«Чимаев — мой брат-мусульманин. Не задавай провокационные вопросы». Интервью с братом Хабиба

Эксклюзив перед боем.

Абубакар Нурмагомедов (16-3) — главный пират в команде Хабиба. Неустанный шутник и пранкер — одно время он даже умудрился достать своими подколами двух лучших тяжей зала AKA и своего времени Даниэля Кормье и Кейна Веласкеза. Те подходили к Хабибу и Хавьеру Мендесу и изумлялись, что это за человек.

Так уж получилось, что Абубакара во всей дагестанской команде фаны из России и СНГ меньше всего воспринимают как серьезного бойца. Виной тому и поражение сдачей в дебюте UFC (до этого дядя Абубакара Абдулманап Нурмагомедов говорил, что не считает правильным, когда бойцы сдаются и стучат при сабмишене), и различные внутренние мемы про «бум-бум двоечку» и «нет стержня».

Как бы то ни было, боец Абубакар очень приличный, бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо, хороший грэпплер и жесткий ударник. В прошлом бою UFC он перестрелял джебом Джареда Гудена — бойца, который опережал его в размахе рук на 11 сантиметров. Он настолько остро и точно действовал в стойке, что удивился даже Джо Роган.

После этой победы единогласным решением Абубакар не дрался 19 месяцев. За это время он мелькнул в инфополе разве что сцепкой в соцсетях с Хамзатом Чимаевым. Чеченский швед написал, что «если надо, и Хабиба порвем», и Нурмагомедов дал Хамзату жесткую ответку, припомнив ему в том числе и бегство в Швецию из Чечни в трудные времена.

История в итоге поросла быльем, а Абубакар наконец-то возвращается в бои. В эту субботу, 22 октября, он подерется на UFC 280 в Абу-Даби с Гаджи Омаргджиевым (13-1). Поединок станет первым в истории UFС, когда сойдутся два дагестанца. В преддверии боя «Спорт-Экспресс» поговорил с Нурмагомедовым о братстве с Хабибом и Чимаевым, борьбе Ислама Махачева и его готовности перевести журналисту всего 30 000 рублей за важную роль в раскрутке боя Конора против Хабиба.

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— Как тебе тут спится, в пустыне под кондиционерами?

— В пустыне я не первый раз, уже привык. Кондиционер включил на комнатную температуру, это 25 градусов. Когда воду пью, чувствую холод, перед сном его выключаю, чтобы не простудиться. Когда спортсмен на весогонке и в хорошей форме, иммунитет бывает слабый, любой холод может сказаться.

— Смотрел твой последний бой и впервые понял, какой же у тебя хороший джеб. Быстрый, точный, жесткий. Потом вспомнил, что даже Ислам Махачев как-то отмечал его.

— У меня есть тренер в Америке, Хавьер Мендес, и есть тренер по ударной технике у нас в Дагестане, Магомед Багандов. Он всегда говорит, что работа на груше дает плоды. И вот так приходится работать на груше — на скорость и на силу. И так как-то получилось, когда ты постоянно работаешь, навык сам до автоматизма доходит. Мышечная память, у любого боксера есть такое.

Абубакар и его дядя Абдулманап. Фото Соцсети

— Бывает, что ты этим джебом так нервируешь Хабиба и Ислама, что они беситься начинают?

- У Хабиба я такое замечал, у Ислама такого не было. Ислам такой, что, если он пропустит, он не начинает злиться. «Ну хорошо, я пропустил, дальше работаем». Как в шахматах — пешкой накормил, но потом взял коня. А у Хабиба, если он пропускает, то начинает прижимать тебя к сетке, потихонечку-потихонечку, к сетке аккуратно. Когда нет вот этого move, некуда идти, углы обрезаны, Хабиб прижимает и начинает свое грязное дело (смеется). Валит и начинает доминировать, мучить.

— С кем из них тебе тяжелее в борьбе?

— С Хабибом, потому что когда он борется или спаррингует... Есть такие бойцы, они один раз взяли, второй раз взяли и устают, стараются туда больше не идти. Два раза повалить не получилось, руки отекают. У Хабиба все наоборот, он постоянно давит, прессингует и валит.

— По ходу своей жизни, карьеры ты замечал, что уступаешь Хабибу в трудолюбии?

- Доля правды есть в твоих словах и... Не хотел бы об этом говорить (смеется).

— Какая у тебя цель в UFC?

— У меня, честно сказать, в данный момент такого нет, чтобы забрать пояс. Цель — войти в топ-10, и оттуда уже видно будет.

— У тебя нет цели вызвать Чимаева в случае победы? Понятно, что бой не дадут, но оказать давление на него, пошуметь (у Нурмагомедова и Чимаева была словесная перепалка. — Прим. «СЭ»).

— Нет. Нет такой цели.

- Хабиб задушил Джастина Гэтжи редким видом треугольника — из маунта. У тебя этот прием получается?

— Я его делал по боевому самбо. Когда человек потный, все скользит — я такое не рискую делать. Я даже не рискую лишние движения делать, чтобы не дать ему пространство, чтобы он не подсунул руки и не встал. Но если в первом раунде такая ситуация будет, я сделал бы его, почему бы и нет.

Хабиб финиширует треугольником из маунта Джастина Гэтжи. Zuffa

— Как видишь бой Ислама против Чарльза Оливейры?

— Я думаю, Ислам в третьем раунде заставит его устать, затащит в глубокие воды. У Ислама очень высокий уровень, очень умный боец, это не Гэтжи ил Порье, которые вышли и рубятся. Ислам заставит его устать, навяжет ему борьбу. Может быть, дойдет до решения, но думаю, конец третьегого раунда — он закончит его.

— Какой человек из твоего окружения дает тебе больше всего положительной энергии?

— Все мои близкие, с кем я с детства рос, их очень много. Старшие братья — Шамиль Завуров, Эсед, Хабиб. Те люди, которые всегда рядом, к которым я всегда могу подойти, сказать, что так и так. У меня и в детстве, когда была какая-то потасовка, я всегда обращался к старшим братьям (смеется).

— Хабиб может сделать для тебя все что угодно, у него большие возможности. Когда ты последний раз делал для него что-то серьезное?

— Бывают, конечно, какие-то поручения старшего брата, где-то что-то сделать, если он куда-то не успевает, может сказать: «Возьми это на себя. Когда сделаешь, скажешь мне». Такие поручения, всегда стараемся друг другу помогать. Хабиб всегда бывает рад, когда ты хорошо показал себя на тренировке, это может тебя зарядить. Он особо ничего не просит, хочет просто, чтобы у тебя все получалось, все было по дисциплине, без травм.

— Есть такой журналист Александр Лютиков. Он внес большой вклад в ММА-индустрию в России. Первым открыл Абдулманапа как прекрасного спикера, сделал с ним серию подкастов. Сделал то интервью с Лобовым, из-за которого случилась известная ситуация в отеле (пощечина от Хабиба. — Прим. «СЭ») и нападение Конора на автобус. Нет ли у команды Хабиба желания поощрить его бонусом за роль в раскрутке боя с Конором?

Отправить ему 30 000 долларов, например? (У команды Хабиба на определенном этапе были вопросы к Лютикову, отец Хабиба даже обвинял его в предательстве за то, что перед боем с Фергюсоном Лютиков намекал, что Хабиб избегает поединка. — «Прим. СЭ».)

— Ну пускай скинет свои реквизиты, я ему закину 30 000 рублей (смеется).

— Рублей?

— А ты же говоришь рублей или что?

- Долларов. Рубли сейчас не особо котируются.

— Честно сказать, у меня у самого такой гонорар, 30 000 долларов (смеется). Не знаю... Конечно, я слышал про Лютикова, я никогда не давал ему интервью. У него бывают провокационные вопросы, я не люблю, когда мне задают провокационные вопросы, потому что это не нужно. Это создает негатив, я стараюсь такие вопросы обойти. Вот сейчас же ты мне задавал про Чимаева. Я знаю, что у меня с ним были словесные перепалки, но это мой брат, мой брат-мусульманин, и я ничего плохого ему не желаю, только желаю, чтобы у него все было хорошо. И я бы не хотел, чтобы тоже ты провокационные вопросы задавал.