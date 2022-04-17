Петр Ян в аналогичной ситуации был дисквалифицирован.

Прошедший ночью турнир UFC Vegas 51 был беден на громкие имена, зато богат на нарушения правил. Рафа Гарсия была наказана снятием балла за нелегальный удар коленом, Истела Нуньес — за тычок в глаз, а сразу два боя закончились «техническим решением судей». Что это такое: в третьем раунде один боец нанес запрещенный (но, по мнению рефери, неумышленный) удар, другой оказался не в состоянии продолжать бой, и победитель был определен по итогам судейских оценок на момент остановки поединка. В обоих боях реферил опытнейший Дэн Мираглиотта.

Бой 1. Марти Будай vs Крис Барнетт

Будай прижал Барнетта к сетке и ударил локтем в затылок (такой удар в UFC запрещен). Барнетт упал на колени, застонал. Мираглиотта тут же остановил бой, поняв, что Будай нанес нелегальный удар.

К Барнетту подошел врач, начал задавать вопросы. Барнетт, держась за ушибленное место, дал понять, что он не в состоянии продолжать драться. Мираглиотта сказал коллегам-рефери, что удар Будая был непреднамеренным, а затем сообщил Барнетту, что результат боя определят судейские карточки за два первых раунда. Слова рефери вызвали у Барнетта возмущение.

Будай был признан победителем, поскольку выиграл два первых раунда и третий (на момент остановки поединка) — 30-27, 30-27, 30-27.

Бой 2. Кайо Борральо vs Гаджи Омаргаджиев

Борральо прижал Омаргаджиева к сетке, тот стоял на ногах, а еще касался пола левой рукой. То есть опирался на три точки. Когда соперник находится в такой позиции, бить коленом в голову запрещено. Но Борральо ударил, нанеся Омаргаджиеву серьезную сечку. Мираглиотта через секунду остановил поединок — опять же, увидев нелегальный удар. Омаргаджиев сразу после удара Борральо не упал, однако после остановки боя сел на настил.

Мираглиотта снял с Борральо очко, но потом увидел, что Омаргаджиев по-прежнему сидит на полу. В клетку зашли врач и секундант Роман Долидзе (чтобы помочь с переводом).

— Врач, похоже, констатировал (весь диалог на трансляции не слышен), что Омаргаджиев в состоянии продолжать бой. Однако Омаргаджиев продолжать не стал. Это привело к тому, что победителем — по итогам судейских оценок на момент остановки поединка — был признан Борральо (29-27, 29-27, 29-27).

***

И в том и в другом случае уместны сравнения с первым боем между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном. Тот бой тоже прошел дальше экватора, в том бою тоже выигрывал боец, выбросивший нелегальный удар. Однако удар Яна был признан умышленным, а удары Будая и Борральо — неумышленными. Хотя Будай контролировал ситуацию, прекрасно видел, что бьет в затылок. Борральо мог не видеть, что Омаргаджиев опирается на руку. Но действия Омаргаджиева считывались элементарно — в подобном положении у сетки любой профессиональный боец не будет ТАК открывать голову, не обезопасив себя «тремя точками». То есть Борральо, выкидывая колено, сильно рисковал нарваться на дисквалификацию. Но нарвался на победу.

В пользу бразильца говорит тот факт, что врач признал Омаргаджиева годным к продолжению драки, в то время как Омаргаджиев отказался биться дальше. Почему отказался — спросим позже. Но сечку он получил солидную — после боя дагестанца отправили в больницу.

Конечно, никак не обойтись без подозрений, что и Барнетт, и Омаргаджиев симулировали страшную боль в надежде добиться технической победы. И все же налицо неприятный прецедент — победить можно и при помощи запрещенного удара, причем намеренного.

***

И напоследок: вот что говорил после остановки боя Борральо и Омаргаджиева комментатор UFC Даниэль Кормье в прямом эфире:

«Послушайте, вам же [бойцам] рассказывают о правилах в раздевалке [перед боем]. Сейчас они все говорят, что удар неумышленный. Но, что бы ты ни наносил, все это имеет умышленный характер! Как тут можно сказать, что удар неумышленный? Я не говорю, что необходимо дисквалифицировать Кайо или кого-либо другого, но дело в том, что любой удар имеет умышленный характер».

«С Кайо сняли балл, поэтому удар умышленный. Вы не можете снять балл, а затем сказать, что удар не был нанесен умышленно!»

«Да, доктор говорит, что позволяет Омаргаджиеву продолжить бой. Но он [Омаргаджиев] не может, и это его право».

«Кайо проделал хорошую работу, выигрывал бой. Но вспомним первый бой Петра Яна со Стерлингом. Тогда Алджо проигрывал бой, но ему присудили победу и именно он стал чемпионом. И в чем же тут разница?»