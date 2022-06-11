Дикий бой в Fight Nights. Аббасов истерзал Пираева градом ударов

Азербайджанский боец защитил титул чемпиона в легком весе.

Люди, следящие за российскими ММА, этот бой ждали. Это показывают цифры: пресс-конференция на канале Fight Nights в Youtube собрала 300 тысяч просмотров, первая битва взглядов на канале «Ушатайка» дала 450 тысяч просмотров, вторая — больше 550 тысяч. Лига-конкурент — АСА — запустила Гран-при в легком весе, где бойцы как минимум не слабее, чем Аббасов и Пираев, но такого хайпа вокруг него нет и близко. Почему? Все просто: президент Fight Nights Камил Гаджиев умеет преподносить продукт так, что его хочется смотреть. По большому счету, Fight Nights не делает ничего особенного в плане медиа. Зато нечто особенное делает Гаджиев, раздавая острые и фактурные интервью (даже если нет острых вопросов), делая громкие для ММА заявления в соцсетях и создавая движуху на любой пресс-конференции.

Например, на пресс-конференции к бою Аббасова и Пираева возникло сразу два спора. Сам Гаджиев поспорил с Караханом Балакеримовым (хороший знакомый Пираева, бывший сотрудник МВД) насчет того, сделает ли Мариф вес. Мариф вес сделал, и Гаджиеву пришлось купить и ему, и Карахану по айфону. А создатель поп-ММА промоушена Hype Альфредо Аудиторе поспорил с азербайджанским бизнесменом Эмином на миллион рублей: Альфредо сказал, что победит Пираев, Эмин — что победит Аббасов. Потом ставка была повышена до тех миллионов рублей. Победил Эмин (и соответственно Аббасов).

Почему Гаджиев спорил насчет веса? Камил еще зимой выразил сомнение в том, что Пираев, привыкший выступать в полусреднем весе, уложится в лимит 70,8 кг. Мариф же на пресс-конференции призвал прекратить обсуждать тему его веса, а через три недели благополучно уложился в лимит — даже с запасом в 100 граммов. Менее чем за два месяца он согнал то ли 23 кг, то ли 26.

Вообще, такое большое внимание к бою объяснялось прежде всего наличием Пираева. Мариф выступает уже больше 10 лет, но известным стал недавно — благодаря участию в поп-ММА проектах. Там он ярко говорил, вступал в конфликты с подходящими персонажами (то есть с теми, на ком можно хайпануть), побеждал. Бой же за титул Fight Nights Пираев заслужил, выиграв решением судей у Куата Хамитова в сентябре прошлого года. Но вот в зале (турнир проходил во дворце спорта им. Ирины Винер-Усмановой) болельщиков Аббасова собралось больше — азербайджанцы пришли топить за своего.

Чемпион сразу задал высочайший темп — разорвал дистанцию и начал забрасывать Пираева короткими хуками и апперкотами. Мариф даже упал под этим напором (это не был нокдаун). Пираев принял рубку, отвечал — порой очень даже ощутимо, но все-таки Аббасов бил чаще. Азербайджанец не сбавил темп до сирены на перерыв, а затем продолжил дико рубиться.

Во втором раунде Нариман бил и бил — совершенно без устали. Происходящее в клетке напоминало бои Джастина Гэтжи (по безбашенности) и Макса Холлоуэя (по числу выброшенных ударов). В середине раунда Пираев упал, но поднялся и достоял до конца, несмотря на уйму пропущенных панчей. Апперкот, потом еще один и еще... Аббасов, понимая, что Мариф был сильно истощен весогонкой, давил тому на больное место — на функционалку — и взял верх. На третий раунд угол не выпустил Пираева, выбросив белое полотенце. Нариман защитил чемпионский титул. Отстаивать его он будет в поединке с Мухаммедом Сулумовым, который на этом же шоу победил единогласным решением судей Роман Авдала.

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«Я уже давно говорил, что Мариф не вытянет пятираундовый бой, — сказал Камил Гаджиев журналистам после главного боя вечера. — Мариф вытянул бы трехраундовый. Если бы впереди был всего один раунд, то он остался бы в бою. Но он бы не выжил еще три раунда».