Тактаров вспомнил жесткое поражение: «За неделю до боя я был с восемью бразильянками. Три дня. В одной комнате»

Российский первопроходец в UFC Олег Тактаров в прямом эфире в своем Instagram ответил на вопрос, употреблял ли он стероиды перед боем с канадцем Гари Гудриджем, который состоялся 11 октября 1997 года на первом турнире Pride. Тактаров тогда проиграл нокаутом.

«Стероиды я не колол, — сказал Тактаров. — Это 100 процентов. За неделю до этого боя я был с восемью бразильскими девушками в одной комнате три дня. Я не собирался выступать ни в каком Pride. Это был последний бой, когда у меня был контракт с наркоманом-менеджером. Он был у меня два года, когда я наделал кучу ошибок в спорте».