Суперпрепарат спас дыхательную систему чемпиона UFC. После него он стал пахать как машина

На 20 процентов больше кислорода.

Американец хорватского происхождения Пэт Милетич — первый в истории UFC чемпион в полусреднем весе и один из первых людей в больших ММА, кто создал собственную школу-систему.

Образованный Пэтом в 1997 году зал Miletich Fighting Systems впоследствии дал смешанным единоборствам пятерых чемпионов UFC — Мэтта Хьюза, Робби Лоулера, Тима Сильвию, Дженса Пулвера, самого Милетича, а также пропустил через себя уйму других отличных бойцов — Джереми Хорна, Джереми Стивенса, Спенсера Фишера и других. Когда-то у Милетича тренировался даже легендарный Ли Мюррей — боец UFC, который поучаствовал в крупнейшем ограблении банка своего времени и в данный момент отбывает 25-летний срок в марокканской тюрьме. Miletich Fighting Systems был не просто лучшим залом своего времени, он был животворящей средой и эпохальной школой.

Самого Пэта всегда отличала безукоризненная рабочая этика, работоспособность и бесстрашие. Вот как, к примеру, вспоминал Милетича Джереми Стивенс в недавнем интервью YouTube-каналу Lytes Out Podcast:

«Пэт был очень крутым дядькой. Даже в самом конце карьеры, когда у него уже была седина в бороде, он наяривал мили на пробежках, качался, спарринговал. Все его тело было прокачано от и до. Мне было 18 лет, я был в хорошей форме, шел из зала домой, покупал мороженое и тут же вспоминал Пэта. «Б***, я хочу быть как он«. Мне хотелось быть таким же прокачанным, я восхищался, какая у него красивая жена, что он чемпион, владеет залом. Я хотел быть таким же лидером, как он».

Спарринги в зале Милетича шли на убой, и тех, кто проходил через это горнило, ждали большие успехи. Как и многие бойцы той эпохи, Милетич получил многообразный жизненный опыт, которым он периодически делится в виде баек и историй в различных интервью. Совсем недавно ведущие все того же YouTube-канала Lytes Out Podcast случайно вытащили из Пэта удивительную историю о его проблемах с дыхательной системой и выносливостью в молодости. Из-за дыхания он не мог добиваться серьезных результатов, но как-то по счастливому случаю ему в аптеке попался чудо-препарат...

«...На определенном этапе у меня были проблемы с выносливостью. Я рос в доме, который постоянно протекал во время дождя. Из-за сырости у меня развилась черная плесень (грибковая инфекция. - Прим. «СЭ»), это ударило по моей дыхательной системе. Я жил в подвальной комнате, и ее подтапливало во время дождей. Я так плохо дышал, что мой тренер по борьбе в старшей школе говорил мне: «Парень, бросай-ка ты курить». Но я не курил, я просто не мог нормально дышать.

А потом я как-то нашел в аптеке лекарство под названием Supercell. Оно больше не существует. Этот препарат на клеточном уровне увеличивал поступление кислорода на 20%. Он был полностью натуральным, куча всяких антиоксидантов. И благодаря ему я полностью вылечил дыхательную систему.

Из-за увеличения кислорода на 20% я стал лучше выводить молочную кислоту после тренировок и потом лучше чувствовать себя на следующий день. А раз я лучше восстанавливался — я больше тренировался, а больше тренируясь, я улучшал выносливость. Благодаря этому препарату и тренировкам со здоровым дыханием я начал бегать 5 км за 16:30, улучшил прыжок и уже мог засаживать данки. Жим лежа вырос до 375 фунтов. Препарат вылечил меня, и я смог пахать по-настоящему».