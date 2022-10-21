Хасбик как король, фанаты достали Баффера, буллинг О'Мэлли. Что творится на UFC 280

Несколько зарисовок из Абу-Даби.

В субботу состоится главный бой 2022 года для российских ММА — Ислам Махачев против Чарльза Оливейры. Чтобы коротко объяснить, почему главный именно он, достаточно привести два факта: это бой за титул в легком весе, победная серия Махачева составляет 10 боев, Оливейры — 11. Также на UFC 280 в Абу-Даби пройдет еще несколько поединков с участием бойцов из СНГ, особо примечателен бой Петра Яна — против Шона О'Мэлли.

Несколько зарисовок:

1. Бойцы и их секунданты/тренеры живут в отеле Crowne Plaza на острове Яс. Это в 15 минутах ходьбы от Etihad Arena, где пройдет шоу. Совсем рядом с Crowne Plaza есть еще несколько отелей, где разместились журналисты, болельщики и т.д. Crowne Plaza — базовый отель UFC, там же бойцы жили в 2019-м (в 2020-м и 2021-м UFC бронировал в более респектабельной гостинице). Но если в 2019-м команда Хабиба разместилась непосредственно в городе, то теперь — как и остальные команды, в Crowne Plaza. В том числе Ислам Махачев. Тренировки, весогонка, взвешивание — все было там.

2. Отель — место общественное, соответственно зайти на его территорию может каждый. Поначалу, из непостояльцев, там постоянно находились журналисты и знакомые бойцов (сами бойцы — вообще, концентрация брутальности на квадратный мер зашкаливала). А вот после церемонии взвешивания лобби заняли болельщики — настоящая толпа, причем многонациональная. Стоило какому-либо бойцу войти в холл, фанаты тут же вскакивали с мест и шли фотографироваться. Стандартная ситуация: «А это кто?» «Он с Хабибом дрался!» «Ого!» — и побежал фоткаться. Конкретно в данном случае речь об Эле Яквинте, который прилетел секундировать Алджамейна Стерлинга. Болельщик в арабском платье даже провел с ним дерзкую дуэль взглядов. Яквинта наглость выдерживал стойко — как и его одноклубник Мераб Двалишвили. Наверное, за эту неделю парни сфоткались с кем-то не меньше ста раз. В конце концов, бойцов от входа в отель до лифта стали сопровождать охранники.

А фанаты из Средней Азии чуть не вывели из себя ринг-анонсера Брюса Баффера. Обычно улыбчивый, дружелюбный Баффер повторял: «Простите, у меня нет времени, нет времени!» Но болельщики обступали и обступали, вручая то тюбетейку, то кафтан. Хорошо, что рядом был огромный темнокожий охранник.

А вот Хамзат Чимаев приехал в Crowne Plaza, когда никаких болельщиков там не было — в 01.53 ночи. Решил навестить свою команду. С одноклубниками и тренерами он общался часа два — до четырех утра, а затем укатил в Дубай на «Роллс-Ройсе» своего менеджера Махди Шаммаса. Все это время я находился рядом, и могу сказать, что Чимаев парень компанейский, веселый, а в команде его уважают. Ну, и действительно здоровяк — широкий, высокий. Понятно, почему ему сложно укладываться в 77 кг.

3. Вообще, среднеазиатские болельщики — те, кто делают атмосферу на UFC 280. Шумные, с флагами, но позитивные. Если выделять самого колоритного, то это таджикский путешественник Абдулазиз Раджабов. 75-летний Раджабов отправился в пешее путешествие семь месяцев назад. За день проходит по 40-50 километров. Когда узнал, что 22 октября будет турнир в Абу-Даби, отправился туда — чтобы увидеться с Хабибом и поболеть за Ислама Махачева. По словам Раджабова, он дружил с Абдулманапом Нурмагомедовым.

Абдулазиз пришел на остров Яс в четверг, но Хабиба дождался лишь в пятницу утром, поймав его после взвешивания. «Сфотографироваться не получилось, он торопится, сказал, что минут через 10 вернется», — сказал Раджабов. Вернулся ли Хабиб, мне неизвестно. Если нет, то это объяснимо: в Абу-Даби ему и шагу пройти не дают, а приехал он не отдыхать, а в качестве тренера — будет секундировать Махачева, Абубакара Нурмагомедова, Белала Мухаммеда. Хабиб должен был быть в углу и у Зубайры Тухугова, но у того возникли проблемы с весогонкой, и бой с Лукасом Алмейдой сорвался.

Остальные же участники турнира, за исключением Кэтлин Чукагян, вес сделали. Удалось немного посмотреть на состояние бойцов перед выходом в зал: ощущение, будто это больница, настолько плохо выглядят люди, умеющие драться лучше всех в мире. Ситуация нормальная. Уже через пять часов, на официальной церемонии, выглядели парни и девчонки прекрасно.

3. Хасбик — вот кто вызывает тут наибольший ажиотаж. Казалось, пик его популярности был пройдет в 2021-м, но ничего подобного. Он тоже живет в Crowne Plaza. Заселился в среду вечером. Привезли Хасбуллу на кабриолете «Бентли». Дагестанец сразу проследовал в тренировочный зал, к команде Хабиба. «Конор тут?!» — обронил он по пути. Не так давно Хасбик подписал контракт с UFC, который дает промоушену право использовать его имя в своей рекламной продукции. В фан-сторе уже продаются три вида футболок с Хасбуллой. Каждая стоит по 130 дирхамов (около 2200 рублей). Из знаменитостей в футболке с Хасбиком уже был замечен чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс. Само собой, Хасбик будет присутствовать на турнире.

4. «Он выглядит как девушка с дороги!» — самая яркая цитата недели. Выдал ее Петр Ян — про Шона О'Мэлли, который пришел на пресс-конференцию в кожаных штанах, розовых кроссовках и куртке на голое тело. Волосы у Шона кучерявые, длинные, покрашены в красный цвет. С трибун же доносилось «Пу-у-удель». Так в команде Петра называют О'Мэлли. Кричал друг Петра, боец RCC Ильяс Хамзин.

«Без всякого сомнения согласен с высказыванием Петра, — сказал Хамзин «СЭ». — Ну правда же? Вышел какой-то непонятный, будто бы привезли его под препаратами. У него нездоровый имидж». Красить волосы в розовый цвет, надеть непонятную куртку на голый торс, надеть кожаные штаны и ходить в розовых кроссовках — это разве нормально!? Считаю, что ненормально. Мы же бойцы, все-таки воины, поэтому зачем нам красить волосы или ногти, правильно? Поэтому это нездоровая тема".

О'Мэлли на буллинг со стороны Яна отреагировал с юмором. Улыбнулся и сказал: «Хорошо, хорошо». Шон демонстративно курит мархуану, разрешает своей девушке изменять ему, отправляет людей в жесткие нокауты, но человек он беззлобный, сдержанный и позитивный — это точно.

5. Майрбек Хасиев встретился с Даной Уайтом. Вот уж чего НЕ ОЖИДАЛ НИКТО. Хасиев приехал на церемонию взвешивания, а затем внезапно зашел на сцену и пожал руку Дане Уайту. Потом Дана подошел к нему и его сыну Заурбеку. Похоже, Уайт не сразу понял, кто перед ним, но вскоре улыбнулся, после чего они с основателем АСА даже приобнялись. «Это было весело! Весело!» — сказал Уайт (больше ничего не видеозаписи не слышно). Можно только предполагать, о чем был их короткий разговор. На вполне вероятно, что Заурбек объяснил Уайту, что Хасиев — тот самый босс промоушена, который прекратил бой, так как Али Багов и Рашид Магомедов дрались уж слишком пассивно. Тогда Майрбек сказал фразу, ставшую мемом: «Вы что, за пацанов нас держите?!» На UFC 280 тоже есть бой, который у фанатов вызывает опасения — как бы нас за пацанов не держали. Это дагестанское дерби Гаджи Омаргаджиев vs Абубакар Нурмагомедов. Омаргаджиев уверяет: все будет честно. «Держать за пацанов не получится!» — сказал он «СЭ».