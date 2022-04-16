Немков с разбитой бровью, Андерсон в гневе. Их бой признан несостоявшимся

Финал Гран-при придется переиграть. На турнире Bellator 277 в Сан-Хосе обладатель миллиона долларов не был определен.

Вадим Немков, Россия, 29 лет. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 15 побед, 2 поражения.

Кори Андерсон, США, 32 года. Полутяжелый вес. Статистика в ММА: 16 побед, 5 поражений.

Бой был признан no contest, так как за 5 секунд до конца третьего раунда Андерсон, атакуя в партере, ударом головой смачно разбил Немкову бровь.

Судьи вынесли такое решение, поскольку пятираундовый бой не прошел трех полных раундов. Случись подобный удар в четвертом раунде, победитель был бы определен.

Представим, что это была концовка не третьего, а четвертого раунда. Если бы судьи решили, что Андерсон ударил головой намеренно, победа была бы присуждена Немкову. Если бы судьи решили, что Андерсон ударил головой неумышленно, то победа досталась бы американцу — он без вопросов забрал второй и третий раунды.

The official rule is a No Contest after an accidental clash of heads. #AndStill Light-Heavyweight Champion, Vadim Nemkov.



As it stands, there is no winner in the #BellatorLHWGP.#Bellator277 is LIVE on @SHOsports. pic.twitter.com/CGeIDsaqza — BellatorMMA (@BellatorMMA) April 16, 2022

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По бою: понравилось, как Немков провел первый раунд. Хорошо двигался, жестко бил лоу-кики, накормил Андерсона джебами, не дал себя перевести. «Держи левой [рукой] на дистанции! Он будет кидаться. Не давай себя поджимать! У него один шанс — кидаться, сближаться», — сказал Вадиму в перерыве его секундант Федор Емельяненко.

Однако во втором и третьем раундах Андерсон, рекордсмен полутяжелого веса UFC по числу тейкдаунов, валил Немкова и подолгу контролировал. Вадим неплохо оборонялся, даже пытался сообразить болевой. Вообще, самая острая ситуация в борьбе возникла, когда Немков попытался сделать гильотину — показалось, что захват был крепким, но Андерсон вырвался. Активный граунд-энд-паунд Кори включил лишь в конце третьего раунда — все кончилось ударом головой, причем в прыжке.

#Bellator277 Official Result: C-Vadim Nemkov (15-2, 1 NC) vs. #1-Corey Anderson (16-5, 1 NC) has been ruled a no-contest (accidental head butt) pic.twitter.com/wCue3x0189 — Bellator Public Relations (@BellatorPR) April 16, 2022

Андерсон стал возмущаться решением судей, даже бутылку на пол бросил. Это странно, ведь сразу после удара головой он показал на свой лоб — типа «я пробил вот этим местом». Правила ММА — темный лес для многих. На всеобщее обозрение вывешены лишь самые очевидные положения. Так что неудивительно, что бойцы знают правила на том же уровне, что и фанаты. Не хватает документа, где были бы прописаны правила на все случаи жизни (боя) — как в футболе.

Еще был такой момент: Андерсон встал напротив Немкова, стал смотреть ему в глаза, а затем вместо рукопожатия просто треснул Вадима по ладони. Но уже через секунду понял, что эмоции нужно держать под контролем: Кори подошел к российскому бойцу и обнял его. Да, Андерсон в бою был лучше. Удачные моменты у него были не только в борьбе, но и в стойке. Если сказать «Немкову повезло» — это не будет преувеличением. Руки наверняка прилично закислились, и в поздних раундах у Вадима уже не было бы той нокаутирующей мощи, как, например, в первом.

Ждем дату переигровки. Победитель получит миллион долларов.