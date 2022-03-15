В UFC работает русский ученый. Выиграл грантов на $ 21 миллион, основал 15 лабораторий, следит за 426 бойцами

Сила науки.

UFC Performance Institute — один из самых высокотехнологичных центров спортивной науки в мире. Располагающийся в Лас-Вегасе, он помогает сотням бойцов промоушена правильно восстанавливаться, гонять вес, питаться и планировать тренировочный процесс.

Одно из ключевых подразделений UFC PI — это отдел спортивной науки, директором которого является Роман Фомин. Выпускник немецкого университета имени Отто фон Герике (Магдебург), он попал в UFC в 2018 году, выиграв конкурс в 50 человек на место.

Когда смотришь список научных и карьерных достижений Романа на заблокированном в России портале Linkedin, понимаешь, что его попадание в институт UFC вряд ли было случайным:

— Доктор наук в физиологии с 20-летним стажем работы в области спортивной науки и спортивных инноваций.

— Выиграл шесть грантов на общую сумму 21 миллион долларов.

— Основал исследовательский институт для спортсменов-олимпийцев в США.

— Основал 15 исследовательских лабораторий, в том числе мобильных лабораторий, которые использовались национальной сборной США на четырех Олимпийских играх.

— Опубликовал более 70 научных статей и две книги.

— Разработал алгоритм, основанный на индивидуальных адаптивных планах тренировок, широко используется в фитнес-сообществе.

— Изобрел запатентованные подходы к физиологическому мониторингу элитных спортсменов, а также к большим данным и предиктивной аналитике в спорте.

— Является экспертом в комплексной физиологической оценке элитных спортсменов (транскраниальная магнитная стимуляция, ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ, анализ движения).

— Разработал и внедрил неинвазивную мобильную технологию, одобренную ведущими спортивными организациями и командами.

Роман Фомин.

Недавно Роман участвовал в научном-спортивном семинаре в России и дал большое интервью YouTube-каналу «ITS Time». Вот что он рассказал о том, как попал в UFC.

«В UFC я попал официально в январе 2018 года. Я подал заявку на вакансию, когда увидел, что открылся институт спортивной подготовки в Лас-Вегасе. Конкурировал с 50 специалистами со всего мира, успешно прошел все этапы — собеседование, интервью, потом был визит. В общем-то я всех победил, это было в начале декабря. И с января 2018-го я там работаю. Где я был до этого — я жил в городе Портленд, это штат Орегон. Я работал в компании директором по разработкам и инновациям. Компания называется «Omega Wave» — это технология, которая позволяет измерять состояние спортсмена удаленно. На основании ЭКГ, вариабельности ритма сердца, устойчиво-постоянного потенциала мозга. Технологию, которую мы сделали, используют до сих пор многие команды в мире. Она позволяет тренеру принимать решение о дозировке нагрузки на основании объективных данных.

Утром вы встали, провели короткое измерение, тренеру пришло все на планшет — данные, в каком состоянии находится ваша сердечная система, ЦНС и какие окна для развития каких качеств у вас сегодня открыты. Например, сегодня вы можете быть полностью готовы для развития выносливости, но не готовы для развития силы. Почему? Потому что ваша нервная система не восстановилась полностью после вчерашней тренировки. Поэтому вместо того, чтобы нагружать себе упражнениями на развитие силы, система предложит вам сфокусироваться на развитии выносливости. Я работал в этой компании шесть лет практически».

Роман Фомин.

Фомин осуществляет ежедневный мониторинг 426 бойцов промоушена. Следит он за ними, анализируя данные технологического кольца Oura, которое бойцы носят на пальце и даже спят в нем. Продукт является улучшенной версией разработки «Omega Wave», в создании которой Роман принимал участие. О работе кольца он подробно рассказал все тем же «ITS Time».

«Сейчас кольцом пользуются 426 бойцов. В кольце стоит датчик температуры, датчик, который работает методом фотоплетизмографии, измеряет вашу ЧСС (частоту сердечных сокращений) и вариабельность ритма сердца по колебанию пульсовой волны. Он сконструирован так, чтобы измерять только это. Потом стоит там акселерометр, датчик движения, если простыми словами. Насколько данные получаются точными? Если мы возьмем их и сравним с данными некоего золотого стандарта, например, электрокардиограммы, записанной правильно, в соответствии со всеми требованиями, то будут ли отличия в ЧСС и вариабельности ритма сердца между кольцом и кардиограммой? Различия будут настолько минимальны, что они вписываются в ошибку, которую мы ожидаем. Она незначительна.

Кольцо для мониторинга бойцов.

Мы изучили литературу, прежде чем сказать — да, мы можем использовать это кольцо. Второй шаг — пообщались с экспертами, которые проводили валидацию и третий шаг — провели внутреннюю проверку кольца. Лично тестировали его в UFC PI, сравнивая с золотым стандартом, чтобы понять — оно измеряет то, что должно измерять. Есть и другие показатели в кольце, которые расчетные, а не прямые. Они менее точны. Например, фаза сна. Их сложно определить, они рассчитываются алгоритмом... Но мы и сами не ожидаем, что кольцо за 300-400 долларов заменит нам полностью лабораторию, которая занимается изучением сна. Но минимальная полезная информация — когда вы легли спать, проснулись, когда вставали и ходили в туалет, были ли у вас существенные вращения во время сна — ее кольцо нам даст.

А есть технологии на руке, band они называются, браслеты — они говорят, что этот ремешок измеряет ваш ЧСС, но на самом деле нет. Мы уже проводили тестирование, и там ошибка может составлять 30-40 ударов в минуту. Если вы даете такую информацию спортсмену, который хочет находиться в конкретной пульсовой зоне во время тренировки, а он на самом деле вообще находится не там, то он просто принимает неверное решение на основе некорректной информации. Это может нанести вред».

Другая важная технология, в которую Фомин сейчас вовлечен, — это капа с датчиками для оценки полученного бойцом ущерба в тренировке или бою. Если этот продукт будет доведен до ума, ученые смогут уже объективно определять, какой боец «пробитый», а какой нет.

«Есть ли такое понятие, как «пробитый боец»? То, что я говорю, не должно и не будет основываться на предположениях, у нас доказательная история. Мы не измеряли. Я ничего не смогу сказать объективно, с точки зрения evidence base. Не смогу объяснить эту терминологию «пробитость» (смеется). Давайте объясню, что мы сейчас делаем с точки зрения науки. Мы работаем с компанией, которая делает капу с датчиками. Задача этой капы — начать оценивать, предоставлять объективную информацию об ущербе, который получает спортсмен во время тренировки или боя.

Та же капа, только внутри нее датчики. Мы будем видеть, сколько раз по вам попали, насколько отклонялась ваша голова. Оценивать этот ущерб. Он может выглядеть страшно, какой-то размах, все летит, но в итоге все сводится к конечной точке — куда вы прилагаете все действия. Иногда что-то может выглядеть ужасно, а в конечной точке ничего нет. Когда мы начнем оценивать ущерб объективно, тогда сможем говорить научно о понятии «пробитости».