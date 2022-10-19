«Хабиб обрадуется, если я обойду его». Интервью Махачева перед титульным боем

Ислам уверен, что никто не остановит его борьбу.

Вечером 22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 280, в главном событии которого Ислам Махачев побьется с Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе. На неделе боя Ислам пообщался с журналистами и ответил на все их вопросы.

— Какие эмоции испытываете перед первым титульным боем в карьере?

— Я очень воодушевлен, потому что ждал этого момента всю жизнь. Сейчас я очень близок и готов к этому.

— Вы считаете Оливейру чемпионом, несмотря на то что он не держит пояс в данный момент?

— Он является чемпионом, но он показал хороший пример всем бойцам, потому что нужно быть профессионалом. Надеюсь, он уложится в вес в этот раз.

— Мы видели ролик, где ваша команда проходит мимо команды Чарльза в отеле. Было какое-то напряжение?

— Нет, честно говоря, у меня не было. У всех в его команде белые волосы, поэтому я не понял, кто из них Чарльз.

— Как вы планируете справиться с его грэпплингом?

— Моя цель — финишировать его в партере, потому что я должен показать всем людям мой уровень грэпплинга.

— Как можете сравнить вашу и его ударку?

— Это бой по правилам ММА, мы начнем со стойки, и я проверю его навыки. Все мои оппоненты хороши в стойке. Например, Дрю Добер — если бы я застаивался с ним, он бы устроил проблемы. Я просто должен делать то, в чем я хорош. Сокращать дистанцию, валить его с ног. Если я позволю ему работать, он много чего сделает.

— Что думаешь о том, что страховать ваш бой будет Алекс Волкановски?

— Я встретил Волкановски внизу, он низкий парень. Я спросил, зачем ему сейчас весогонка. Но если я побью Волкановски... Люди всегда что-то говорят. Я должен подраться с Чарльзом, и я надеюсь, что он сделает вес. Но это не так важно, потому что я провел очень тяжелый лагерь. В субботнюю ночь мне нужен хоть кто-то.

— Чарльз выглядит раздражительным из-за вашего боя. Что об этом думаешь?

— Я думаю, что должен уважать его навыки, ударку, грэпплинг. Я не думаю об эмоциях. Я сфокусирован на себе. Мне просто нужно сделать вес и быть готовым.

— Внутри ты веришь, что он лучший легковес?

— Сейчас он чемпион, но лучший легковес — не думаю, что он лучший. Я знаю, что настал мой момент. Я верю, что сейчас я лучший боец легкого веса в мире.

— Ты боец, который пропустил в UFC меньше всего ударов. Думаешь, люди недостаточно тебя уважают за защиту?

— Думаю, им придется меня уважать, потому что я хочу жить хорошо после карьеры в ММА.

— Это потому что ты не хочешь терпеть урон?

— Потому что никто не может остановить мою борьбу, вот почему.

— Думаешь, мы увидим это и в бое с Чарльзом?

— Я собираюсь делать свою работу. Буду делать ту же работу — валить на землю, удерживать, заставлять уставать и финишировать.

— Мы слышали много комментариев от Хабиба, Хавьера Мендеса, команды Чарльза, что на тебя оказывается серьезное давление. Ты это чувствуешь?

— Нет, моя команда не давит на меня. Думаю, на его команде есть давление, потому что у него большая команда, у меня тоже, и мы побили уже двух ребят из его команды — Ислам Мамедов против одного из его парней и Тагир Уланбеков побил одного из них. И в субботу счет станет 3-0.

Ислам Махачев и Хавьер Мендес. Фото Соцсети

— Дана Уайт сказал, что Волкановски подерется с победителем. Ты бы сделал это в феврале на турнире в Австралии?

— Это будет до Рамадана. Это всегда хороший бой, когда встречаются два чемпиона. Это большой и очень интересный поединок для всех фанатов.

— То есть ты готов поехать в Австралию и биться там?

— Почему нет? Я уже однажды был в Австралии?

— Ты чувствуешь, что Чарльз — самый большой вызов для тебя? И если нет, то кто?

— У нас много ребят в дивизионе, молодое поколение с хорошими навыками. В топ-10, например, Гамрот, Дариуш, Физиев. Много жестких и топовых соперников.

— Ты женился в прошлом году. Знаю, что у тебя десятимесячная дочь. В чем разница между женитьбой и тем, чтобы стать отцом дочери? Как это повлияло на тебя как на человека и бойца?

— Ничего не изменилось, просто после боев я хочу на следующий день вернуться домой, потому что не видел семью пару месяцев.

— Если ты побьешь Чарльза, ты хочешь повторить число защит Хабиба или превзойти?

— Я хочу сделать больше защит и подняться в другой дивизион.

— Видел ролик, где вы играете в футбол. Вы более азартны, когда играете в футбол или соревнуетесь в ММА?

— Мы всегда играем в баскетбол, футбол. Хабиб больше знает о футболе, но он не лучший игрок. Он тяжелый, и моя команда всегда побеждает его.

— Как считаешь, этот бой можно назвать противостоянием бразильской и кавказской школ в партере?

— Всегда, когда я бьюсь с черным поясом по БЖЖ, они пытаются что-то сделать. Но я уже побил много черных поясов, как и Хабиб. Мы уже знаем, какой спорт лучше для ММА.

— Ты сказал, что впервые после боя хочешь залезть на клетку. А почему раньше этого не делал?

— Я хотел именно с поясом.

— На твой взгляд, какой сабмишен или какая позиция Оливейры чисто для твоего стиля наиболее опасна?

— Он хорошо делает гильотину, удушающий. Я над этим работал.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

— Когда ты дрался с Дави Рамосом, у тебя была установка не лезть с ним в борьбу первые два раунда. Почему думаешь, что в поединке с Оливейрой можно бороться с самого начала?

— Ну, Дави Рамос был абсолютно другим стилистически соперником. Я никогда не опасаюсь грэпплинга, потому что знаю мой уровень. Рамос был покороче, я мог спокойно держать его на дистанции, что и делал.

— А почему ты так уверен, что именно в поединке с Оливейрой можно доминировать в партере?

— Не знаю, я всю жизнь борюсь, у меня не было никогда ни с каким джитсером или грэпплером проблем. Я много боролся с титулованными грэпплерами, кто намного лучше Оливейры. Никогда дискомфорта не ощущал.

— Есть распространенное мнение, что у тебя будет превосходство в физической силе. Что думаешь насчет этого и подстраиваешь ли под это гейм-план?

— Такого плана у меня никогда не было. Пока ты это не почувствуешь, пока его не схватишь, нельзя предугадать. В бою посмотрим.

— Оливейра сейчас только познал вкус жизни. Его зауважали в Бразилии, он особняк купил. Тебе не жалко человека этого лишать?

— Я за это его уважаю, что он пришел из такой тяжелой жизни. Он там в начале карьеры выживал, его семья помогала ему. Сейчас он может поменять жизнь для всей своей семьи.

— Что тебя больше всего бесит на неделе боя? За исключением весогонки.

— Уже, знаешь, не первый мой главный бой вечера. И уже я как-то привык. Даже сегодня я сам с утра настраивался на какой-то тяжелый день. Впереди тренировка. Уже все, я привык к этому. Сначала я менеджерам говорил: «Нельзя что-то урезать, убрать? Мне же надо вес гонять». Вот я с командой хожу, как-то быстро все пролетает.

— Помнишь день, когда увидел бой Оливейры и сказал, что подерешься с этим парнем в какой-то момент карьеры?

— Честно говоря, как только он взял пояс, я о нем подумал. Потому что раньше у него было много поражений. Я не думал об этом парне раньше.

— Хабиб находится в твоем углу на протяжении всей карьеры. Помнишь, когда его не было и отличалось ли это чем-то?

— Он всегда в моем углу. Он дает хорошую энергию, опыт в этом спорте и пример.

— В твоем углу будут Хавьер, Хабиб и кто еще?

— Тренер по ударной технике из России, мой брат Муслим, Хабиб и Хавьер.

— Кто самый эмоциональный?

— Думаю, Хабиб, иногда он сходит с ума.

— После боя с Гэтжи Хабиб сказал, что акклиматизация стала чуть ли не ключевым фактором. Как тебе кажется, Оливейра уже пришел в себя?

— Они же тоже заранее приехали.

— Не настолько, насколько вы.

— Не знаю, по-моему, и в Бразилии такой же влажный климат, как здесь. Они приехали за две недели, по-моему. Не знаю, как будет. Для меня уже привычно, потому что я месяц в Дубае находился.

Ислам Махачев (в центре). Фото Соцсети

— Если не секрет, сколько килограммов осталось согнать?

— Где-то пять килограммов осталось согнать еще.

— История UFC знает много примеров, когда бывшие друзья потом становились соперниками — Эванс и Джонс, Гарбрандт и Диллашоу, Ган и Нганну. А почему ваша дружба с Хабибом носит принципиально другой характер и вы никогда не станете соперниками?

— У них на каких-то интересах дружба связана. Нас соединяет вообще другое. У них во всем какая-то выгода и в конце концов вражда. А если ты мусульманин и любишь его как брата, то у нас до конца теплые отношения. Если ты в друге ищешь какую-то выгоду, то это заканчивается враждой.

— Хабиб искренне обрадуется, если ты обойдешь его по числу защит титула?

— Я думаю, 100 процентов.

— Что должно в вашем бою случиться, чтобы был реванш в Бразилии? Пять раундов, обоюдные нокдауны?

— Должен быть близкий бой, чтобы так получилось.

— Ты сказал о Гамроте. Он уважает тебя и говорит о потенциальном будущем бое. Что думаешь о Матеуше и его навыках?

— Матеуш хорош, я помню, когда его подписали. Я знал этого парня до того, как его подписали в UFC. Видел пару его поединков, и он — плохой матч-ап для других ребят из дивизиона, потому что у него хорошие борцовские навыки.

— Как думаешь, если бы Абдулманап Магомедович был здесь, какой совет он бы тебе дал?

— Мы даже сейчас на тренировках, весь тренировочный процесс сидели, без Хабиба обсуждали с пацанами и пришли к тому, что-то же самое. Яблоко от яблони недалеко падает. Как он сейчас нас гоняет в зале — всем понятно, откуда это перешло. У Хабиба хорошо получается заменять отца, но с ним было бы намного проще.