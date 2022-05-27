Гудридж вспомнил, как жутко вырубил Олега Тактарова: «Мне хотелось плакать, что я так сильно ударил его»

25 лет назад.

11 октября 1997-го в Токио прошел первый в истории турнир легендарного японского промоушена Pride. На столичной арене Dome, которую в тот вечер посетило 47 860 человек, прошло семь поединков по правилам ММА без всяких весовых категорий.

Открывал ивент бой Казунари Мураками и Джона Диксона, а вот вторыми дрались бывшие бойцы UFC — Гарри Гудридж и чемпион UFC 6 Олег Тактаров. Поединок закончился единственным в тот вечер нокаутом, от которого и по сей день веет холодом и страхом. На 5-й минуте Гудридж выбросил правый оверхэнд на выходе из клинча, и обмякший Тактаров рухнул прямо лицом в пол. Но на этом худшее еще не было позади — находящийся под мощной инерцией американец произвел еще два сильнейших добивающих удара, от которых нехорошо стало даже комментатору боя Басу Руттену.

«Эти два добивающих удара... Такое может просто закончить карьеру. Это опасно, рефери должен был запрыгнуть [и предотвратить]».

Тактарова в итоге унесли на носилках с кислородной маской на лице, и вечер боев продолжился. Спустя 25 лет Гудридж вспомнил страшный нокаут на YouTube-канале Lytes Out Podcast.

— 11 октября 1997 года, ты дерешься с Олегом Тактаровым на Pride 1. Исторический момент. Все его знали, но при этом он вроде бы был андердогом.

— Ох, я так боялся драться с ним... У меня дрожали ноги от страха. Но он был такой крошечный, я не мог поверить, что такой крошечный парень даст мне такой тяжелый бой. Он побил Танка Эббота, вау... Танк Эббот одним ударом уничтожал гигантов. Честно, я не видел, как этот парень может побить меня, но я очень боялся. Я вышел на бой и дрался очень инстинктивно, очень быстро. Потому что я был под сильным страхом. Иногда страх — твой худший враг, но иногда — лучший друг. В этом бою он стал моим лучшим другом.

— Тактаров был самбистом, хорошие броски через корпус, хорошие болевые на ноги, но он взял и отправился в Wildcard Gym к Фредди Роучу и влюбился в стойку. И вышел драться в стойке против такого монстра-ударника, как ты.

— По-моему, бой продлился всего восемь минут. Поначалу мы танцевали вокруг да около, я ударил и рассек его. У него пошла кровь, но ничего серьезного. Я очень боялся сближаться с ним. Он полез в партер, потом поднялся, я ударил его ногой по голове, сломал ступню...Я не мог в это поверить, было очень больно. Но я сохранял покерфейс, он поднялся в стойку, я устроил размахайку, чтобы снести ему голову, и попал. Он рухнул. Это было жестко... Я чувствовал себя очень неловко из-за этого. Мне было не по себе, что я так сильно ударил его... Я потом чуть не заплакал из-за того, что сделал... Никогда, даже по сей день, я не бил человека сильнее, чем тогда.