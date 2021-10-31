Веселая пресс-конференция большого босса.

В Абу-Даби по итогам отгремевшего UFC 267 состоялся выход на послематчевую пресс-конференцию президента организации Даны Уайт. Как и всегда, босс UFC был ярок и остер на язык — нашел небанальные комплименты Петру Яну и Хамзату Чимаеву, а также пнул Федора Емельяненко.

Ниже — самое интересное из общения Уайта с журналистами.

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О Хамзате Чимаеве

«Чимаев — особенный боец. Весь поединок он кричал какое-то безумное дерьмо: «Я подерусь хоть с Броком Леснаром» и так далее. Что с ним будет дальше? В прошлый раз мы тоже знали, что он особенный, и он заболел ковидом. Для кого-то, кто в зоне риска, эта болезнь проходит, как пустяк. А тут вдруг для Хамзата, который находился в феноменальной форме, это стало тяжелым испытанием.

На следующей неделе он будет в топ-10. Если он хочет быть активным, то... Посмотрим, реально ли он этого хочет. Но парень — особенный, в этом нет никаких сомнений.. Как насчет того, что у него больше побед в UFC, чем пропущенных ударов? Это безумие. Ситуация на взвешивани? Думаю, это из-за длинного простоя, меня это нисколько не беспокоит. Чимаев — главная звезда вечера. Трафик на наших ресурсах по нему был в 10 раз больше, чем по другим бойцам".

Об Исламе Махачеве

«Он готов для боя с кем-то из топ-5, топ-3. И если выиграет, то продвинется к титульному бою».

О Петре Яне

«Невероятный, потрясающий бой. Какие они проводили контратаки, как били друг другу в корпус, кики в корпус, бэкфист с вращением... Это была абсолютная война. Петр Ян — зверь. Он неудержим, невероятен, просто идет вперед, несмотря ни на что.

Ни разу не упал духом из-за того, что Кори расстреливал его с дистанции, постоянно двигался от него. Трудно найти более техничного, выносливого и опасного парня, чем Ян. Он чемпион, и должен провести еще один бой с Алджамейном".

О Федоре

В этой части конференции лучше привести весь диалог Уайт с нашим корреспондентом Исламом Бабаджановым.

— На прошлой неделе Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона. Вы по-прежнему считаете Федора переоцененным?

— Я больше не должен считать его переоцененным, потому что он нокаутировал Тимоти Джонсона?

— Я просто спрашиваю.

— Я видел, как пару недель назад Федор сказал про меня: «У него все упирается в деньги». Во-первых, я не знаю Федора лично. Он не знает меня. Мы встречались только раз. Вот именно тогда ему самому стоило упереться в деньги, когда мы общались на этом острове, уже не помню его название. И если бы он тогда уперся в деньги, то ему сейчас не нужно было бы драться в 45 лет.

— Есть ли шанс, что мы увидим его в UFC хотя бы на один бой?

— Я предлагал ему контракт. И, уверен, этот контракт и сейчас преследует его, когда он лежит ночью в кровати. Мы пытались подписать его. Но сейчас я не вижу шанса, что он подерется у нас.

О Яне Блаховиче

«Сколько боев ему нужно провести, чтобы снова подраться за титул? Он проиграл всего час назад (смеется). Посмотрим, как все сложится. Прохазка будет драться за пояс следующим? Над этим нам нужно будет поразмыслить».

О Гловере Тейшейре

«Гловер Тейшейра — был одним из самых сильных бойцов дивизиона долгое время. Стать чемпионом всегда была его мечтой. Он прекрасный парень, я счастлив за него. После боя он стал рассказывать мне о своем пути, как в 2008-м должен был попасть на TUF, в UFC, но из-за того, что ему не дали визу, он четыре года не мог въехать в США... Я ответил ему: «Бро, лучше поздно, чем никогда».