Харитонов хочет за бой с Емельяненко больше 300 тысяч долларов

Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью «СЭ» назвал желаемый гонорар за бой-реванш с соотечественником Александром Емельяененко.

— Сообщается, что Шлеменко и Исмаилов за бой в RCC получат по 300 тысяч долларов. Ваш гонорар должен быть ниже или выше этой отметки?

— Вот что скажу: никто не дает больше. В моем понимании я вообще должен больше заработать, потому что я сегодня боец, который в рейтингах намного выше. По всем показателям я должен заработать больше. Это мое мнение. К примеру, организатор может придерживаться другого мнения. Я хочу заработать деньги, которые я минимум получаю за свой бой в Америке. А сколько он (Емельяненко. — Прим. «СЭ») зарабатывает, меня не интересует. Я считаю, что я должен заработать больше денег.

— Больше 300 тысяч долларов?

— Просто больше никто не дает. Вот и все.

В их первом поединке, который состоялся в 2006 году под эгидой японской организации Pride FC, Емельяненко победил Харитонова техническим нокаутом.