Мокаев оформил второй финиш в UFC! Но перед этим британского дагестанца чуть не задушили

Мухаммад стал ближе к рекорду Джона Джонса.

На турнире UFC 280 состоялся поединок Мухаммада Мокаева с Малкольмом Гордоном. Дагестанский боец с британским паспортом провел третий бой в промоушене Даны Уайта — ранее он побеждал Коди Дердена и Чарльза Джонсона. Первого Мокаев финишировал всего за 58 секунд, а со вторым провозился все три раунда. Гордон перед схваткой с Мухаммадом выиграл две схватки подряд — у Франсиско Фигереду и Дениса Бондаря.

В июле Мокаеву исполнилось 22 года, это пятый в списке самых молодых действующих бойцов UFC. Мухаммад хочет стать самым юным чемпионом — для этого необходимо завоевать титул до того, как ему исполнится 23 года и 234 дня. В этом возрасте пояс впервые примерил Джон Джонс.

С первых секунд поединка Гордон начал активно прессинговать. Американец нанес Мокаеву несколько ударов в голову — сложилось впечатление, что Мухаммад не ожидал такого напора. Но уже скоро оправился и перевел оппонента на канвас, где попытался что-нибудь придумать. Мокаев держал Малкольма у сетки почти весь раунд и жестко бил из гарда, параллельно пробуя поймать на гильотину. Дальше доминации в партере дело не дошло — первый раунд Гордон пережил.

В начале второго отрезка Мухаммад немного подразнил соперника в стойке, но когда понял, что это чревато, вернулся к борьбе. Гордон легко позволял бросать себя, но внизу совладать с американцем было не так просто: лучшее, чего добился уроженец Буйнакска, — позиция халф-гарда. За минуту до конца раунда Малкольм и вовсе оказался сверху, откуда донес несколько ощутимых ударов. Прямо перед сиреной Гордон даже закрыл замок на шее Мухаммада — сложно даже предположить, что произошло бы дальше, если бы три минуты не истекли.

В третьем раунде Гордон поверил в себя — оформил первый тейкдаун и снова попытался задушить Мокаева из позиции «рюкзака». Казалось, что Мухаммед не знает, что делать с опытным американцем — за пару минут до конца поединка он просто работал по корпусу. Однако боец из Англии неожиданно поймал оппонента на армбар — у Гордона не было возможности постучать, он просто заорал от боли, и судья остановил поединок.

Эта победа получилась для Мокаева самой сложной в UFC. После поединка он потребовал у Даны Уайта соперника из топ-15. В случае успешного боя с рейтинговым соперником Мухаммада начнут рассматривать как потенциального чемпиона, хотя неровное выступление против Гордона оставило много вопросов.