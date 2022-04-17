«Босс попытался овладеть ею...» Знакомая Дэмьена Майи сломала начальника армбаром, когда тот домогался

Сила джиу-джитсу.

Бразильское джиу-джитсу — один из лучших методов самообороны без оружия, если нужно отразить нападение одного человека, а также действенный способ атаки без нанесения ущерба, если ваша цель — просто унять буйного человека.

Это боевое искусство делает вас опасным в стойке, клинче, на земле в положении сверху и , что самое эксклюзивное , в положении снизу, на спине. Немало дивных камбэков в истории UFC мы видели, когда боец проводил прием именно со спины. Андерсон Сильва, избиваемый пять раундов Челом Сонненом, сумел провести треугольник за две минуты до конца и спасти проигранный бой. А Пол Крейг вытащил треугольником камбэк в бою с Магомедом Анкалаевым и того позже — ровно за секунду до финального гонга.

Конечно, в уличной драке условия для работы со спины не столь благоприятные, как в клетке ММА. Во-первых, лежать, возможно, придется на на мягком, упругом канвасе, а на асфальте или бетоне, во-вторых, можно бить чем угодно и куда угодно — лежачего ногами по голове, между ног. В-третьих, можно кусаться, щипаться и так далее. И тем не менее позиция со спины может оказаться большим оружием в ситуациях, когда нет прямой драки, а есть попытка применения силы и подчинения со стороны агрессора. Например, в ситуации, когда женщина подвергается сексуальному насилию со стороны мужчины. Именно в таком положении как-то раз оказалась девушка-джитсер, занимавшаяся в БЖЖ-академии легенды UFC Дэмьена Майи. Бразилец поделился историей ее спасения от домогательств на You T ube-канале Mat Therapy Podcast.

Дэмьен Майя. из соцсетей бойца

«Когда говорят, что БЖЖ не подходит для самообороны при нападении на тебя двух-трех человек, я отвечаю: «У нас все равно есть варианты». При самообороне, если ты владеешь БЖЖ, необязательно идти на землю. Можно выкрутить руку из стойки, сделать рычаг. Своего сына, если на него кто-то нападет в школе, я учу брать напавшего в контроль и передавать его учителям или сотрудникам школы.

Джиу-джитсу очень полезно женщинам при самообороне. Потому что основные нападения на женщин связаны с сексуальными домогательствами, это не удары, а именно позиции с захватами, когда напавший пытается повалить или зажать. У нас тренировалась одна девушка, ее босс пытался овладеть ею. Подозвал: «Подойди-ка сюда», она подошла, и он повалил ее на спину. И она финишировала его армбаром-треугольником. Огромное достоинство джиу-джитсу — это то, что ты можешь быть очень опасен со спины.

Вообще уличные конфликты в латинской культуре и США отличаются. В Бразилии, если люди уже начинают кричать друг другу в лицо, пререкаться, это без вариантов заканчивается дракой. А в США я как-то был в Лос-Анджелесе у Голливуда. И там два человека так орали друг другу в лицо... Я стоял поодаль и думал: «Вот, драка сейчас будет. Вот сейчас уже точно будет». А они просто стояли и орали так друг на друга пять минут. В Бразилии по-другому, а здесь практика судов, все боятся суда за драку».