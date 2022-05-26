«Готов побить Моргенштерна* и Амирана бесплатно»

27 мая в Омске состоится турнир по боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке россиянин Алексей Папин встретится с черногорцем Диланом Прашовичем, на счету которого 15 побед (12 нокаутом) и 2 поражения. Бой пройдет в первом тяжелом весе и будет состоять из десяти раундов.

В августе 2020 года Папин завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в крузервейте, выиграв техническим нокаутом у Руслана Файфера. После этого, в апреле 2021 года, Папин эффектно нокаутировал чешского боксера Вацлава Пейсара. Это пока что последний поединок в карьере 34-летнего Папина. Всего на счету россиянина 13 побед (12 нокаутом) и 1 поражение.

В преддверии поединка с Прашовичем Папин дал интервью «СЭ», в котором он рассказал о семье, подготовке к бою, планах и фрик-боях. Также он объяснил, почему у Магомеда Исмаилова нет шансов в гипотетическом поединке по боксу против его друга — действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева.

— Основная подготовка к бою проходила в Краснодаре?

— Все верно.

— С кем удалось поспарринговать?

— С Юрием Быховцевым (белорусский боксер, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. — Прим. «СЭ») и Рашидом Кодзоевым (российский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории. — Прим. «СЭ»). Хорошие боксеры. С Юрием мне довелось провести профессиональный поединок (Папин победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). По-моему, как раз третий профессиональный бой я проводил с Юрой. А с Рашидом мы спаррингуем достаточно часто. Перед последним поединком тоже спарринговал с ним.

— Подбирали спарринг-партнеров под оппонента?

— Да, но оппонент, к которому мы изначально готовились, южноафриканский боксер Джонни Мюллер, слетел с боя. Поэтому за четыре недели соперник поменялся. Спарринг-партнеры те же остались, но мы начали отрабатывать другие комбинации и задачи.

— Ржавчину успели стряхнуть с момента последнего боя?

— Думаю, что да. Посмотрим на это все в ринге. Но думаю, что восемь недель тренировок дадут о себе знать.

— В последнем поединке вы победили достаточно быстро. Какой бой ожидаете 27 мая в Омске?

— Я никогда не загадываю наперед, всегда готовлюсь на весь поединок. Соперник непростой, с хорошим рекордом, и боев у него даже больше, чем у меня (улыбается). Если представится возможность завершить поединок досрочно, я эту возможность не упущу.

— На сегодняшней пресс-конференции вы много улыбались, местами даже смеялись. Можете вспомнить самый веселый момент?

— Это, наверное, разговоры об увлечениях Брюса Хлебникова (однажды Хлебников сыграл роль порноактера в русском детективе, и еще не так давно Елена Беркова высказалась в поддержку Хлебникова. — Прим. «СЭ») и, конечно же, появление Анастасии Волочковой (улыбается).

Все было весело, все достаточно дружелюбны. Мой соперник дружелюбен, и я рад, что в такое непростое время в мире мой соперник не отказался, приехал, потому что многие боятся приезжать из-за сложившейся ситуации.

Бой Дениса Вильданова и Брюса Хлебникова. Зураб Джавахадзе, Фото Известия

— В момент, когда Волочкова заговорила на тему допинга, вы с Иваном Штырковым посмотрели друг на друга и посмеялись. О чем говорили?

— Посмеялись, потому что она здесь находится после приема допинга (улыбается).

— Твое отношение к таким поединкам, как поединок Штыркова и Мохнаткина, когда участвуют бойцы ММА?

— Я не против. Я против фриковых боев.

— Как когда Моргенштерну* предлагают бой?

— Моргенштерн*... О нем даже разговаривать противно. Касаемо таких титулованных спортсменов — они действительно показывают яркие поединки в ММА, и у них хорошая ударная техника. Поэтому почему бы и не показать им бой по правилам бокса?

Они правильно сказали, что это сложно назвать боксерским поединком. Это будет бой по правилам бокса. Если людям интересно, то пускай [дерутся].

— Если помните, 12 июня Владимир Минеев должен был подраться с Тимуром Никулиным. Можно ли этот поединок назвать ударом по имиджу профессионального бокса?

— Ну, это сложно назвать профессиональным боксом...

— Но все же бой носит профессиональный характер.

— Ну, нет, наверное. В боксерском мире об этом бое не знают. Спросите у боксеров-профессионалов — они не знают, кто такой Никулин.

— Соответственно, и вы не знаете?

— Я уже знаю. Мы с Вовой [Минеевым] много лет дружим, в сборной были вместе. Поэтому буду болеть за Вову, и, если ему понадобится моя помощь, я всегда рад буду ему помочь.

Вова — мастер спорта по боксу. Когда я уже был профессиональным боксером, Вова приезжал ко мне на спарринги. Поэтому скажу, что у Вовы очень хороший бокс. Да, возможно, техника исказилась, потому что борьба наложилась, но все равно это никуда не денется. Бокс у него на высоком уровне.

Никулин в последнем бою против Димы Бикрева проявил себя очень хорошо. Но и Дима Бикрев, как я понимаю, не готовился и слегка халатно к бою отнесся. Может быть, недооценил Никулина. Я слышал, что травма была или еще какие-то моменты.

— У Минеева большой потенциал преуспеть в боксе?

— Он был вторым на первенстве России среди юниоров, а это уже высокий уровень бокса. Но сейчас он уже вряд ли переквалифицируется в профессионального боксера. У него хорошо получается в ММА: хорошая защита от проходов, хорошие руки и ноги. Для чего ему это? Он в своей стихии находится. Ни для кого не секрет, что бой с Никулиным для него больше финансовая история. Все мы хотим хорошо кушать, одеваться, ездить на хорошей машине и чтобы у нас был достаток. Каждый зарабатывает по-разному, но нужно, чтобы этот заработок не шел вразрез с какими-то моральными принципами, чтобы не было ничего аморального.

— Говоря о теме заработка, вы заявили, что за миллион долларов готовы одновременно с Амираном Сардаровым и Моргенштерном* подраться.

— Да. Знаете, я готов бесплатно это сделать. Даже не за миллион долларов, полмиллиона или 100 тысяч рублей. Чтобы показать, что эти люди недостойны находиться в клетке или ринге. Если хотят заниматься [своей деятельностью], то пускай занимаются, но не показывают на публику вот это вот... Это даже шоу назвать сложно.

— Не так давно стало известно, что в индустрию боев хочет ворваться начальник службы безопасности Моргенштерна*. Он заявил, что хотел бы спросить у Михаила Кокляева за Моргенштерна*. Ясное дело, с Моргенштерном* не получится, но если бы вам дали в соперники начальника службы безопасности Моргенштерна*, то у вас был бы личный интерес подраться с ним?

— Вообще без проблем.

Моргенштерн*. Соцсети

— Он весит 115 кг.

— Хоть сейчас выйду (улыбается). Мне просто неприятен этот тип [Моргентштерн*] и неприятны те люди, которые поддерживают его. Если они хотят, то пускай делают предложение. Вообще легко подерусь. Самое главное, чтобы это не шло вразрез с моими планами завоевания титула.

— На сегодняшний день вы видите себя исключительно в профессиональном боксе?

— Да.

— Если в теории, то в будущем вы могли бы провести кулачный бой или поединок по боксу, но в перчатках для ММА?

— Должно быть предложение. Сейчас я официальный претендент на титул чемпиона мира, и у меня есть шанс войти в историю как чемпион мира. Размениваться на какие-то непонятные кулачные поединки я, конечно же, не буду. А так — если будет достойное предложение и если это не будет идти вразрез с моими планами, то почему бы и нет?

— Подерись Владимир Минеев в третий раз с Магомедом Исмаиловым, но по правилам бокса, то как бы сложился этот поединок? Как бы раскидали тут шансы?

— У Магомеда нет шансов в бою по правилам бокса против Владимира.

— Справедливости ради отмечу, что в их втором поединке Магомед в одном из раундов чуть перебил Владимира в стойке.

— Ну, ММА — это другое. Тут уже другая ударка. В любом случае опасаешься проходов, борьбы и ударов ногами. А бокс — это другое. Если говорить про ММА, то это, наверное, больше Владимир пришел в стихию Магомеда. То есть он затаскал в борьбе как в первом, так и во втором поединке, а сейчас уже получается, что Магомед приходит в стихию Владимира. Поэтому я думаю, что у Магомеда нет шансов в поединке по боксу с Минеевым. Он [Исмаилов] молодец. Он хорошо проявил себя в поединке с Дуродолой (Исмаилов победил судейским решением. — Прим. «СЭ»), но Дуродола уже далеко не тот.

— То есть Исмаилов смог впечатлить вас в поединке с Дуродолой?

— Он впечатлил уже тем, что согласился на этот бой. Он молодец. Проделал хорошую работу. Только за это уже уважение ему. Безусловно, Магомед подтянул бокс. Я не говорю, что у него плохая ударка или еще что-то. Он молодец, но в сравнении с Вовой бокс у них абсолютно разный. Это то же самое, если поставить первый разряд против международника. То есть разницу понимаете.

*Моргенштерн признан иноагентом.