До UFC Гловер был топ-чернорабочим. Убирал шесть дворов от снега за подход, его работой на стройке восхищались

Золотые руки.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра родился в Собралии — бразильском поселке городского типа на 5000 населения. С ранних лет парня, приученного к тяжелой физической работе, отличали сила, ловкость и способность работать долго и без перерывов.

С 13 лет Гловер начал увлекаться мультфильмами и кино о боевых искусствах, и это подстегнуло его на развитие собственных боевых навыков в домашних условиях. Довольно быстро мальчик так здорово растянулся, что мог свободно садиться на шпагат, и повадился ходить в джунгли, чтобы на огромной связке бананов отточить панчи и кики.

Когда парню исполнилось 19 лет, его дядя, восхищенный сноровкой и силой племянника во время работы на стройке, предложил ему эмигрировать в США. Гловер последовал совету, и так начался большой, уникальный путь будущего чемпиона. От рабочего на стройке в Собралии и затем нелегального мигранта, который едва не погиб на мексиканско-американской границе, до топового бойца UFC — эту историю переложили в формат документального фильма режиссеры UFC Fight Pass. Мы решили пересказать самую интересную часть этой работы в монологах самого Гловера и его друга Гильмара.

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Гловер Тейшейра: — С самого детства я любил мультфильмы и фильмы о боях. Хи-Мэн, Джирайя, потом я посмотрел фильмы с Ван Дамом и Брюсом Ли. Когда я увидел, как Рокки Бальбоа бьет по груше, я пошел в джунгли и начал бить по огромной связке бананов. Зала в нашем поселке не было, поэтому я использовал бананы. Потом я бил по связке ногами, хотел сбить все бананы с пальмы. Я представлял, что дерусь с соперником.

Детство Гловера в родном поселке Собралия. Начало 1990-х. Скриншот из д/ф «Fightlore» на UFC Fight Pass

Друг Гловера Гильмар: — Когда Гловеру было 19, а мне 22, мы мечтали о том, чтобы уехать в США. Решили ехать вдвоем, чтобы было не так страшно. Самой сложной частью было пересечь границы и добраться до Америки.

Гловер Тейшейра: — Мы мечтали уехать из Собралии, нашего родного поселка, в США, поработать там пять лет и заработать на дом и машину. Я тогда работал у моего дяди, и он сказал мне: «Ты так здорово работаешь. Если ты поедешь в США и будешь пахать там на стройке так, как пашешь здесь, ты станешь миллионером. Поезжай в США, я дам тебе денег». И он дал мне 9000 долларов. Из Собралии мы добрались до Рио-де-Жанейро. Провели там несколько дней на пляже Копакабана: «Ого, это другой мир». Наслаждались моментом. Потом был трудный переезд в Сан-Паулу, а оттуда в Колумбию и затем Коста-Рику. В каждом месте мы находились где-то по девять дней.

Гильмар: — Худшей частью пути было пересечение мексиканской границы в Тихуане, чтобы попасть в Сан-Диего. Мы очень долго находились на постовой службе, нас тщательно досматривали.

Гловер за полевыми работами в Собралии. Скриншот из д/ф «Fightlore» на UFC Fight Pass

Гловер Тейшейра: — В Тихуане мы связались с кайорис — людьми, которые помогают нелегально пересечь мексиканско-американскую границу. 13 дней мы провели в маленьком доме, где жило 20 человек. Играли в карты, пили пиво и ждали, когда кайорис дадут команду, что можно отправляться в дорогу. Когда мы выдвинулись, один мексиканец попросил меня: «Амиго, возьми с собой, пожалуйста, мою сумку». И я отказался, сказал ему, что у меня свой рюкзак. Кто знает, что там было в его сумке, может быть, наркотики? Я заплатил 9000 долларов, чтобы меня провели через эту границу, и не собирался так рисковать. Тем более что мой рюкзак утонул, когда мы перебирались через реку.

Это была такая река-болото. Иногда мы бежали по ней, иногда плыли. Я видел, как матери тащили своих детей, несколько человек погибло, пересекая реку. Я бы никому не посоветовал такой путь, это очень рискованно. Лучше поискать что-то другое. Когда мы добрались в Сан-Диего, кайорис посадили нас в какой-то дом и наказали никуда не выходить. Пригрозили, что вызовут миграционную полицию. Несколько дней мы сидели в этом доме, потом снова заплатили кайорис, и они отпустили нас. Мы взяли билет на самолет и полетели в Коннектикут, где у нас были знакомые бразильцы. Все путешествие из Собралии в Коннектикут заняло у нас 45 дней.

Гловер с женой Ингрид. из соцсетей бойца

Я помню первый день в Дэнбери, Коннектикут. Я проснулся утром, везде лежали сугробы снега, где-то по 15 сантиметров. И я взял лопату и начал чистить снег. Я почистил весь свой двор, а потом начал чистить соседние дворовые территории. Я бросал, и бросал, и бросал снег, работал часами без остановки. Я очистил весь наш район, шесть дворов. Везде мне говорили: «Спасибо вам! Спасибо вам!» Моей первой работой стала работа садовником, мне платили семь долларов в час. Для меня это были такие деньги: «Вау!» Потом как-то один парень говорит: «Ты же сильный, сможешь забраться на дерево?» Я сказал, что смогу, и он дал мне специальные ботинки. И я так быстро вскарабкался на дерево... Тогда этот парень сказал мне: «Я буду платить тебе 15 долларов в час, а когда нужно будет обрезать деревья — 20».

Гильмар: — Гловер начинал с нуля, у ничего ничего не было, он прошел через большие трудности. Он любит тяжелый труд. Он победитель. Теперь садовником у него работаю я. Теперь он босс.

В ночь на 12 июня Гловер Тейшейра подерется с Иржи Прохазкой на UFC 275 в Сингапуре.