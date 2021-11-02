Американский тренер Хабиб Нурмагомедова.

Основатель American Kickboxing Academy Хавьер Мендес на турнире UFC 267 секундировал троих бойцов (вместе с Хабибом Нурмагомедовым) — сначала Тагира Уланбекова, затем Зубайру Тухугова, а потом и Ислама Махачева. Все трое победили — Уланбеков выиграл раздельным решением судей у Аллана Насименто, Тухугов победил единогласным решением Рикардо Рамоса, а Махачев уже в первом раунде кимурой закончил бой с Дэном Хукером. На следующий день после турнира Мендес ответил на.вопросы «СЭ».

О бое Тухугова

— Когда начался бой, мне было непонятно, почему он не следует плану отца. Мы работали над планом отца. Но в середине тренировочного лагеря я заболел коронавирусом — это было примерно 19 сентября. И оказалось, что, когда я болел, Зубайра потянул паховую мышцу. Ситуация была плохая, он даже не мог по-нормальному тренироваться. Он проводил легкие тренировки — на кардио и так далее. Когда я выздоровел, мы не могли нормально тренироваться. Он бился расслабленным и очень эффективно работал в стойке. Я доволен тем, как он проявил себя в ударке. Но при этом во время боя я задавался вопросом: «Почему ты столько дерешься в стойке? ОК, ты побеждаешь в этом аспекте, но это слишком рискованно, мне это не нравится». И буквально в этот момент прилетел удар локтем с разворота. Я знал, что все будет в порядке. Но нам-то была нужна победа.

И ведь он ничего не говорил о проблеме с паховой мышцей. Ничего не говорил. И все же он отлично выступил, я очень рад, что он победил. Но затем выяснилось, что он растянул паховую мышцу. Прям полностью. И с учетом этой травмы он победил. Это вообще вау! Теперь это не просто хорошая победа, а фантастическая. Большинство бойцов не могут драться при такой травме. Они прекращают все. Зубайра же показал, что он настоящий воин. Вы могли заметить, какой большой шар образовался на его ноге. Теперь вы знаете, как далась ему эта победа и насколько он силен ментально. Хабиб и я были рядом с ним, работали с ним, в том числе ментально, чтобы указать ему верный путь. И он победил. Я очень, очень рад его успеху. Очень рад.

— Интересно узнать, что вы и Хабиб сказали Зубайре после первого раунда?

— Я сказал: «Ты действуешь хорошо, продолжай также биться в стойке, но ты должен следовать и по плану отца». А также добавил: «мне нравится твоя ударка, бейся расслабленно». Вот собственно то, что я ему сказал: бейся расслаблено и не забывай про план отца — но он не мог его реализовать из-за травмы. Просто я не знал об этом.

— Какое будущее ждет Тухугова?

— Его ждёт светлое будущее, если он будет драться с бойцами высокого уровня. Если он победит 3-4-х таких бойцов, как Рикардо Рамос, то он будет драться за пояс UFC. Три боя, три победы — и Зубайра подерется за титул.

О бое Махачева

— Ислам совершенен как боец. Он всегда делает то, о чем мы с Хабибом просим. Вот, например, когда был бой в Лас-Вегасе, план заключался в том, чтобы поработать в стойке. Но мы поменяли план за час до выхода на бой. Мы сказали: нет-нет, давай действовать по плану отца. И Ислам безупречно справился с поставленной задачей, фантастически выполнил работу. И сейчас план на бой состоял в том, чтобы работать по плану отца, и он снова был безупречен.

Ни в каких аспектах я не сомневаюсь в нем. О чем бы я, другие тренеры или Хабиб не просили, он идеально справляется с задачей. У него сейчас есть новый тренер. Это по тхэквондо, бывший чемпион мира, тренер олимпийцев — думаю, он из Дагестана. Это невероятный человек и тренер, он усердно работает с Исламом. Ислама окружают профессионалы, поэтому этот парень продолжает расти, и поэтому его путь ведет к титулу. Никто и близко не выступает так как он.

— Если не бой за титул, то кого бы вы хотели видеть соперником Ислама?

— Любого, кто мог бы приблизить его к титулу. Мне не важно.

— Может быть, Бенеил Дариуш? Что думаете?

— Бенеил идет на серии побед, заслуживает титульный шанс, хорошо дерется. Как скажет UFC — так и будет. А так, если хотите услышать мое мнение, то UFC должны дать нам титульный бой уже сейчас. У всех остальных был шанс завоевать титул, а у Ислама нет. Он — свежая кровь, и он заслужил этот шанс. Люди ждут. Он как глоток свежего воздуха. Они должны дать ему бой за титул. Если нет, то мы готовы подраться с любым топом, и не важно, будь это Дариуш или другой боец.

О бое Уланбекова

— Тагир — рабочая лошадка. Настоящий пахарь. Раньше я не так много работал с ним, но в этом лагере мне удалось провести с Тагиром больше времени, чем обычно. Он проделал хорошую работу, я рад его победе и уверен, что он продолжит набирать обороты. В этом бою что-то пошло не так, и я не могу найти этому объяснения. Но я отмечу другое: когда человек проделывает такую работу в лагере, то как можно сомневаться в том, что он станет великолепным бойцом? Пусть это и было не самое лучшее выступление против не самого сильного оппонента. Значит, Тагир покажет отличное выступление в следующий раз. Многие другие в таких ситуациях, в каких был Тагир в бою, просто теряются и проигрывают. А чемпионы же все равно побеждают. И он победил.

О Хасбике

- Хасбулла — весельчак. Здорово, что его окружает столько людей, и это понятно ведь он — другой, уникальный, и он замечательная личность. Люди любят его. И я не думаю, что он когда-либо проведёт настоящий бой.

— О чем вы сейчас общались с ним?

— С Хасбуллой? Просто сидели общались о тем о сем, веселились, но стараюсь не особо заигрываться с ним, потому что он устает от всего этого. Поэтому у меня чуть другой разговор с ним. Я отношусь к нему как к взрослому человеку, и он по факту таковым и является.