Папин снес соперника ударами по печени. Он заслуживает боя за титул

Что произошло на боксерском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске: сенсация, дебют и уход олимпионика, силач, бойцы ММА, отбитая печень.

Власов vs Сатыбалдиев

В 2018-м Максим Власов бился за временный титул WBO в первом тяжелом весе, в 2021-м — за полноценный титул WBO в полутяжелом весе. Оба раза проиграл, но все равно Власов боксер сильный. 46-4 — с таким рекордом он подобрался к поединку с 27-летним Дилмуродом Сатыбалдиевым (12-2). Да и не сказать, что Максим сильно возрастной боксер — ему 35. Но во время боя с ним произошла неприятность. Власов и Сатыбалдиев столкнулись головами, Макс получил сильное рассечение, и бой был остановлен. Победа была присуждена Сатыбалдиеву.

Тищенко vs Сермено

Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008) Алексей Тищенко перед началом турнира сразу в нескольких интервью заверил, его первый бой в профессионалах станет и последним. По словам Тищенко, он согласился на предложение местных организаторов и решил окончательно уйти из бокса в родном Омске.

Сейчас Алексею 37 лет, и он не боксировал с 2010 года. В соперники ему дали 42-летнего венесуэльца Неомара Сермено (выглядит лет на 50) с рекордом 27-8-1. Сермено прилетел в Омск в день боя. Маршрут был любопытным. Из Москвы он долетел до Тюмени, а оттуда отправился на маленьком, чуть ли не легкомоторном, самолетике в Омск (летел полтора часа).

Сермено был подвижен, но за четыре раза толком по Тищенко не попал. Алексей же показал, что боксом владеет мастерски, легко переигрывая опытного противника. Итог: победа сибиряка единогласным решением судей.

Шульский vs Хлебников

Павел Шульский — звезда кулачных боев и мастер спорта по боксу. Брюс Хлебников — силач. Причем физическими способностями он особенно выделялся в детстве, когда таскал краны и другие очень тяжелые предметы (в том числе волосами). Однако Брюс внезапно стал бойцом — дрался в Punch Club, с Большим Папой в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» — и он сумел навязать Шульскому относительно конкурентный бой, то и дело закидывая размашистые удары. Однако в третьем раунде Шульский прибавил, стал расстреливать соперника сериями и в итоге победил ТКО (Хлебников присел у канатов, и рефери остановил бой — хотя Брюс сразу поднялся).

Мохнаткин vs Керимов

Изначально соперником бойца ММА Михаила Мохнаткина должен был стать другой боец ММА — Иван Штырков. Штырков прилетел в Омск, но там у него возникли претензии к организатором, он собрал вещи и уехал домой в Екатеринбург. На замену был срочно призван Ислам Каримов — тоже боец ММА, ярко проявляющий себя в промоушенах поп-ММА. Бой получился незрелищным и закончился аккуратной, но справедливой победой Мохнаткина по очкам.

Папин vs Прашович

В главном бою вечера первый номер рейтинга WBC в крузервейте Алексей Папин (14-1 в проф. боксе) бился с черногорцем Диланом Прашовичем. Еще год назад Прашович шел с рекордом 15-0. В сентябре он сразился за титул чемпиона IBF с обладателем пояса Лоуренсом Околи — и проиграл нокаутом в третьем раунде. В декабре Прашович встретился с еще одним британцем — Исааком Чемберлейном. И снова поражение, и снова нокауом — на этот раз в первом раунде. И все равно 27-летний балканец считался тем, кто способен доставить Папину неприятности. Боксеры зашли в ринг, когда в Омске было уже 2 часа ночи.

Алексей не боксировал с апреля 2021-го, когда выиграл ТКО у Вацлава Пейсара. А до этого он, бывший кикбоксер, победил в 12 боях из 13. Единственный, кому он проиграл, — это конголезец Илунга Макабу, нынешний чемпион WBC в первом тяжелом весе. Папин уступил Макабу в августе 2019 года — решением большинства.

Прашович первым же ударом рассек Папину бровь, после чего Алексей стал действовать агрессивнее — чтобы не довести ситуацию до сильного кровотечения, когда рефери и медики задумаются о прекращении поединка. Вскоре Алексей добился успеха, отправив оппонента в нокдаун ударом в печень. После этого Папин начал все более активно работать по корпусу, Прашович еще раза два-три побывал в нокдауне, и во втором раунде решил прекратить избиение. Убедительная победа 34-летнего российского боксера, уроженца подмосковного Реутова.

Цель Алексея — стать чемпионом мира. Ни в кикбоксинг, ни в ММА, ни в поп-ММА, не в кулачные бои он идти не собирается. Его интересует только бокс.