UFC 273: наблюдения обозревателя «СЭ».

Петр Ян vs Алджамейн Стерлинг: кто выиграл первый раунд?

1. Для начала: судьи сдают записки после каждого раунда. Так что второй, третий, четвертый и пятый раунды никак не могли повлиять на их решение по первому раунду. Тут не имеет никакого значения, что Алджо увереннее забрал второй и третий раунды, чем Петр четвертый и пятый. Как не имеет значения и то, что Петр лучше смотрелся в поздних раундах, так как они якобы важнее.

2. Согласно официальной статистике UFC, Стерлинг выбросил 40 ударов (из них 19 значимых), Петр — 26 (13 значимых). Значимый удар — это удар, достигший цели, удар, поразивший соперника в обход его защиты. Руководствоваться сухой статистикой при оценке раунда нельзя ни в коем случае — часто она не соответствует реальному ходу боя. В реальности Стерлинг нанес лишь три удара, которые можно назвать ощутимыми. Все три — мидл-кики. У Яна я насчитал тоже три таких попадания — мидл-кик, левый оверхенд, левый боковой (в самом конце раунда — после защиты от тейкдауна, это был единственный за весь раунд удар, заставивший зал охнуть). Руками Алджо практически не бил. А если бил, то мимо (однажды попал в плечо). Может быть, я что-то упустил. Но первый раунд пересмотрел довольно внимательно.

3. Плюс Стерлинг выбросил три лоу-кика (Ян — один). Лоу-кики были неказистыми, они не остановили прессинга русского бойца. Петр прессинговал где-то четыре с половиной минуты из пяти, не давал Стерлингу возможность закрепиться в центре октагона и навязывал свой темп боя. В первом раунде именно он диктовал, как должен развиваться бой, а не Алджо.

4. При оценке раунда судьи основываются в том числе на том, как боец вынуждает противника отступать и защищаться. Стерлинг хоть и выбрасывал удары ногами, но отступал. И постоянно защищался — или уходами с линии атаки, или блоками.

5. Стерлинг дважды попытался сделать тейкдаун — оба раза неудачно. Есть мнение, что судьи, выставляя оценки, учитывают защиты от тейкдаунов. Насколько я знаю, это не совсем так: что учитывается, так это атакующие действия. Защита вторична.

Вердикт: Ян выиграл первый раунд. Почти без остановки прессинговал, вынуждал соперника обороняться, жестче попадал (речь в первую очередь о левом хуке в концовке). Но судьи решили, что шлепки Стерлинга ценнее. Но слово «ограбление» тут все-таки не подходит: значительного превосходства у Петра не было, да и отняли у него не два и тем более не три раунда, а один. Ян умеет распределять силы. Наращивает преимущество постепенно — первый раунд совсем не его стихия (например, в UFC он победил в первом раунде лишь раз). Сегодня это повлияло на исход боя — не в лучшую для Петра сторону.

И еще: все судьи отдали второй раунд Стерлингу 10-9. Я с ними согласен. Алджо контролировал Петра четыре минуты, но не было такого, чтобы он ловил Петра на удушение, а тому приходилось выживать. А от попыток добивания Петр довольно быстро уходил. И все-таки определенные основания поставить 10-8 у судей были: опять же, Стерлинг контролировал Яна почти весь раунд и не засушивал бой: то пробовал провести удушение, то пытался забить.

Хамзат Чимаев vs Гилберт Бернс: у Хамзата есть проблемы с функционалом?

Комментарий Камила Гаджиева:

«Вот это бой [Чимаева и Гилберта Бернса], вот это класс! Их там по очереди шатало, они весь бой провели в стойке. Я получил удовольствие от просмотра боя. Считаю, что Хамзат действительно выиграл у Бернса. Он точно победил, и в этом для меня сомнений нет.

Для нас, зрителей, стало очевидно, что у Хамзата проблемы с функционалкой, что Хамзат, который не смог выиграть бой быстро, — это уже не тот Хамзат. Стало очевидно, что вот эти ребята [из топ-5] из другого теста.

Я раньше говорил, что Чимаев не готов к бою с Усманом, потому что там опыт, сила и так далее, а сейчас понимаю, что он к бою с Колби Ковингтоном не готов. Думаю, что Ковингтон был бы фаворитом в бою с Чимаевым. Хамзату еще нужно дойти до уровня таких бойцов, ему нужно провести несколько поединков".

Теперь от себя — про Чимаева, который впервые подрался с бойцом из топ-5 UFC, то есть бойцом высокого класса без всяких сомнений.

Хорошее: набор навыков у Чимаева потрясный. В руках — бомбы, меняет стойки, есть удар коленом в прыжке, переводит, великолепно защищается от борьбы (крепыша Бернса отбрасывал от себя, словно тот килограммов 50 весит). Почти не бьет ногами, но в ММА миллион примеров высококлассных бойцов, кто прекрасно обходился без лоу-киков, хай-киков и т.д. (хотя один лоу Чимаев точно выбросил). А еще Хамзат очень силен физически.

Плохое: дрался нерационально. Проще говоря — неумно. Может быть, очень хотелось показать бой, который понравился бы фанатам. Может быть, Чимаев сам по себе такой — сорви-голова. Сказать точно сложно, поскольку это был первый бой, когда Хамзат столкнулся с серьезной конкуренцией. Скажу банальность: навыки, физуха — это прекрасно, но только этого недостаточно, чтобы стать чемпионом. Тем более когда в твоем дивизионе пояс у Камару Усмана.

По поводу того, что во втором и в третьем раундах Чимаев дрался уже совсем не так бодро, как в первом: я бы пока не стал говорить, что у него есть проблемы с выносливостью. Во-первых, Хамзат задал совершенно дикий темп боя. Во-вторых, все, кто тренировался с Чимаевым, говорят, что у него полный порядок с функционалкой. Вот такая история: не так давно Хамзат работал с топовым бойцом из американского промоушена, известным своей крутой ММА-борьбой. Поначалу схватка (не ММА-спарринг, а именно схватка) была равной, но потом Чимаев за счет своей функционалки начал его перемалывать. Ждем бой с Колби.