет у других.

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Дэн Ламберт, владелец зала American Top Team

«Когда Петр Ян проводил в нашем зале первый спарринг, мне показалось, что он работает слишком жестко. Я подумал: «Ну, наверное, только пришел, хочет показать себя». Но потом я увидел, как он работает в спарринге со своим другом Денисом, и понял, что он всегда такой. Он просто хотел убить Дениса».

Исраэль Адесанья, чемпион UFC в среднем весе

«Мне нравится, как Ян использует давление и поджимает людей к сетке. Он знает, как идти вперед. Он искусно переключает стойки, когда уже почти подвел соперника к сетке, и наказывает его. Он несет в себе опасность. Расскажу вам историю о Петре. Впервые я встретил его в Tiger Muay Thai много лет назад, по-моему, 2013 или 2014 год. В те годы у них в зале была отдельная маленькая комнатка. Очень компактная, там были маты на стенах и полу. Внутри нее пахло боем. Если вы были там, то понимаете, о чем я.

Помню, Ян спарринговал с Каем [Кара-Франсом]. Они были чуть ли не основными спарринг-партнерами для друг друга. А тогда у нас большие ребята спарринговали отдельно, маленькие — отдельно. Но я наблюдал за Петром — он гасил всех подряд. Я смотрел на него: «Кто этот парень?» Мне нравился его стиль — игровик, очень ловкий. И однажды после своего спарринга я подошел к нему и сказал: «Поиграем немного?» И мы встали в пару. Я просто хотел почувствовать его, почувствовать, каково это —мработать с ним. И после этой работы я понял, в каком он порядке. Понял уже тогда, что он будет чемпионом мира. У него постоянно руки на крючке. И он спускает крючок мгновенно, как чувствует возможность. Может контрить тебя 5-6-ударными комбо — панчами, киками и даже локтями » .

Тренер Яна по ОФП Шон Кобер

«До того, как он попал ко мне, он уже был известен своей выносливостью. Мы тестировали его, у него была великолепная аэробная база. Я отсмотрел все его бои до дебюта в UFC — да, он вырубил нескольких ребят, но он очень много работал на объеме ударов. Я предложил ему добавить силы, взрыва, чтобы не рассчитывать на один объем и накидывание ударов. Если будет сила удара, то соперники быстро будут деморализованы, они не захотят меняться ударами.

И в таком ключе мы провели несколько кемпов, потом уже стали делать более специфическую работу — в зависимости от соперника. Петр — зверь, невероятно талантливый боец. Он «съел » все, что в него выбросил Стерлинг, а потом начал разбирать его. В этом весь Петр — сначала он разрушает твой геймплан, а потом разрушает тебя. Его бойцовский интеллект — это нечто » .

Педро Муньос, 9-й номер легчайшего веса UFC

«Ян сильно бьет для бойца своей весовой, очень талантливый парень. Я тренировался с ним пару раз, он очень работящий. Если брать его реванш со Стерлингом, то Алджамейну будет очень тяжело его переводить. Ему нужно меняться с Яном ударами, заходить на среднюю дистанцию и подлавливать момент. Алджамейну нужно заставить Яна уважать себя, попадать так хорошо, чтобы тот перекрывался и уже считался с этими ударами. Но вот так стоять с Яном на средней дистанции и меняться — очень опасно. Перевести же его по-другому — проходами с дистанции — у Стерлинга не получится. Такого бойца, как Ян, нужно озадачивать, брать таймингом».

Рафаэль Физиев, 14-й номер легкого веса UFC

«Дух Яна на другом уровне. Для него выйти и умереть в клетке — это как нечего делать».

Тренер Яна по ударной работе Кайрат Нурмаганбетов

«Мы с Петром хорошо общаемся с университета [Сибирский государственный университет физкультуры и спорта в Омске]: он на кафедре бокса был, а я на восточных единоборствах. Помню историю, когда нам лет по 15 было. Шли соревнования по боксу в Центре олимпийской подготовки. Мой товарищ по воле случая попадает в пару с Петрухой. Мы разминаемся в раздевалке, заходит Петя, смотрит на нас на всех и говорит: «Ненавижу я этих кикбоксеров, ломаю их постоянно...» Это моя с ним первая встреча. Он правда в тот день выиграл у моего приятеля.

Удар Яна? В единоборствах люди по-разному бьют. Кто-то тяжело, будто тебя бревном ударили, у кого-то удары хлесткие, будто плеткой, а у Петра именно острые удары, как будто в тебя арматуру воткнули. Когда он наденет 4-унцевые перчатки UFC, я не представляю, что это будет для соперника » .

Генменеджер зала American Top Team Ричи Герреро

«Когда Ян тренировался у нас, я подумал, что он похож на медоеда (млекопитающие, известное своей свирепостью и бесстрашием при небольших размерах. — Прим. « СЭ » ) . Маленького и бесстрашного, который не остановится ни перед чем».

Александр Волкановски, чемпион UFC в полулегком весе

«Я много тренировался с Петром Яном. Он в полном порядке, в полном. Я видел, скольких ребят он разнес в Tiger Muay Thai (смеется). Он такой человек, что ему абсолютно п****. Если ты попрешь на него, то... Он маленький зверь. Люблю смотреть его бои».

Хорхе Масвидаль, 6-й номер полусреднего веса UFC

«Один из моих любимых бойцов. Компьютер. Хладнокровный человек-компьютер. Смотрел все его бои — с первого в UFC и до последнего. Он может бороться, бить, грэпплить, отличное кардио. И ментально неубиваемый. Его не сломать, бро. Любого можно поймать ударом, но сломать его не смогут. Он здесь надолго. Очень и очень надолго».

Джордж Хикман, тренер зала Tiger Muay Thai

«Чрезвычайно талантливый боец — атлетичный, гибкий, очень сильный. Что его отличает от других — это способность делать в бою абсолютно любые вещи и не заботиться о последствиях вроде «а что будет, если у меня не получится?».

Первый тренер Николай Суржиков

«Петр ко мне пришел в 12 лет. Ребенок, но глаза уже были человека взрослого. Он жил на улице, у него уже было другое понятие жизни. Со взрослыми никогда не грубил, не хамил никому, у него субординация, всегда «Николай Николаевич». Никогда никого не пытался обидеть, все его стычки — это он заступался за слабых. Если видел, что пришел новенький, слабенький, и с ним боксируют жестко, Петр мог сказать тому: «Ну зачем? Давай, иди со мной побоксируем, зачем ты его, парень еще не тренировался». А так — никого не боялся.

Петр Ян с первым тренером по боксу Николаем Суржиковым.

Когда выходили против него бойцы выше разрядом и старше, его не нужно было настраивать: «Не бойся, не делай того и этого». Наоборот, нужно было ему самому дать решить — когда он у него выиграет, как это сделает. Физически был хорош — кувыркался хорошо, мышечный каркас уже был, сила, координация. Я даже советовал ему: «Ребят, у вас [с братом] и в танцах пойдет хорошо. Координация такая». Петр ноги хорошо поднимал, выигрывал технически хорошо. Я считаю так: у каждого человека есть свой предел. У Петра этого предела я не видел. И сейчас у него постоянно меняется техника боя. Он автоном — у него постоянно что-то будет новое, его не угадать. Не вижу потолка у него. Сам удивляюсь » .

В тексте были использованы отрывки из материалов «Спорт-Экспресс», Youtube-каналов «Разрешите вас перебить», Schmo, Tiger Muay Thai, Fruiting Bodies Podcast, Punchin' In, FREESTYLEBENDER.