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Сегодня, 00:10

Главный турнир года! Почему UFC 280 нельзя пропустить

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Ислам Махачев.
Фото AFP
Чарльз Оливейра.
Фото AFP
Петр Ян.
Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Слишком много крутых событий в один вечер.

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится UFC 280 — самый ожидаемый турнир года. В главном событии Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся за вакантный пояс в легком дивизионе, а в со-главном поединке Алджамейн Стерлинг будет защищать титул в легчайшем весе от Ти Джея Диллашоу. В третьем по значимости поединке Петр Ян встретится с Шоном О'Мэлли. Почему же этот турнир так крут?

Именно на UFC 280 Россия может получить нового чемпиона. Ислам Махачев — преемник Хабиба Нурмагомедова. После ухода Орла его сокомандник довел серию побед до десяти и не оставил руководству UFC других вариантов, кроме как дать ему титульный шанс.

Чарльз Оливейра. Фото AFP
Чарльз Оливейра.
Фото AFP

Соперник Ислама — бразилец Чарльз Оливейра, который утратил пояс перед прошлой защитой из-за перевеса в 200 грамм. Оливейра одержал уже 11 побед подряд, поэтому не стоит быть однозначно уверенным, что Махачев заберет пояс. Хотя шансы у российского бойца действительно выше: так считают и букмекеры, и эксперты. В случае победы Ислам станет лишь третьим линейным чемпионом UFC из России после Хабиба и Петра Яна.

Ислам Махачев. «Хабиб обрадуется, если я обойду его». Интервью Махачева перед титульным боем

Кроме того, в титульную гонку возвращается Петр Ян. После второго поражения Алджамейну Стерлингу будущее экс-чемпиона выглядело невнятно. Петр остался на первой строчке в рейтинге, но биться было не с кем — всех топовых соперников разобрали. Тогда Ян согласился встретиться с звездным Шоном О'Мэлли, находящимся на 11-й позиции. Теоретически бой выглядит как декласс: Петр должен нокаутировать Шона, а затем выходить на победителя в чемпионской схватке Стерлинга с Диллашоу. На деле все может оказаться сложнее — поединки двух ударников всегда непредсказуемы.

Петр Ян. Фото AFP
Петр Ян.
Фото AFP

Помимо Ислама и Петра в субботу выступят еще семь русскоговорящих бойцов. Зубайра Тухугов (в соперниках — Лукас Алмейда), Никита Крылов (Волкан Оздемир), Махмуд Мурадов (Кайо Борральо), Армен Петросян (Эй Джей Добсон), Мухаммед Мокаев (Малкольм Гордон). А еще на UFC впервые в истории состоится дагестанский бой — Абубакар Нурмагомедов сразится с Гаджи Омаргаджиевым. Так что смотреть в прямом эфире нужно не только главные поединки, а весь кард.

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И 22 октября для этого не понадобится сидеть у экрана до пяти утра. Поблагодарим арабских шейхов, которые готовы платить безумные деньги UFC, чтобы раз в год в Абу-Даби проходил большой турнир по местному времени. UFC 280 в Америке будет доступен на центральном телевидении, а значит, никаких плат за просмотр. Турнир начнется в 17:00 по московскому времени, а главный кард стартует в 21:00.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Еще два героя UFC 280 из России — Хабиб и Хасбик. Первому предстоит непростое испытание: Орел будет секундировать сразу четырех бойцов — Махачева, Тухугова, брата Абубакара и Белала Мухаммада. Особенно интересно увидеть, как экс-чемпион будет помогать палестинцу на английском языке.

Петр Ян (слева) и&nbsp;Хасбик. «Может, подеремся с Хасбиком». Что говорил Петр Ян перед поединком с Шоном О'Мэлли

Хасбулла Магомедов — новый подписант UFC. Промоушен заключил с маленьким блогером многолетний контракт, и теперь он будет присутствовать на значимых событиях. Во время турнира Хасбик будет сидеть в первом ряду и переживать за Махачева. Нет сомнений, найдутся фанаты, которые запустят трансляцию именно ради Хасбуллы.

Абубакар Нурмагомедов
Ислам Махачев
Петр Ян
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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