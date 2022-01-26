«Я не люблю спать». Дана Уайт гордится, что не тратит много времени на сон. Спит по 3-6 часов и все успевает

Ультракапиталистическая машина.

Круг обязанностей президента UFC Даны Уайта настолько обширен, что, помимо организации поединков и отсмотра новых бойцов, ему приходится заниматься даже такими вещами, как выпуск постеров к турниру.

Каждый контент-продукт, который выходит под брендом UFC - программы, промо-ролики, постеры, наполнение стрима на Fight Pass и даже рекламные интеграции, - все это сначала тщательно продумывается самим Уайтом и его командой продакшна.

Конор Макгрегор и Дана Уайт.

Разумеется, как и любой сложный творческий бизнес с высокими ставками на кону, такая загрузка стирает границы между домом и работой и превращает человека в машину, не знающую нормального сна и беззаботного течения мыслей. Уайта, однако, бессонница заботит мало — по его собственному признанию, он не любит спать и страдает от мысли, что бизнес UFC не может развиваться еще быстрее из-за того, что всем сотрудникам нужно время на сон.

Как-то в материале-интервью издания Las Vegas Review Journal Дана поделился своим беспощадным отношением к себе и подробностями изнурительного режима.

«...Уайт — человек, страдающий бессонницей, но по собственному желанию. Сегодня он вернулся домой — в свое огромное поместье в 7 500 квадратных метров в Саммерлине — в 4.05 утра. Полежал с закрытыми глазами, чтобы перезагрузиться, и уже в 8 утра он снова на ногах.

— Я сплю по 3-6 часов в день. Моя сильная сторона — мне не нужно много времени на сон. Я не люблю спать. Меня это раздражает, я постоянно просыпаюсь. Постоянно думаю о том, что бы еще сделать. Единственная причина, которая придерживает наш бизнес и не дает ему расти быстрее, — это то, что в сутках недостаточно времени и всем нашим сотрудникам нужно спать. Время — главный наш враг.

Я люблю свое дело. Для меня это не работа, это сплошной кайф. Нет ничего другого в мире, что бы я хотел делать больше, чем вести дела UFC. Я помешан на деталях. Каждое мое утро в офисе начинается с того, что мы садимся с Крейгом Борсари (главой видеослужбы и продакшена. — Прим. «СЭ») и обсуждаем все видеоматериалы, которые у нас вышли или готовятся выйти. Например, мы даем мини-интервью Фрэнка Мира, где он обзывает Леснара большой гориллой. Мы думаем, не убрать ли какие-то слова, чтобы это не выглядело слишком оскорбительно для Брока. На подходе к каждому бою мы пропускаем через себя гигантское количество видеоматериала, в том числе все рекламные интеграции. Наша служба продакшена работает нон-стоп, даже на Рождество.

Дана Уайт в своем офисе.

Нет такого часа в течение дня, когда бы я не работал. Даже если это воскресенье и я не в офисе, нахожусь дома, я все время на телефоне, 50 000 раз. Постоянно общаюсь с Лоренцо и бойцами. Моя жена привыкла к этому. Да, это плохо, что меня постоянно нет дома. Но меня могло бы и не быть дома, потому что я бы пахал на трех работах, чтобы свести концы с концами. Поэтому нужно смотреть на ситуацию позитивно.

Но как бы там ни было, я скажу вам, что все равно нет в мире ничего лучше, чем возможность проводить время со своими детьми. Мои дети — мое главное достижение. Людям, у которых нет детей, этого не понять. Во сколько бы я ни вернулся домой, хоть в 5 утра, я просыпаюсь через два часа и готовлю мои детям завтрак, собираю их и отвожу в школу. Я делаю это каждый день».