«Я же к вам в индустрию не лезу». Александр Емельяненко ответил на вызов Елены Берковой

Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов актрисы Елены Берковой подраться с ней по правилам смешанных единоборств.

«Леночка, мне очень приятно ваше внимание, но каждый должен заниматься своим делом в своей индустрии, — написал Емельяненко в Telegram. — Я же к вам в индустрию не лезу, хотя мог бы навести там шороху. Ну и самое главное — я не бью женщин. Но если вы все же хотите договориться о бое — договоритесь с Сережей Харитоновым, он любит договорняки».

Ранее Беркова записала видеообращение к Емельяненко. «Саша Емельяненко, это обращение тебе. Я слышала, что тебе не везет в последних боях — ты проигрываешь даже тем, кто в два раза меньше тебя. Ты проигрываешь всем подряд и уходишь в глубокие запои, ты деградируешь. Я собираюсь отправить тебя на пенсию. Прими этот бой, он взорвет ММА-сообщество, или ты боишься?!» — заявила она на видео.

Емельяненко в прошлом бою победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля.