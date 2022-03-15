«Победа над Анкалаевым изменила мою жизнь». Как сабмишен на последней секунде спас карьеру Пола Крейга

Шотландский треугольник.

Вечером 19 марта одиннадцатый номер рейтинга полутяжелого веса UFC Пол Крейг подерется с Никитой Крыловым на турнире UFC London.

Шотландский боец находится в самой стабильно положительной стадии своей карьеры в UFC — идет на пятиматчевой беспроигрышной серии (четыре победы и одна ничья) и претендует на видные позиции в топ-10.

Хотя формально зеленая полоса для Крейга началась в сентябре 2019-го — с победы над Винисиусом Моррейрой, — в действительности его карьера получила глубокую перезагрузку на год раньше. В марте 2018-го Крейг, без особых шансов проигрывая Магомеду Анкалаеву, уставший, избитый, лежа под соперником, сумел извернуться и обмотать шею соперника чудо-треугольником. Анкалаев постучал практически немедленно, и рефери зафиксировал сдачу на 4:59 — ровно за секунду до финального гонга.

Афиша боя. Фото Instagram

Крейг сенсационно забрал нолик у одного из самых талантливых проспектов в мировых ММА (до боя шотландец шел андердогом за коэффициент 6,75), получил послематчевый бонус за «Выступление вечера» и в придачу к нему — новый контракт с UFC. Третий пункт был особенно важен, ведь до поединка с Анкалаевым Пол шел на двух досрочных поражениях подряд, и в случае третьего проигрыша его бы попросту уволили.

Эта победа имела для Крейга не только карьерные, но и глубоко психологические последствия. Он рассказал о них в интервью YouTube-каналу «BT Sport».

«Этот сабмишен на последней секунде — такие вещи происходят всего несколько раз в жизни. Это был последний бой по моему контракту, я проиграл Тайсону Педро, проиграл Халилу Роунтри. Роунтри нокаутировал меня, Педро удосрочил меня. UFC было не для меня, помню, как я говорил, что это не мой уровень, я не доказал себе, что могу потянуть его.

Пол Крейг. Фото Global Look Press

Я помню, как выходил на этот бой [с Анкалаевым], и был на таких эмоциях... Если бы кто-то подошел ко мне и сказал: «Давай я закрою тебя от людей, поплачь и потом можешь идти» — то это было бы лучшим, что могло бы произойти. Я выходил в клетку, играла моя музыка, и у меня было ощущение, что моя карьера ускользает от меня.

Меня прилично побили в этом бою, он сломал мне ребра, он пробил мне дырку в подбородке, от панча кожа в бороде продырявилась. Я был побит морально, физически, но я все еще был в сознании. И потом эта последняя минута боя — и бум! Помню, как Джон Гуден (комментатор. — Прим. «СЭ») сходил с ума, поднял такой крик... Эта победа изменила мою жизнь. Определенно изменила мою жизнь. Жизнь моей семьи. После нее я пошел другой дорогой в жизни, я оказался на другом уровне. Даже несмотря на то, что в следующем бою я снова проиграл в Австралии (Джимми Круту. — Прим. «СЭ»), это не имело значения. Я уже шел другой дорогой. Я преодолел ментальный барьер. И сейчас я на победной серии.

Из этой ментальной ямы ты можешь выкарабкаться только сам, никто не подаст тебе руки. Я выкарабкался, у меня произошло какое-то ментальное прояснение по отношению к этому спорту. Это очень жесткий спорт, но я люблю его. Каждый раз, когда я выхожу в клетку, у меня порхают бабочки в животе. У людей, которые смотрят бои, — у них может быть красивый дом, красивая машина, но они никогда не испытают того, что испытываю я в эти моменты. Я езжу на Smartcar, у меня нет большого дома, но у меня есть это чувство — всякий раз, когда я выхожу в клетку».